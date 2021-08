Los estrenos en "streaming" más esperados en agosto 0:44

(CNN Español) – Una nueva versión de la saga de DC Comics con los antagonistas de nuestros superheroes favoritos hasta las aventuras de Valeria, su libro, sus amigas y Madrid, estos son los estrenos de series, películas y/o documentales que podrás disfrutar en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max este mes.

Estrenos en Netflix en agosto de 2021

"Valeria", segunda temporada

Desde España nos llega la segunda temporada de "Valeria", la serie inspirada en los libros de Elisabet Benavent en la que cuenta la historia de Valeria y sus amigas, con Madrid como personaje secundario. En la segunda temporada la protagonista, interpretada por Diana Gómez regresa a la capital española luego de un viaje que realizó tras divorciarse de Adrián (Ibrahim Al Shami).

¿Qué ocurrirá con el libro de Valeria? ¿Cederá a la propuesta de su editorial de publicar el libro bajo un pseudónimo? Y, ¿seguirá su relación con Víctor (Maxi Iglesias)? Nuestras respuestas serán respondidas el 13 de agosto, fecha en la que se estrena la segunda temporada a nivel mundial.

"Cooking with Paris"

Quizás la famosa frase de Paris Hilton de inicios de los 2000, that's hot, puede que tenga un nuevo significado en esta serie que la empresaria y DJ estrena con Netflix.

Y como su nombre lo indica, Paris Hilton nos invita a su cocina para demostrar su dotes culinarios.

"Paris Hilton sabe cocinar... o algo así. Y está poniendo patas arriba el programa de cocina tradicional. No es una chef entrenada y no intenta serlo. Con la ayuda de sus amigas famosas, explora nuevos ingredientes, nuevas recetas y exóticos electrodomésticos de cocina. Inspirada por su video viral de YouTube, Paris nos llevará de la tienda de comestibles a la mesa terminada, y podría aprender a moverse por la cocina", describe Netflix esta producción.

"Cooking with Paris" estrena el 4 de agosto en Netflix.

"The Chair"

Una nueva serie llega a Netflix y será protagonizada por la ganadora del Golden Globe, Sandra Oh.

Oh interpreta a la Dra. Ji-Yoon Kim, directora del departamento de inglés de la Universidad Pembroke. La serie nos lleva a los retos que debe enfrentar la Dra. Kim en su nuevo cargo, en donde no solo rompe barreras al ser la primera mujer en presidir este departamento, sino también una de las pocas mujeres asiáticas en la universidad.

La serie contará con seis episodios de media hora de duración cada uno. Estrena el 20 de agosto en Netflix.

Estrenos en Amazon Prime Video en agosto de 2021

"Luke Bryan: My Dirty Road Diary"

Los amantes de la música country y seguidores de Luke Bryan en Estados Unidos no se pueden perder esta serie documental sobre la vida del intérprete de "Play It Again".

La serie, una producción original de IMDB TV, cuenta con cinco episodios en donde nos adentraremos, gracias videos caseros, a la vida del cantante: desde sus triunfos y derrotas, hasta las tragedias y el éxito.

"La vida puede ser dura y los últimos 15 meses han sido muy difíciles para todos. Espero compartir esta mirada cruda de mi vida para que pueda ser un estímulo para los demás. A través de las angustias, los triunfos pueden llegar", dijo Bryan a través de un comunicado compartido por Amazon Studios.

La serie documental estará disponible por ahora solo para usuarios en Estados Unidos, los cuales podrán disfrutarla a partir del viernes 6 de agosto.

"S.O.Z., Soldados vs. zombies"

Desde México nos llega "S.O.Z. Soldados vs. zombies", una producción original de Amazon Studios.

