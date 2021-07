Conoce detalles del paquete de infraestructura de EE.UU. 3:11

(CNN) -- El Senado dio este viernes el siguiente paso para sacar adelante un acuerdo bipartidista de infraestructura de aproximadamente un billón de dólares que cumplirá con las prioridades clave de la agenda del presidente Joe Biden.El Senado aprobó con 66 votos a favor y 28 en contra una moción para proceder, un voto que abrirá el paquete legislativo a posibles cambios a través del proceso de enmienda. Dieciséis senadores republicanos se sumaron a los demócratas del Senado para votar a favor.

Queda por ver si se acepta alguna enmienda, ya que se espera que estén sujetas a un umbral de 60 votos. El texto del proyecto de ley aún no se ha desvelado formalmente, y no se espera que se consideren las enmiendas hasta que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ofrezca el acuerdo finalizado como una enmienda complementaria, lo que podría ocurrir en algún momento del viernes. La expectativa es que podría haber votaciones sobre las enmiendas durante el fin de semana.

"Dada la naturaleza bipartidista del proyecto de ley, el Senado debería ser capaz de procesar esta legislación con bastante rapidez", dijo Schumer el viernes antes de la votación. "Puede que necesitemos el fin de semana, puede que votemos varias enmiendas, pero con la cooperación de nuestros colegas republicanos creo que podemos terminar el proyecto de ley bipartidista de infraestructura en cuestión de días".

La votación reglamentaria se retrasó brevemente el viernes debido a que los legisladores discutieron sobre el texto legislativo y los republicanos acusaron al liderazgo demócrata de intentar sustituir una versión alternativa como texto base del proyecto de ley que difería del acuerdo bipartidista. El senador republicano Rob Portman, de Ohio, uno de los principales negociadores del grupo bipartidista, dijo, sin embargo, que Schumer le había asegurado que eso no ocurriría y que dejaría que el proyecto de ley bipartidista sirviera como propuesta base.

"Los rumores e insinuaciones son falsos", dijo un asesor demócrata a CNN. "Schumer acordó desde el principio que el sustituto sería el texto acordado por el grupo bipartidista. Eso sigue siendo así".

Los detalles del proyecto de infraestructura bipartidista

El Senado aspira a aprobar el acuerdo bipartidista antes de salir al inminente receso de agosto, que está previsto que comience a finales de la próxima semana, aunque los líderes de la cámara podrían cambiarlo.

La votación se produce después de que los negociadores anunciaran un acuerdo a principios de esta semana. Más de la mitad del proyecto de ley, unos US$ 550.000 millones, provienen de nuevos fondos federales. El proyecto destinará US$ 73.000 millones en la reconstrucción de la red eléctrica, US$ 66.000 millones en ferrocarriles de pasajeros y mercancías, US$ 65.000 millones en la ampliación del acceso a Internet de banda ancha, US$ 55.000 millones en infraestructuras hidráulicas, US$ 40.000 millones en el mantenimiento de puentes, US$ 39.000 millones para la modernización del transporte público, como los autobuses, y US$ 7.500 millones para la creación de la primera red federal de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Reconciliación presupuestaria

El esfuerzo por aprobar el acuerdo bipartidista es parte de una estrategia de doble vía de los demócratas, quienes simultáneamente impulsan un segundo esfuerzo, mucho más amplio, para promulgar las principales piezas de la agenda de Biden a través del proceso de reconciliación presupuestaria, que les permitirá promulgar la legislación contando únicamente con los votos demócratas.

El primer paso para aprobar esa ley más amplia será que el Senado adopte una resolución presupuestaria.

Schumer dijo el viernes que siguen "en camino" de aprobar tanto un proyecto de ley bipartidista de infraestructura como una resolución presupuestaria antes del receso de agosto.

"Es un plazo ambicioso, desde luego. Pero el trabajo duro realizado por los senadores y el personal significa que estamos en buen camino para conseguirlo", dijo.