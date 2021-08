Florida registra récord diario de casos de covid-19 2:16

(CNN) -- Los hospitales se están llenando con pacientes no vacunados infectados con la variante delta del nuevo coronavirus, lo que podría afectar a las víctimas de accidentes automovilísticos y a otros pacientes sin covid que necesitan atención hospitalaria, dicen los médicos.

"Ninguno de estos pacientes pensó que contraería el virus, pero la variante delta ha demostrado ser tan contagiosa que incluso los jóvenes y los sanos, incluidas las pacientes embarazadas, están comenzando a llenar nuestros hospitales", dijo el Dr. Neil. Finkler, director clínico de AdventHealth Central Florida.

Más del 90% de los pacientes hospitalizados con covid-19 no están vacunados, dijo.

En Austin, Texas, "nuestra capacidad de UCI está llegando a un punto crítico en el que el nivel de riesgo para toda la comunidad ha aumentado significativamente, y no solo para aquellos que necesitan tratamiento para covid", dijo , en un comunicado, el Dr. Desmar Walkes, de la Austin-Travis County Health Authority.

Infectólogo: Usa cubrebocas mientras dure la pandemia 1:51

"Si no nos unimos como comunidad ahora, ponemos en peligro la vida de los seres queridos que podrían necesitar cuidados intensivos", dijo.

En Mississippi, las hospitalizaciones por covid-19 han aumentado significativamente, incluso entre los pacientes más jóvenes, dijo el funcionario de Salud Estatal, Thomas Dobbs. Las 88 camas de la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Mississippi se habían llenado el viernes, según datos del Departamento de Salud del estado.

Y en Louisiana, "Nos estamos convirtiendo en víctimas de los no vacunados", dijo el Dr. Christopher Thomas, médico de cuidados intensivos del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake, en Baton Rouge.

"Actualmente estamos sobrepasando nuestra capacidad de camas. Estamos generando agotamiento para nuestros equipos. Y, honestamente, estamos comenzando a impactar el resto de la atención médica de la comunidad".

En el hospital de Louisiana, el 97% de los pacientes de covid-19 en la UCI no estaban vacunados, dijo Thomas. Hasta el viernes, la edad promedio de los pacientes con covid-19 en las UCI era de 48 años.

"Eso significa que hay niños, con sus padres, que ahora están en el hospital", dijo.

Con solo el 49,6% de los estadounidenses completamente vacunados hasta el domingo, más empresas y ciudades como Birmingham, Nueva Orleans y Louisville están emitiendo mandatos de uso de mascarillas para luchar contra la variante delta.

La variante delta es varias veces más contagiosa que la cepa original del nuevo coronavirus y parece causar una enfermedad más grave, según una presentación interna de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, (CDC, por sus siglas en inglés).

"Dada una mayor transmisibilidad y la cobertura actual de la vacuna, el uso universal de mascarillas es esencial para reducir la transmisión de la variante delta", dicen documentos internos de los CDC.

La eficacia de vacunas contra la variante delta 4:05

Las personas no vacunadas están provocando una guía más estricta de uso de mascarillas

Muchos de las personas que no quieren usar mascarillas o vacunarse están prolongando la pandemia, dicen los médicos.

"Sabemos que la gran mayoría de la propagación sigue siendo causada por personas no vacunadas. Y creo que esa es la parte que se ha perdido en los mensajes de los CDC", dijo la Dra. Leana Wen, profesora visitante en el Instituto Milken de la Universidad George Washington y de la Escuela de Salud Pública.

"El problema no es con los vacunados. El problema sigue siendo con los no vacunados. Y la forma en que podemos salir de esta pandemia es aumentando las tasas de vacunación", dijo.

"Así que los CDC deberían estar diciendo: 'Mira, la razón por la que estamos dando mandatos de quedarse en casa es porque no se puede confiar en que los no vacunados se pongan mascarillas. Por eso los vacunados también deben ponerse mascarillas'".

Refuerzan las medidas anticovid-19 en Estados Unidos 2:57

Hay confusión acerca de la nueva guía de uso de mascarillas

Muchos estadounidenses se sorprendieron al escuchar la guía actualizada de los CDC que decía que todos, incluso las personas completamente vacunadas, deberían usar mascarillas en interiores en áreas de alta o sustancial transmisión.

Para ser claros: "Se trata principalmente de proteger a los no vacunados. Ahí es donde están los verdaderos riesgos graves de enfermedad", dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.

Aquellos que están vacunados tienen menos probabilidades de infectarse, dijo Collins. Cuando ocurren infecciones irruptivas en personas vacunadas, generalmente provocan síntomas leves o ningún síntoma.

Pero las personas vacunadas que contraen infecciones graves podrían transmitir covid-19 tan fácilmente como las personas no vacunadas, según los CDC.

"Las altas cargas virales sugieren un mayor riesgo de transmisión y suscitó la preocupación de que, a diferencia de otras variantes, las personas vacunadas infectadas con [la variante] delta pueden transmitir el virus", dijo el viernes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.

Ese hallazgo "fue un descubrimiento fundamental que llevó a la recomendación de uso de mascarillas actualizada de los CDC", dijo Walensky.

Pero Collins dijo que es fundamental enfatizar cuánto más peligro corren las personas no vacunadas, en comparación con las personas vacunadas.

La directora de los CDC dijo que los que no están vacunados:

Tienen tres veces más probabilidades de infectarse.

Tienen ocho veces más probabilidades de tener síntomas cuando se infectan.

Tienen 25 veces más probabilidades de ser hospitalizados con covid-19.

"Si alguien que ha estado indeciso está escuchando, es un punto de inflexión ahora", dijo Collins. "Tratemos de que todos salgan y comencemos a ser parte del equipo ganador".

En algunos lugares, las vacunas están aumentando

A medida que más estadounidenses se educan sobre la variante delta, las vacunas aumentan.

Según datos de los CDC, el sábado se administraron 816.023 dosis, el quinto día consecutivo en que la agencia registró más de 700.000 dosis aplicadas. El promedio de 7 días de dosis administradas es 662.529 por día, el promedio más alto desde el 7 de julio.

En general, el 49,6% de la población de Estados Unidos —168,4 millones de personas— está completamente vacunada. De los mayores de 12 años, el 58,1% están completamente vacunados.

A nivel nacional, la tasa de vacunaciones la semana pasada ha aumentado más del 25% en comparación con hace tres semanas.

En Alabama y Arkansas, que tienen alrededor del 35% de los residentes completamente vacunados, las tasas de nuevas dosis administradas se han duplicado en comparación con hace tres semanas.

Ohio ha tenido "un aumento significativo" en las tasas de vacunación, particularmente en áreas rurales, dijo el domingo el gobernador republicano, Mike DeWine.

"Creo que [...] el miedo a la variante delta es sin duda una de las causas", dijo DeWine.

Dijo que el estado ahora se está enfocando en los esfuerzos de alcance a la población de Medicaid "subvacunada" a través de incentivos como premios en efectivo de US$ 100 por vacunarse.

DeWine también le dio crédito al programa estatal "Vax-a-Million" para aumentar las vacunas.

"Creemos que más de 100.000 personas adicionales fueron vacunadas, como mínimo, debido a eso", dijo DeWine. "Fue muy, muy exitoso".

Pero "el juego sigue siendo vacunar a la gente", dijo. "Tenemos espacio para crecer".

Dakin Andone, Nadia Kounang, Deidre McPhillips, Lauren Mascarenhas, Jen Christensen, Melissa Alonso y Raja Razek, de CNN, contribuyeron a este informe.