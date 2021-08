Encuesta culpa a no vacunados por contagios de covid-19 0:53

(CNN) -- Al ritmo actual de vacunaciones, se necesitará hasta mediados de febrero para administrar al menos una dosis de la vacuna covid-19 a todos los estadounidenses elegibles, según un análisis de CNN a partir de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).



Más de 90 millones de personas elegibles en EE.UU. todavía no están vacunadas. Y aunque el promedio de siete días de personas que inician la vacunación cada día es el más alto desde el 4 de julio con 446.300, muchos expertos dicen que EE.UU. todavía no está donde debe estar para lograr controlar la pandemia y la variante delta que se propaga rápidamente.

Con menos de la mitad de la población completamente vacunada, los casos han vuelto a aumentar y han provocado enfermedades graves.

Negocios de NY pedirán certificados de vacunación 4:05

El martes, por primera vez desde febrero, más de 50.000 camas de hospital en todo el país fueron ocupadas por pacientes con covid-19, según nuevos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Ese número es más del triple de lo que era hace un mes.

"No estamos jugando al pastorcito mentiroso. Esta oleada que estamos atravesando ahora mismo tiene todo el potencial para ser, y ya parece ser, la peor oleada que hemos enfrentado hasta ahora", dijo el ex director general de Sanidad de EE.UU., Dr. Jerome Adams, durante una entrevista en vivo en línea con The Washington Post el martes.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, dijo el martes que le gustaría que Estados Unidos tenga más de un millón de vacunas covid-19 por día para cerrar la brecha de vacunación.

publicidad

"Puede que lleguemos allí cuando lleguen las órdenes de vacunación, pero no pueden ser 250.000, 500.000 por día. De lo contrario, va a pasar bien entrado el invierno. Quiero llegar antes", dijo Fauci.

Con la propagación de la variante delta, es posible que no se logre detener la propagación del coronavirus por completo, dijo el martes el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins.

"Pero aún podríamos llegar a un lugar donde esto se convierta en una molestia en lugar de una amenaza para su vida", aseguró.

Expertos están considerando refuerzos de vacunas covid-19 para personas inmunodeprimidas, dice Fauci

Aunque los expertos han dicho que los datos hasta ahora no indican la necesidad de que la población en general reciba refuerzos de vacunas covid-19, Fauci dijo que se está realizando un esfuerzo para administrarlas a personas inmunodeprimidas.

Algunas afecciones, incluidas las enfermedades autoinmunes, los trasplantes y el cáncer tratado con quimioterapia, comprometen el sistema inmunológico de las personas.

"Lo que sabemos de estas personas es que casi invariablemente no tienen una respuesta adecuada, por lo que la necesidad de darles una dosis adicional es mucho más emergente que la población en general", dijo Fauci durante un evento virtual organizado por el gobernador de Virginia, Ralph Northam, el martes.

Pacientes con covid-19 desbordan hospital en Louisiana 0:36

Los asesores de vacunas de los CDC se han reunido para discutir si las personas inmunodeprimidas pueden necesitar protección adicional de un refuerzo de la vacuna covid-19, pero aún no han presentado una recomendación formal ni votado sobre la orientación.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para poner en marcha el mecanismo regulador muy pronto para darles a esos individuos un impulso que podría elevar su inmunidad al nivel en el que debería estar, si es posible", dijo Fauci.

Durante una discusión organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales el martes, Fauci dijo que es "muy probable" que las variantes de covid-19 hayan evolucionado en los cuerpos de quienes están inmunosuprimidos.

Es posible que las personas con inmunosupresión no puedan combatir las infecciones por covid-19 durante semanas o incluso meses, lo que significa que el virus tiene mucho tiempo para evolucionar y cambiar.

"Todos sabemos que han surgido variantes debido a la presión que el sistema inmunológico humano ha ejercido sobre el virus, muy probablemente de personas inmunodeprimidas ... y que tenían el virus durante días y días antes de eliminarlo y/o murió, y luego esencialmente condujo a la aparición de una variante", dijo Fauci.

Aumento 'sustancial' de casos de covid-19 entre niños y adolescentes

Con el nuevo año escolar suscitando preocupaciones sobre la protección de los niños, la Academia Estadounidense de Pediatría dijo el martes que ha habido un aumento "sustancial" de casos entre los niños.

Casi 72.000 niños y adolescentes contrajeron covid-19 la semana pasada, cinco veces más que a fines de junio, dijo la academia.

La definición de niño varía según el estado, pero generalmente incluye a aquellos de hasta 17 o 18 años.

Los protocolos de covid-19 varían en todo el país, pero cuando los niños regresen a la escuela, los distritos deberán saber cómo responder rápidamente a los brotes.

Los distritos deben estar preparados para implementar el rastreo de contactos, las pruebas, la cuarentena de las personas que estuvieron expuestas al virus y el aislamiento de las personas con infecciones, le dijo a CNN el Dr. William Schaffner, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y director médico de la Fundación Nacional para Enfermedades Infecciosas.

Cerca del 70% de jóvenes volvería a clases sin vacunarse 3:04

Si bien la mayoría de las escuelas siguen esos pasos para aislar casos de covid-19, rastrear contactos y realizar pruebas, los planes de respuesta pueden variar de un estado a otro y de un distrito escolar a otro, dijo a CNN Kim Anderson, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educación.

"Por lo que entendemos, depende del distrito en el que se encuentre. El distrito debe tener planes de brote muy bien pensados ​​que hayan incluido las voces de los educadores, los padres y los miembros de la comunidad en la elaboración de esos planes, y deberían haber planes que siguen las recomendaciones de los CDC ", dijo Anderson.

"Nuestra recomendación para todos los estudiantes y distritos escolares es seguir a los expertos médicos y seguir los CDC", afirmó.

Deidre McPhillips, Matthew Hilk, Jacqueline Howard, Virginia Langmaid, Lauren Mascarenhas y Jen Christensen de CNN contribuyeron a este informe.