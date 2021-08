¿Puede tu empleador exigirte estar vacunado? 0:50

(CNN) -- La UCI del hospital más grande de Louisiana está al límite con los pacientes de covid-19, mientras que otros que experimentan síntomas esperaban una cama el lunes, dijo una funcionaria.

La directora médica del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake, Catherine O'Neal, dijo que había 23 nombres en la lista de espera cuando se abriera un espacio en la UCI.

"Hay personas con dolor en el pecho sentadas en una sala de emergencias en este momento, mientras sus familias se sientan en la sala de espera, se retuercen las manos y llaman a todos los que conocen", para ingresarlos a una UCI, dijo O'Neal, durante una rueda de prensa, el lunes.

Hace poco más de dos semanas, el hospital de Baton Rouge tenía 36 pacientes con covid-19, dijo O'Neal. El número ahora es 155.

"Ningún diagnóstico debería ocupar una cuarta parte de tu hospital", dijo O'Neal. "Ya no creemos que estemos brindando la atención adecuada a nadie, porque estos son los días más oscuros de la pandemia".

O'Neal dijo que la mejor manera de frenar la propagación del covid-19 es la vacunación, pero eso no está sucediendo lo suficientemente rápido, por lo que las personas también deberían usar mascarillas.

Louisiana es uno de los cinco estados, junto con Florida, Texas, California y Missouri, que representan casi la mitad de los nuevos casos reportados la semana pasada, según datos de la Universidad Johns Hopkins. A medida que la variante delta más transmisible se propaga y los casos aumentan, los hospitales se están llenando una vez más de pacientes con covid-19 en todo el país. En muchos, los pacientes son más jóvenes y están más enfermos que antes, dicen los médicos.

El promedio de siete días de nuevos casos diarios de coronavirus aumentó en más del 40% con respecto a la semana anterior, dijo el lunes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Dra. Rochelle Walensky.

"Si bien queremos desesperadamente terminar con esta pandemia, el covid-19 claramente no ha terminado con nosotros. Por lo tanto, nuestra batalla debe durar un poco más", dijo Walensky.

Con las tasas de vacunación en aumento, pero aún por debajo de donde deben estar para desacelerar o detener la propagación del virus, muchos líderes locales están volviendo a las mascarillas para proteger a sus poblaciones.

Los CDC actualizaron su guía la semana pasada, aconsejando incluso a las personas completamente vacunadas que usen mascarilla en áreas con transmisión sustancial o alta.

Esa guía cubre más del 90% de la población de EE.UU., alrededor de 300 millones de personas, según un análisis de datos de CNN, publicado el lunes por los CDC.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, restableció temporalmente el mandato estatal de uso de mascarilla para todas las personas de 5 años o más, tanto vacunados como no vacunados, cuando se encuentren en interiores y en público. El mandato entra en vigor el miércoles.

"Nadie debería estar en el malentendido de que este es solo otro aumento. Ya hemos tenido tres de estos, este es el peor que hemos tenido hasta ahora", dijo Edwards.

El Dr. Joseph Kanter, funcionario de salud estatal, dijo que anticipa que Louisiana alcanzará el mayor número de pacientes hospitalizados por covid-19 en cualquier momento de la pandemia el martes.

"Si tenemos la intención de priorizar las cosas que son importantes para nosotros, como mantener a nuestros hijos en la escuela y en clases presenciales, y mantener nuestra economía en crecimiento manteniendo abiertos los negocios, el uso de mascarilla es la mejor manera de garantizarlo. Así que por favor tomen esta orden de uso de mascarilla en serio, tanto en su vida personal como en su vida profesional", dijo Kanter.

Fauci: Las infecciones posvacunación no son tan alarmantes como parecen

Los informes de infecciones entre personas vacunadas han causado cierta preocupación entre la gente, pero los expertos dicen que no son tan alarmantes como parecen.

"Las vacunas están haciendo exactamente lo que les pedimos que hagan cuando se trata de mantenerte fuera del hospital, de una enfermedad grave y ciertamente de prevenir tu muerte", dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una sesión informativa en la Casa Blanca, el lunes.

Las vacunas brindan una reducción de ocho veces en la gente que contrae la enfermedad y una reducción de 25 veces en las hospitalizaciones y muertes relacionadas con covid-19, dijo Fauci.

"Un punto importante a mencionar es entre mayor sea el porcentaje de personas que están vacunadas, incluso con un alto grado de protección, mayor será el número absoluto de infecciones posvacunación. Pero ese no es el número crítico. El número crítico es cuál es el proporción entre los vacunados de las personas que... están contrayendo infecciones posvacunación, y ese es el crítico", agregó Fauci.

Walensky proporcionó algunos detalles sobre cómo se ve esa proporción: de las decenas de miles de personas probablemente expuestas en un brote que involucró a Provincetown, Massachusetts, señaló 346 infecciones posvacunación confirmadas.

"Durante el verano, algunas ciudades del condado de Barnstable pueden tener hasta 240.000 visitantes por mes", señaló Walensky.

Algunas de esas personas se infectarán incluso si se vacunan, dijo Fauci.

"Puedes esperar infecciones posvacunación", dijo. "La mayoría de estas infecciones serán asintomáticas o leves", agregó.

"La conclusión de lo que estamos diciendo es... Vacúnate. Lo digo cada vez", dijo Fauci.

EE.UU. alcanza una meta de vacunación con un mes de retraso

Para el lunes, EE.UU. había vacunado al 70% de los adultos con al menos una dosis de una vacuna contra el covid-19, dijo en Twitter el director de datos de covid-19 de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar.

Este es el objetivo que la administración Biden estableció originalmente para el 4 de julio, por lo que está aproximadamente un mes detrás de esa fecha límite.

Aunque sucedió más tarde de lo que quería la administración, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que alcanzar el hito sigue siendo un paso importante.

"Ayudará a proteger a las comunidades. Ayudará a proteger a las familias y salvar más vidas. Pero hemos dicho desde el principio, incluso cuando establecimos esta meta, nuestro trabajo no estaría terminado incluso cuando lo alcancemos. Estamos avanzando", continuó.

Los CDC informaron, el domingo, que se administraron 816.203 dosis adicionales, el quinto día consecutivo en que la agencia registró más de 700.000 vacunas aplicadas. El promedio actual de dosis administradas en siete días es de 662.529 por día, el promedio más alto desde el 7 de julio.

