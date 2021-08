(Crédito: Google)

(CNN Español) – Google anunció nuevas cámaras Nest Cam (battery o batería), Nest Cam with Floodlight (iluminación con detección de movimiento), Nest Cam (cable) y timbre Nest Doorbell (battery o batería) con el fin de ofrecer más opciones para el hogar inteligente.

Todos estos cuatro nuevos productos integran una cámara inteligente Nest Cam, pero una de ellas es la más barata hasta el momento, otra es la primera que funciona a través de batería sin importar si es en interiores o exteriores, el timbre inteligente es el primero que funciona con batería y la otra se une con una luz que se enciende automáticamente cuando detecta movimiento.

Una de las principales novedades de estos productos de Google incluyen una mejor detección de lo que sucede frente a la cámara y ahora tiene la posibilidad de diferenciar entre una persona, un vehículo y un animal para alertarte de diferente manera. Además, el Nest Doorbell (con batería) también tiene la capacidad de detectar paquetes como lo ha hecho el modelo anterior.

Otra novedad interesante es que estas cámaras y timbre inteligente ahora cuentan con almacenamiento local que sirve como respaldo cuando la conectividad con Internet falla (o si pierdes la electricidad en los modelos de baterías) y luego sube este contenido a la nube cuando se restaura la conexión. Google dice que en esta modalidad los dispositivos pueden ofrecer cerca de una semana de eventos detectados.

La posibilidad de utilizar la Nest Cam y el Nest Doorbell con batería facilita el proceso de instalación porque significa que prácticamente se puede instalar en cualquier lugar para que funcione, así que no hay que pensar en la conexión de cables y esos aspectos.

Además, Google dice que reemplazará las Nest Cam (con batería) y Nest Doorbell (con batería) en tal caso de que sean robados, un punto interesante porque al funcionar solo en batería permite que en teoría sea más fácil para un ladrón robarselos.

Aunque Google ofrece Nest Aware y Nest Aware Plus como planes que ofrecen más historial de grabación y otros beneficios, en esta ocasión se obtiene gratis (sin suscripción) 3 horas de historial de grabación, zonas activas y la detección de personas, animales vehículos y paquetes (este en el caso del timbre inteligente). Los planes de suscripción de Nest Aware comienzan con un precio de US$ 6 al mes o US$ 60 al año por todos tus dispositivos Nest, no por cada uno individualmente.

Google Nest Cam (batería)

Esta es la primera cámara de Google bajo la marca Nest que funciona tanto afuera y adentro a través de una batería integrada, pero también tienes la posibilidad de utilizarla conectada usando un cable resistente a la lluvia y otros aspectos del ambiente que se compra por separado desde US$ 39.

Además, Google ahora vende también una carcasa antirrobo y un panel solar para que la cámara se mantenga siempre con carga.

La cámara Google Nest Cam (batería) tiene un precio sugerido de US$ 179. Esta cámara ya está a la preventa y estará disponible el 24 de agosto.

Google estima que la batería recargable debe durar generalmente hasta 3 meses, dependiendo de la cantidad de eventos que son detectados.

Google Nest Doorbell (batería)

El nuevo timbre inteligente de Google tiene como gran novedad la batería, pero no significa que no lo puedas utilizar con cables tradicionales si así lo eliges.

Además, la cámara del Nest Doorbell (batería) tiene un lente mejorado que promete ofrecer una mejor calidad de video, al igual que la capacidad de detectar personas, paquetes, animales o más desde aproximadamente solo 20 centímetros.

El precio del Nest Doorbell (batería) es de US$ 179 y estará disponible el 24 de agosto, pero la preventa ta comenzó.

Google estima que la batería recargable debe durar generalmente hasta 2.5 meses, dependiendo de qué tanta acción sucede frente de la cámara.

Google Nest Cam with Floodlight (con luz de encendido automático con detección de movimiento)

La Google Nest Cam with Floodlight tiene los mismos beneficios generales de los otros dispositivos, pero la principal diferenciación está en dos luces que se activan automáticamente cuando detectan movimiento.

Google asegura que a través de diferentes algoritmo y aprendizaje de máquina, la Nest Cam with Floodlight no se encendería con cualquier movimiento como generalmente pasa con muchas de estas luces. Google dice que la idea de esto es que la o las luces se enciendan automáticamente cuando realmente vale la pena sin descuidar la seguridad que ofrecen.

La Google Nest Cam with Floodlight tiene un precio sugerido de US$ 279 y estará disponible en un futuro próximo.

Google Nest Cam (cable)

Esta nueva cámara Nest Cam es la más barata de Google hasta el momento al tener un precio sugerido de US$ 99.

En general, la Nest Cam (cable) tiene también los mismo beneficios y capacidades de las otras cámaras, pero esta está diseñada solo para interiores, así que no es resistente al agua, viento y otros fenómenos climáticos como las otras cámaras presentadas. A pesar de esto, el diseño no es muy diferente a la Nest Cam con batería.

Al nuevo en el diseño es que el soporte oculta mejor el cable que las generaciones anteriores. Inclusive, ese soporte de Nest Cam se puede comprar hasta con terminado de madera de verdad que le permite camuflarse mejor en el hogar, pero también estará disponible en otros colores y materiales.

Esta cámara de Google estará disponible también en un futuro próximo.

Todos estos productos se venden o venderán en Estados Unidos, España y Mexico, al igual que Japón, Canadá, Australia Inglaterra, Francia y otros países de Europa.

Además, estas cámaras ahora tienen que se controladas complemente desde el app de Google Home, no el app de Nest como lo han permitido las generaciones anteriores.

En general, las actualizaciones son bienvenidas porque son algunas cosas que se han solicitado desde la generación anterior y ofrecen más facilidad de instalación.

Google anunció hace tan solo unos días al Pixel 6 y Pixel 6 Pro (que ejecutan Android 12) como sus nuevos celulares que llegarán en unos meses y con estos dispositivos Nest fortalece aún más el portafolio de productos que ofrece en 2021.