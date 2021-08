Esto hace el diario El Nacional de Venezuela para no callar 1:03

(CNN Español) -- El gerente general del diario El Nacional, Jorge Makriniotis, dijo a CNN este lunes que por miedo a represalias del gobierno, varias imprentas se han negado a imprimir los ejemplares que iban a llegar a los kioscos de Venezuela.

Makriniotis explicó que, si bien habían hablado con varias imprentas para relanzar la edición impresa de El Nacional justo en su aniversario 79, tras la detención del líder opositor Freddy Guevara varios encargados de imprentas "se comunicaron para decir que tenían miedo y que no podían cumplir con el contrato". El directivo agregó que "entiende que está en un país donde la seguridad jurídica no existe y el miedo es libre".

Explicó que tenían previsto sacar este martes unos 2.000 ejemplares de la versión impresa de El Nacional que los lectores debían solicitar con anterioridad a través de la página web del diario. Con lo ocurrido, se comprometió a devolver los US$ 10 que habían pagado los interesados.

Makriniotis prefirió no revelar el nombre de las imprentas que, según él, no habrían querido honrar su compromiso argumentando razones de seguridad, por lo que CNN no ha podido verificar de forma independiente esta versión.

También informó que la edición digital de este aniversario 79 sí estará disponible y que continuarán trabajando tal como lo han venido haciendo.

A mediados de mayo, un tribunal embargó la sede principal del diario en Caracas —imprenta incluida— por la demanda por daños morales cuyo fallo favoreció al diputado Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El 10 de junio, la defensa de El Nacional mostró un documento del tribunal en el que consta que el monto de la multa que deben pagar para resarcir a Cabello había pasado de US$ 13,36 millones a US$ 30,05 millones.

El pago es calculado en petros, la criptomoneda venezolana, que tiene una referencia de valor con respecto al dólar. En el escrito consta como cantidad a pagar 533.250 petros.