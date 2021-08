¿Cómo ayudar a adolescentes a manejar sus emociones? 0:53

Nota del editor: Bienvenido a nuestra serie de cinco partes de CNN Wellness sobre la adolescencia: un momento difícil en cualquier circunstancia. A medida que nuestros niños regresen a la escuela este otoño boreal, aprenda más sobre cómo ayudar a sus preadolescentes y adolescentes a comprender su cerebro en desarrollo y sentir sus sentimientos.

(CNN) -- Las personas adultas tienden a recordar su adolescencia como un recuerdo destacado (o tal vez, en algunos casos, es un recuerdo con poca luz): el primer afeitado de la pierna o la cara, el primer beso, el primer sostén, la primera eyaculación o la menstruación, y la primera vez que entraste en una habitación y te trataron como a un adulto.

Puede pasar rápidamente a través de nuestros cerebros una serie de eventos, en parte humillantes y en parte liberadores, que explican una de nuestras mayores etapas de metamorfosis. Quizás sea el trauma lo que ha comprimido la experiencia. O tal vez es que, una vez que se realiza el producto final, nuestro yo adulto, es difícil rastrearlo hasta el punto de partida.

Pero para quienes la atraviesan, la adolescencia es un viaje largo, que comienza mucho antes de que podamos anticiparlo y termina mucho después. Y la variabilidad de un niño a otro es enorme.

Es posible que un grupo de amigos pase colectivamente cerca de 15 años en la adolescencia, con un desarrollo temprano que comienza a los 8 años y uno tardío que no termina hasta los 20 años, dijo el Dr. Richard J. Chung, especialista en Medicina Adolescente en Duke Health.

Este largo viaje de la adolescencia se vuelve más manejable para todas las partes cuando lo vemos como lento y único para cada persona. Esto ayuda a los padres y cuidadores a saber cuándo preocuparse y cuándo relajarse, cuándo explicar y cuándo quedarse callados, cuándo abrazarse y cuándo soltarse.

Una línea de tiempo muy aproximada

Algunos niños comienzan la pubertad al final de la escuela primaria. Las niñas pueden comenzar a los 8 años y los niños a los 9, momento que se considera "pubertad precoz" en ambos casos, dijo Chung.

Otros niños comienzan la pubertad tan tarde como la escuela secundaria. Para las niñas, la última edad suele ser alrededor de los 13 años, y para los niños es de 14. Todo el proceso puede durar entre dos y cinco años, aunque la madurez psicológica puede llevar más tiempo.

Para los niños, el primer signo es el agrandamiento testicular, que es gradual, dijo Chung. En el caso de las niñas, la primera señal es lo que los médicos denominan "brotes de mama" o pequeñas protuberancias debajo del pezón. Ambos son activados por hormonas y van seguidos de una serie de cambios físicos, emocionales y cognitivos, incluido el crecimiento del vello corporal, así como cambios en la masa muscular y grasa.

Dos de los hitos más notables son el comienzo de la menstruación, o menarquia, en las niñas, y el comienzo de la producción de esperma, o espermarquia, en los niños.

Chung dijo que los padres pueden inclinarse a atribuir los cambios psicológicos de sus hijos a las hormonas que causan estos cambios físicos, pero la relación no siempre es clara.

"Podemos intentar establecer un vínculo directo entre los cambios hormonales y los cambios de humor durante esta etapa de la vida, pero no existe una correlación prístina. Hay muchas razones por las que los jóvenes pueden comenzar a actuar de manera diferente que no están relacionadas con las diferencias hormonales", dijo.

"Es tentador para un padre tratar de analizar todo, pero el mensaje principal es que es complicado. No solo la parte física y hormonal, sino también la progresión social, emocional y del desarrollo neurológico más amplio", explicó Chung.

No existe una hoja de ruta para todos

Están sucediendo muchas cosas y no existe una hoja de ruta única para todos. La pubertad se desarrolla de manera muy diferente para cada persona, lo que probablemente sea evidente para cualquiera que haya visto una foto de una clase de octavo grado. Hay mujeres entre las niñas, hombres entre los niños y adultos no binarios, entre otros que son clasificados como menores.

"En general, hay un proceso en particular, que incluye cuándo comienza, cómo avanza la secuencia, pero también hay muchas variaciones sobre el tema", dijo Chung.

"Hablamos mucho con los padres y los jóvenes sobre eso, porque a menudo buscan en Google y encuentran que algo no sigue el guión y puede causar mucha ansiedad", dijo el especialista. "En su mayor parte, es una variación de la experiencia típica", añadió.

Chung quiere que los padres ayuden a sus hijos a superar la mentalidad de lo típico o normal frente a lo atípico y anormal. Es decir, no quiere que duden en mencionar cualquier inquietud a su médico, quien podría ayudar a confirmar que, de hecho, no hay ningún problema.