"Para evitar la extradición, el carismático e impredecible narcotraficante Alonso Marroquín, escapa de prisión en México para esconderse en medio del desierto. Mientras que del otro lado de la frontera, un experimento del Ejército de los Estados Unidos con cerdos en una base militar, sale mal y la unidad de la policía mexicana que persigue a Marroquín se infecta, transformándose en una nueva raza de zombis con habilidades especiales. El ejército y esta nueva especie convergen en el escondite de Marroquín, donde comienza la batalla por la supervivencia", dice Amazon Studios sobre la producción.

La serie contará con ocho episodios de media hora cada uno. Según Amazon, la música mexicana también estará presente en la banda sonora de la producción, podremos escuchar canicones de Molotov, Control Machete y disfrutar de la canción principal a cargo de El Alemán y La Peblada, "S.O.Z.: No estamos muertos".

La producción estrena el viernes 6 de agosto y estará disponible para 240 países, según Amazon Studios.

"Modern Love", segunda temporada

La aclamada serie de Amazon Prime, inspirada en la famosa columna del diario The New York Times, regresa con su segunda temporada.

Ocho historias de amor presentadas en capítulos de media hora serán parte de la serie. Para esta temporada podremos disfrutar de las actuaciones de destacados intérpretes como Minnie Driver, Kit Harington, Anna Paquin, entre otros.

Según Amazon, la segunda temporada de "Modern Love" se filmó en varias locaciones del estado de Nueva York, además de Dublín.

Estrenos en HBO Max en agosto de 2021

"The Suicide Squad"

Los antihéroes favoritos del universo de DC Comics regresan a la pantalla grande de la mano de James Gunn ("Guardians of the Galaxy").

La historia se llevará a cabo en Belle Reve, una peligrosa cárcel estadounidense en donde van a parar los villanos más peligrosos, dice Warner Bros. en un comunicado.

La cinta contará con villanos como Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y Harley Quinn. ¿Será que la humanidad está lista para dejar sus vidas de la mano de estos personajes?

Lo descubriremos el viernes 6 de agosto, fecha en la que estrena la cinta tanto en HBO Max como en cines.

"Reminiscence"

HBO Max también presenta una cinta protagonizada por el famoso actor Hugh Jackman, quien interpreta a Nick Bannister, un "investigador privado de la mente" quien ayuda a sus clientes a acceder a esas memorias que perdieron por una razón u otra.

"Al vivir al margen de la costa hundida de Miami, su (Bannister) vida cambia para siempre cuando adquiere un nuevo cliente, Mae (Rebecca Ferguson). Una simple cuestión de objetos perdidos y encontrados se convierte en una peligrosa obsesión. Mientras Bannister lucha por encontrar la verdad sobre la desaparición de Mae, descubre una conspiración violenta y, en última instancia, debe responder a la pregunta: ¿hasta dónde llegarías para aferrarte a tus seres queridos?", así describe Warner Bros. la trama de la cinta.

"Reminiscence", que cuenta con una calificación de PG-13, llega a las pantallas de HBO Max el 20 de agosto.

"Obama: In Pursuit of a More Perfect Union"

Y finalizamos esta lista de estrenos de agosto con el documental "Obama: In Pursuit of a More Perfect Union" (en búsqueda de una unión más perfecta).

El documental contará de tres partes y nos llevará al trabajo que el expresidente Barack Obama realizó en los últimos cuatro años para alcanzar un país, Estados Unidos, más incluyente.

"Tejiendo conversaciones con colegas, amigos y críticos, e intercaladas con sus propios discursos y entrevistas noticiosas, la serie comienza con la infancia de Obama y nos lleva a través de su perspectiva como el hijo de una madre blanca de Kansas y un padre africano, su formación espiritual por una generación de líderes negros y sus esperanzas de una América más inclusiva. A través de la historia de un hombre irrevocablemente ligado a la historia de un país, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union reflexiona sobre la identidad nacional pasada y presente del país", dice HBO Max a través de un comunicado.

El documental estrena el 3 de agosto a través de HBO Max, parte de WarnerMedia, nuestra empresa matriz.