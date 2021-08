Biden: La pandemia es de personas no vacunadas 2:59

Nueva York (CNN Business) -- Los estadounidenses están regresando gradualmente a sus lugares de trabajo de antes de la pandemia, pero la mayoría de las oficinas siguen estando prácticamente vacías. Y eso está afectando a las economías locales de manera significativa.

Los ames o los odies, los trayectos al trabajo son buenos para la economía. Con el pasaje de metro se pagan los sueldos de los conductores de tren. La tintorería que hay junto a la oficina y la cafetería que está a la vuelta de la esquina cuentan con trabajadores que llevan casi un año y medio sin trabajar.

En 2020, el número de personas que trabajan desde casa casi se duplicó, hasta alcanzar el 42% de la población activa de Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Y aunque muchos trabajadores prefieran esta modalidad, es probable que quedarse en casa retrase la recuperación de la vital economía de las oficinas.

Según los economistas de Goldman Sachs, la asistencia a las oficinas en las grandes ciudades de EE.UU. está solo en un tercio de los niveles anteriores a la pandemia. Eso es un montón de empleados que siguen trabajando a distancia y no gastan dinero en efectivo en artículos como pasajes de tren o cafés con leche, el tipo de actividad económica que es esencial en la economía de Estados Unidos impulsada por el consumo y los servicios.

Por ejemplo, en Nueva York, una de las ciudades más afectadas al principio del brote, el número de pasajeros del metro no es ni la mitad de lo que era antes de la pandemia, según datos de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Para ponerlo en perspectiva, el sistema de transporte público de Nueva York es el mayor del país y el núcleo del poder económico de la ciudad. Antes del covid-19, aportaba unos ingresos de casi US$ 17.000 millones. Pero como el número de pasajeros sigue siendo bajo, las previsiones de ingresos también se han reducido. La Autoridad Metropolitana de Tránsito recibió casi US$ 4.000 millones de financiación gubernamental a través de la Ley CARES, y no se espera que los ingresos por tarifas y peajes vuelvan a sus niveles anteriores hasta 2023, según un informe de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York de principios de este año.

Otros negocios que los trabajadores frecuentan de camino a la oficina también están en apuros.

Para Starbucks, la pérdida de ese consumidor diario está pesando en el balance final. El trimestre pasado, el promedio de transacciones en tienda de la cadena de café se situó en el 90% de los niveles anteriores a la pandemia.

"Ciertamente tenemos la capacidad de atraer más clientes, pero nuestra oportunidad es la frecuencia de esos clientes", dijo la directora financiera de Starbucks, Rachel Ruggeri, en una llamada de resultados.

Como gigante mundial del café, Starbucks tiene un poder de permanencia que no tienen las cafeterías locales más pequeñas.

En cuanto a la comida, la cadena de ensaladas Just Salad reabrió todos sus locales y dijo que el negocio se está recuperando de forma constante. "Esperamos que esto se acelere aún más después del Día del Trabajo", cuando se prevé que más empleados vuelvan a trabajar en persona, dijo el CEO de Just Salad, Nick Kenner, en un correo electrónico a CNN Business.

Un lastre para la recuperación

Pero la vuelta a la oficina prevista para septiembre está en peligro para muchas empresas. La rápida propagación de la variante delta más infecciosa es un nuevo obstáculo para el trabajo en persona.

Los gigantes tecnológicos Apple y Google ya han retrasado las fechas de la vuelta a la oficina.

Para complicar aún más la vuelta a la oficina, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dieron marcha atrás la semana pasada en su guía sobre el uso de mascarillas, instando incluso a los estadounidenses vacunados en zonas de alta transmisión a llevar mascarillas en el interior, otro hecho que podría complicar la vuelta al trabajo en persona y desacelerar el ritmo de la recuperación económica en general.

Independientemente de cuándo se produzca realmente, la forma de trabajar ha cambiado permanentemente para muchas profesiones. El trabajo a distancia y los modelos híbridos en la oficina están probablemente aquí para quedarse como uno de los legados de la pandemia.

Esto es una mala noticia para las áreas metropolitanas y los estados que dependen en gran medida del sector de los servicios, ya sea a través de los trabajadores o de los turistas, como Hawai, Las Vegas y Nueva York. Esos lugares se están quedando atrás en la recuperación.

Incluso aquellos que han sido llamados a regresar pueden no estar preparados o no ser capaces de volver a tiempo completo, por problemas como el cuidado de los niños o la convivencia con familiares en situación de riesgo.

El mercado laboral también se está adaptando a ello.

"Los anuncios de empleo ofrecen cada vez más trabajo a distancia y las encuestas indican que tanto los trabajadores como los empresarios esperan que el trabajo desde casa siga siendo mucho más habitual que antes de la pandemia", señalaron los economistas de Goldman Sachs en una nota a los clientes.