También quiere que los padres se aseguren de que sus hijos se sientan cómodos hablando con ellos sobre cualquier cambio en su cuerpo. Esto puede suceder al darles a los niños una idea de los cambios que ocurrirán antes de que se pongan en marcha, así como al dar cabida a cualquier inquietud durante el proceso de la pubertad. Estas lecciones de minibiología les ayudarán a entender su experiencia.

Es mucho más común que los padres tengan una charla sobre la menstruación con las niñas que hablar sobre la producción de esperma con los niños, dijo Chung. En consecuencia, los niños pueden sentirse más propensos a sentir vergüenza por las eyaculaciones que las niñas por sus períodos.

"Los pediatras y otros profesionales de la salud infantil deben hacer un mejor trabajo con esto (hablar sobre espermarquia), asociarse realmente con los padres y otras personas y hacer que esto sea parte de su conversación y normalizar todos estos cambios físicos dramáticos", dijo. "Además, es importante desenredarlo de las conversaciones sobre sexualidad", sostuvo.

Si bien existe una relación clara entre las eyaculaciones y el sexo, los dos no necesariamente se superponen en los niños que atraviesan la pubertad. Chung dijo que mantener estas conversaciones separadas puede ayudar a reducir el estigma que las rodea.

Desarrollo temprano y tardío

Durante la pubertad, nadie se siente normal. Desarrollados temprano, tardíos o intermedios, no importa. Es un momento para sentir que no perteneces; tú, y solo tú, eres un poco raro.

Para las niñas que se desarrollan temprano, ser conscientes de la forma en que las personas que las rodean, incluidos los adultos, pueden sexualizarlas, dijo el Dr. Jess Shatkin, vicepresidente de Educación y profesor de Psiquiatría Infantil y Adolescente en el Centro de Estudios Infantiles del Hospital de Niños Hassenfeld en NYU Langone Health.

"A pesar de que las niñas maduran más rápido, a menudo no están listas [para la sexualización]. Y eso puede dañar su autoestima, ya que comienzan a verse a sí mismas como objetos. Alrededor del séptimo u octavo grado, pueden comenzar a volverse tontas y dejar de lado las ciencias y las matemáticas, ya que no creen que ese sea su lugar", dijo Shatkin, autor de "Born to Be Wild: Why Teens Take Risks, and How We Can Help Keep Them Safe".

Para los niños que maduran temprano, agregó Shatkin, los padres deben recordar que esto los hará más propensos a comportamientos riesgosos a una edad más temprana que sus compañeros. Hablando evolutivamente, esto tiene sentido. Así es como los humanos, en particular los hombres, establecieron su papel en la cima de la jerarquía social durante gran parte de la historia de la humanidad cuando buscábamos comida y vivíamos de la tierra. La supervivencia exigía riesgo.

Shatkin dijo que el hecho de que tu hijo madure temprano o tarde por sí solo no significa necesariamente que debas preocuparte por su estado emocional o buscar ayuda psicológica profesional.

"No todo el mundo necesita un psiquiatra o un terapeuta. Los niños pueden atravesarlo bien con una buena familia y amigos que los apoyen", dijo. "Hable con sus hijos, y no solo una conversación, y pregúnteles cómo están".

"Recuérdeles que esto no es algo que tengan que agarrar. Es una enorme y amplia gama de experiencias humanas", dijo.

Banderas rojas emocionales

La adolescencia está llena de altibajos. Estos podrían ser motivo de preocupación cuando se presentan junto con cambios abruptos de comportamiento, dijo Shatkin. Si los niños de repente duermen más o menos, están ansiosos, deprimidos, parecen estar usando drogas, bajan las calificaciones o se han peleado con todos sus amigos, entonces se ha levantado la bandera roja. Este es un buen momento para hacer preguntas y posiblemente buscar ayuda profesional.

Para los trastornos más comunes, como peleas con amigos o una pelea con un entrenador, los padres deben ofrecer apoyo, pero no soluciones.

"Tenga curiosidad, pero no limpie su desorden", dijo Shatkin. "Lo que confunde a algunos padres es que ven su papel de amigo y protector. Pero usted no está ahí para hacer felices a sus hijos todo el tiempo", explicó.

Solo escucha

A veces, cuando no están dispuestos a hablar –y habrá momentos en los que no están dispuestos a hacerlo–, el apoyo puede significar simplemente hacer espacio y tiempo para estar juntos. Comparte unas galletas, da un paseo. No importa. La empresa sola puede ayudar.

"Cuando no sabes qué decir, siempre es bueno estar ahí y escuchar", dijo Shatkin.

Elissa Strauss es colaboradora habitual de CNN, donde escribe sobre la política y la cultura de la paternidad.