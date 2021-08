Perú: más protestas contra el gobierno de Castillo 2:31

(CNN Español) -- En su primera conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, afirmó que "no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista" y que permanecerá en el cargo, luego de que distintos medios revelaran una investigación preliminar del Ministerio Público sobre Bellido por apología al terrorismo.

CNN confirmó con una fuente de la fiscalía que la investigación existe y que será ampliada para recoger el testimonio de Bellido.

"Dejo en claro que mi persona no tiene ningún vínculo con ningún grupo terrorista, ni ninguno de mis ministros", dijo el premier.

El sábado y domingo, ciudadanos marcharon en Perú y exigieron la renuncia de Bellido, quien fue nombrado presidente del Consejo de Ministros por el presidente Pedro Castillo el 29 de julio. Las convocatorias a estas movilizaciones que circularon por redes sociales decían "Terrorismo nunca más, Bellido renuncia" y "Gran marcha contra la dictadura comunista".

Pedro Castillo jura como presidente de Perú

Sobre la posibilidad de indultar sentenciados por terrorismo, Bellido señaló: "No ha habido un solo representante del partido o del Gobierno que haya planteado esta iniciativa, no está en agenda, no se ha tocado ni se ha respirado respecto a una posibilidad de indulto para ningún condenado por terrorismo, eso que quede claro".

Bellido afirma que seguirá en el cargo

Bellido también dijo que permanecerá en el cargo como jefe del gabinete. La mañana de este miércoles, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo en una conferencia de prensa que le envió un documento al presidente Castillo pidiendo que revalúe el nombramiento de sus ministros.

"El presidente de la República ha tomado la decisión de nombrar a los diferentes responsables, tanto de la presidencia del Consejo de Ministros como de los ministerios, y eso se tiene que respetar. El presidente es quien debe decidir al respecto. Mientras el presidente tenga la confianza en nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando, porque sobre cosas que no se ajustan, y pueden investigar 500.000 veces, nunca nosotros hemos hecho ninguna apología al terrorismo y eso lo niego rotundamente", dijo Bellido.

El presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Castillo también se refirió a Venezuela y ante la pregunta de si en Perú se vive en una dictadura o una democracia, respondió: "Respecto a otros países, nosotros tenemos que ser un país respetuoso de la autodeterminación de estos países, de sus habitantes, de las democracias que existen en esos países, las mayorías determinan sobre las minorías como aquí, por tanto menos deberíamos preocuparnos por los problemas ajenos y más deberíamos preocuparnos por nuestros propios problemas y los grandes retos que tiene" Perú.