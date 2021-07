(CNN) -- Los patrocinadores de Simone Biles ofrecieron declaraciones de apoyo este miércoles tras su decisión de retirarse de la competición individual de gimnasia all-around del jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio.La campeona de 24 años señaló que la razón de su salida de la competición por equipos del martes era la salud mental, durante las entrevistas con los periodistas en Tokio. Biles aún podría competir en las finales de las pruebas individuales de la próxima semana.

El director de marca de Athleta, Kyle Andrew, dijo que la empresa de ropa deportiva apoya a Biles y su bienestar "tanto dentro como fuera de la competición". Biles firmó un contrato de patrocinio con Athleta a principios de este año después de terminar su contrato con Nike.

"Ser la mejor también significa saber cuidarse", dijo Andrew a CNN Business por correo electrónico el miércoles. "Nos inspira su liderazgo hasta ahora y la apoyamos en cada paso del camino".

El martes, Biles dijo que iba a tomar el resto de los Juegos Olímpicos "un día a la vez", en su intento de añadir a su botín de cuatro medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Visa, otro patrocinador de la atleta, reconoce la "decisión increíblemente valiente" de Biles, dijo la vicepresidenta senior de estrategia de patrocinio global Andrea Fairchild. La decisión "muestra cómo Simone es capaz de inspirar tanto dentro como fuera de la lona".

Biles es una de los 102 atletas olímpicos a los que Visa patrocina junto con su programa Team Visa. "Le deseamos lo mejor en los próximos días", añadió Fairchild.

La marca de batidos de proteínas Core Power tuiteó el miércoles por la mañana que Biles está "mostrándonos a todos que su coraje y fuerza se extienden mucho más allá de la lona".

"Estamos asombrados por ti hoy y cada día", añadió la compañía en Twitter junto con un emoji de una cabra (una referencia al GOAT, "greatest of all time" o el mejor de todos los tiempos).

Core Power dijo a CNN Business que se ha asociado con Biles durante los últimos seis años y que ella ha sido una de sus embajadoras de marca desde 2016. La compañía lanzó una nueva campaña publicitaria con Biles el 29 de junio.

"Hemos apoyado su recuperación física con los batidos de proteínas Core Power, y como compañía apoyamos inequívocamente su salud plena y completa", dijo la compañía a través de un correo electrónico.

.@Simone_Biles showing us all that her courage and strength extend well beyond the mat. We're in awe of you today and every day. 🐐 #Simone pic.twitter.com/f2PVITsKzk

— Core Power (@CorePower) July 28, 2021