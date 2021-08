Waterpolo: supremacía femenina de EE.UU. 1:12

(CNN) -- La selección femenina de Estados Unidos (USWNT, por sus siglas en inglés) perdió este lunes por un ajustado margen ante Canadá en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Japón, poniendo fin a las aspiraciones de las campeonas del mundo a la medalla de oro.Un penalti de Jessie Fleming en la segunda parte decidió el partido y Canadá derrotó a Estados Unidos por primera vez en 20 años.

El equipo estadounidense aspiraba a convertirse en el primer campeón de la Copa Mundial de la FIFA en ganar una medalla de oro en el fútbol femenino.

"Apesta", dijo la delantera estadounidense Megan Rapinoe tras la derrota del lunes. "Obviamente, nunca quieres perder. Nunca quieres perder en un campeonato del mundo, nunca quieres perder contra Canadá, obviamente, y nunca quieres perder jugando como lo hicimos".

"Cada jugadora en el vestidor tiene 100 cosas que nos gustaría haber hecho mejor, y eso es lo más frustrante para todas nosotras. Es triste porque estas cosas se dan solo cada cierto tiempo. Es difícil de digerir".

Con la victoria de Canadá, su centrocampista Quinn, atleta abiertamente transgénero y no binaria, tiene garantizada una medalla en los Juegos Olímpicos.

Canadá se enfrentará a Suecia en el partido por la medalla de oro del viernes, después de que el equipo europeo consiguiera una victoria por 1-0 ante Australia este lunes.

La delantera Fridolina Rolfo marcó el gol de la victoria en el minuto 46 y envió a Suecia a su segunda final consecutiva.

Hace cinco años, en los Juegos de Río, Suecia fue derrotada en la final por Alemania (2-1).

'Pases por aquí y por allá'

"El fútbol siempre necesita alegría, cuando el juego se desarrolla realmente en su mejor momento, la tienes. Siento que no fuimos capaces de hacerlo", añadió Rapinoe al reflexionar sobre la derrota de la selección estadounidense.

"Todo nos ha costado un poco, pases por aquí y por allá. Espero que la encontremos, me encanta jugar con una gran sonrisa en la cara, creo que a todas las demás también".

"Tenemos mucho porque jugar, hay una medalla en juego y eso lo significa todo, no importa el color que tenga", añadió Rapinoe, refiriéndose al partido por la medalla de bronce del jueves contra Australia.

"Creo que (las jugadoras) tenemos que analizarnos a nosotras mismas y tenemos que dar un mejor resultado, y punto", añadió. "No tenemos el jugo porque el balón está golpeando en nuestras espinillas, y no estamos encontrando pases abiertos, no estamos haciendo las cosas simples".

"Podemos profundizar en el análisis, pero allí está toda la preparación y el análisis que puedes hacer y toda la táctica... y luego está todo lo demás".

"No se puede poner nombre a todo lo demás, pero eso es lo que nos faltaba. Es simplemente el hacer de las jugadoras, y las jugadoras lo saben.

"Nos recuperaremos de esto, y esto hará que cada una de las jugadoras que están en el vestidor sean mejores".