Si me contagio vacunado, ¿se pierde la protección? 0:52

(CNN) -- Payten McCall, de 24 años y su familia, tenían miedo de vacunarse, pero ahora ella pide a la gente que no cometa ese error después de perder a su hermano mayor y a su padre a causa del covid-19.

Su padre, Mark McCall, de 60 años, murió la madrugada del viernes en la sala de covid-19 de un hospital de Jacksonville, Florida, donde su madre, Sherry McCall, de 58 años, también era atendida por el virus.

Dijo que su madre estaba lo suficientemente bien como para volver a casa el viernes por la noche, pero tiene el corazón roto tras perder a su hijo mayor y a su marido de más de 38 años.

La familia tenía miedo de vacunarse, dijo McCall, porque tienen problemas de salud y no sabían cómo reaccionarían sus cuerpos a las vacunas.

"No tratábamos de convencer a nadie de que no se vacunara", dijo. "No nos importaban las decisiones de la gente, pero desgraciadamente nosotros nos equivocamos".

publicidad

El número de casos y hospitalizaciones por el covid-19 ha aumentado en las últimas semanas debido a la propagación de la variante delta, que es altamente contagiosa, y las autoridades sanitarias advierten que las personas no vacunadas corren un mayor riesgo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. afirman que el 49,5% de la población estadounidense está totalmente vacunada, hasta el viernes por la mañana, y que el 57,9% de las personas mayores de 12 años están vacunadas.

El ritmo de vacunación contra covid-19 en EE.UU. aumentó de forma constante en las últimas tres semanas, sobre todo en varios estados del sur con bajas tasas de vacunación, según un análisis de CNN de los datos de los CDC.

La eficacia de vacunas contra la variante delta 4:05

Última visita a papá

McCall dijo que había dado negativo en las pruebas de covid-19 y que había recibido su primera dosis de la vacuna desde que hospitalizaron a sus padres.

Ella y su prometido se pusieron doble máscarilla y un EPI completo el jueves para visitar por última vez a su padre.

McCall comentó que su papá estaba cansado y con mucha medicación, pero que luchó por mantenerse coherente mientras ella le tomaba la mano y le frotaba la cabeza.

"No pude abrazarle ni besarle, pero le acaricié y le hice saber que estaba allí y que estaba orgullosa de él por haber llegado tan lejos", dijo. "Conseguí decirle que le amaba y que estaba bien y que me había vacunado. Me dijo que lo sabía y que también me amaba".

Contó que su hermano Britt enfermó alrededor del 4 de julio y fue llevado directamente a la UCI cuando fue a la sala de emergencias para ser tratado.

La prometida de Britt también se contagió de covid, y su madre y su abuela murieron a causa de ello en un periodo de cinco días, según McCall.

Añadió que su hermano parecía estar bien hasta que tuvo que conectarse a un respirador.

"Después de un par de días, quería irse a casa, así que intentaba hacer todo lo posible para volver a casa", afirmó. "Luchó durante tres semanas para volver a casa y sufrió complicaciones de covid y no lo consiguió".

Sus padres contrajeron covid-19 una semana después de Britt, dijo McCall. Habían estado cerca de otros familiares, que enfermaron más o menos al mismo tiempo.

Dijo que su madre fue hospitalizada inmediatamente, pero que los síntomas de su padre no eran tan graves, por lo que se le dijo que estuviera en cuarentena en casa. Empeoró y tuvo que ser ingresado nueve días después.

"La gente envidiaba lo buen papá que era"

McCall dijo que su papá era su héroe y que hacía todo lo posible para asegurarse de que ella no quisiera ni necesitara nada: iba a llenar su coche de gasolina incluso después de que ella ya era adulta.

"Dios mío, éramos tan unidos", contó. "Teníamos literalmente una de las mejores relaciones que un padre y una hija pueden tener".

Mark era encargado en el taller de molinería de las escuelas públicas del condado de Duval y trabajaba con Britt. Sherry es especialista en medios de comunicación en el distrito.

"Papá podía hacer cualquier cosa. Podía arreglar tu coche —no sabía nada, pero podía arreglarlo— y era el mejor artesano que he visto nunca", dijo. "No sé cómo alguien podría llenar los zapatos que dejó mi padre. Era muy querido por mucha gente, y lo sigue siendo".

McCall dijo que ella y su hermano, Cason McCall, de 31 años, crecieron a la sombra de Britt porque era un gran atleta con "los ojos azules más hermosos", y era "la persona más amable y generosa que he conocido en mi vida".

Dijo que Britt era su guía y que siempre sabía qué decir, "especialmente en situaciones como esta".

"A Cason y a mí nos está costando sobrellevar la situación porque Britt era bueno en todo y él era bueno en cosas como esta", indicó. "Quiero a Cason y lo siento por él porque tiene que ser el líder y tiene que protegernos. Solo estamos él, mi madre y yo".

Vacunarse por las personas que te importan

McCall dijo que se arrepiente de muchas cosas y que desearía poder volver atrás en el tiempo y tomar decisiones diferentes.

Dijo que su padre "debía estar ahí para tantas cosas", incluida su boda el próximo mes de mayo.

"Tenía muchas ganas de que me llevara al altar y no estará allí", señaló. "Y todo es porque teníamos miedo. Teníamos miedo de vacunarnos y teníamos miedo de todo".

Quiere que las personas que piensan que no les puede pasar a ellos sepan que ella también pensaba eso hasta que su familia enfermó.

"Todas las personas que tienen miedo de vacunarse, ¡háganlo!", expresó. "Háganlo por las personas que les importan, porque no creo que quieran verlas sufrir como estamos sufriendo nosotros ahora".