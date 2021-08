Conoce detalles del paquete de infraestructura de EE.UU. 3:11

(CNN) -- El proyecto de ley de infraestructura bipartidista, que se abrió paso precariamente en el Senado, ha sido siempre una piedra angular de la presidencia de Joe Biden. Pero ahora es aún más vital para una administración que necesita con urgencia victorias, mientras la Casa Blanca navega múltiples crisis.

El presidente había esperado poder presumir hasta ahora de la victoria sobre la pandemia, pero la nación se está embarcando en otra batalla agotadora contra la variante delta. La nueva realidad amenaza con agotar a una ciudadanía ya desanimada, frenar el repunte de la economía y exacerbar la reacción en cadena de los problemas provocados por la pandemia. A su vez, podría frenar los índices de aprobación de Biden y afectar aún más las posibilidades de los demócratas en las elecciones de mitad de período del próximo año.

Con los funcionarios de salud pública advirtiendo sobre la posibilidad de varios cientos de miles de infecciones diarias por covid-19, parece que la pandemia ahora se extenderá al menos durante el otoño y el invierno (boreal) y potencialmente hasta el próximo año, reduciendo aún más el margen de maniobra política de Biden y aumentando el peso de la responsabilidad en su Casa Blanca.

Pero después de horas de debate, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, decidió cortar el debate sobre el paquete de infraestructura, el jueves por la noche, lo que permitió la rápida aprobación de la legislación, aunque el momento exacto de la votación final no estaba claro. Los demócratas esperaban que se mantuviera el frágil y raro apoyo bipartidista a la legislación para que la medida se envíe a la Cámara de Representantes, donde no hay garantía de aprobación.

El paquete de gasto de US$ 1 billón en carreteras, puentes, ferrocarriles, vehículos eléctricos, Internet de alta velocidad y otras prioridades es la principal, y posiblemente única, exhibición de uno de los principios definitorios de la presidencia de Biden: la noción de que los republicanos y los demócratas pueden trabajar juntos por los objetivos nacionales.

Una ceremonia bipartidista para la firma de un proyecto de ley en la Casa Blanca permitiría al presidente decirles a los votantes que había cumplido su palabra cuando la mayoría de los expertos y los políticos de Washington dudaban que pudiera superar las amargas divisiones políticas.

Esa imagen, que probablemente aparecerá en gran medida en la publicidad electoral demócrata de mitad de período, sería tan poderosa que el expresidente Donald Trump, cuyas propias iniciativas de infraestructura fallidas se convirtieron en una autoparodia, ha estado tratando de intimidar a los senadores republicanos para que le quiten el apoyo al plan de Biden.

El equipo de Biden insiste en que su presidencia ha restablecido el rumbo de la nación después de lo que los demócratas vieron como la destrucción de los años de Trump. Eso ha implicado salvar la democracia estadounidense, restaurar la reputación del país en el exterior y presidir el reinicio del motor de empleo del país. Y el ala oeste ha estado avanzando y creando impulso en áreas donde Biden no necesita la ayuda del Congreso.

El jueves, por ejemplo, el presidente firmó un decreto diseñado para impulsar la industria de vehículos eléctricos, que tiene como objetivo garantizar que el 50% de los vehículos vendidos en EE.UU. para 2030 sean eléctricos. Así que sus asesores rechazan con fuerza la idea de que la presidencia de Biden está en crisis.

Sin embargo, una gran victoria en el Senado en infraestructura sería un momento de alivio en una administración que también se enfrenta a una serie de otros problemas desde Afganistán al fracaso de la diplomacia nuclear con Irán y la incertidumbre de la solución provisional de esta semana, que salvó a millones de inquilinos amenazados con ser desalojados de sus hogares.

Un camino traicionero por delante

El proyecto de ley de infraestructura tiene un largo camino por recorrer antes de que se convierta en ley; su destino depende de que los demócratas se movilicen a través de un plan de gastos de US$ 3,5 billones en el Senado para apaciguar a los progresistas, que dicen que el proyecto de ley bipartidista es demasiado limitado.

Esa medida demócrata necesitará beneficiarse de la reconciliación, una maniobra limitada que puede usarse para aprobar proyectos de ley con implicaciones presupuestarias en el Senado, a fin de evitar el umbral de 60 votos y permitir la aprobación, en una votación de la línea del partido.

La aprobación del proyecto de ley de infraestructura más restringido con un voto bipartidista validaría otros aspectos del enfoque de Biden, por ejemplo, permitir que el Senado tenga tiempo para trabajar su voluntad de acuerdo con la fe del presidente en un organismo en el que alguna vez sirvió.

Biden también podría reclamar un nuevo impulso en su presidencia en su primer año crucial cuando su capital político y su autoridad están en su cenit, pero con las dificultades de un Senado 50-50, lo que significa que su historial legislativo está bastante gastado, aparte de un enorme US$ 1,9 billones. El plan de rescate de covid se aprobó en marzo.

Una votación exitosa en el Senado también podría aliviar algunos de los temores de los demócratas que enfrentan la perspectiva de preguntas difíciles de los electores este verano sobre la eficacia de la presidencia de Biden en sus primeros siete meses y con las elecciones intermedias que se avecinan el próximo año, que son históricamente difíciles para el partido de un nuevo comandante en jefe.

Manu Raju y Melanie Zanona, de CNN, informaron esta semana que algunos demócratas moderados en distritos indecisos están cada vez más ansiosos por su capacidad para aferrarse a sus escaños. Los legisladores creen que el mensaje económico de Biden, incluso en un tema como la expansión del crédito tributario por hijos, no ha logrado llegar a muchos votantes.

La dinámica se puso de manifiesto cuando estos demócratas se negaron a realizar una votación difícil sobre una medida que tenía pocas posibilidades de convertirse en ley: una extensión de una moratoria sobre los desalojos de estadounidenses atrasados en el pago de su alquiler porque perdieron sus trabajos durante la pandemia. Ese impasse obligó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) a ordenar una nueva moratoria que Biden admitió nuevamente el jueves, que podría no ser aprobada por la Corte Suprema.

"Seguí adelante y lo hice, pero aquí está el trato: no puedo garantizar que el tribunal no dictaminará que no tenemos esa autoridad. Pero al menos tendremos la capacidad, si tenemos que apelar, para mantener esto durante un mes, al menos. Espero más tiempo", dijo Biden.

La aprobación de un proyecto de ley de infraestructura podría dar municiones a estos demócratas que se han visto perturbados por las primeras encuestas antes de las elecciones intermedias. Pero el plan de gastos de US$ 3 billones que lo acompaña podría ser un cáliz venenoso para ellos, ya que jugará en lo que parece ser un ataque republicano efectivo de que los demócratas son el partido de los impuestos y el gasto masivo.

Esto puede ser bueno para Biden

Biden ha argumentado efectivamente que el Gobierno puede usarse como una fuerza positiva para levantar a los estadounidenses que no han compartido los frutos de años de prosperidad económica. Un acuerdo bipartidista cumpliría ese objetivo. Y el paquete de gastos más grande le permitiría decir que había cumplido con lo que podría ser un logro generacional: remodelar la economía para beneficiar a los estadounidenses trabajadores y de clase media.

Otra razón por la que la coreografía de la infraestructura y los acuerdos de gastos es tan importante para Biden es que las perspectivas futuras de su agenda son tan difíciles. Los demócratas de todo el país, por ejemplo, están pidiendo a los legisladores en Washington que aprueben un amplio proyecto de ley sobre el derecho al voto para contrarrestar los esfuerzos de los estados dirigidos por los republicanos para dificultar el voto y facilitar la interferencia en el resultado de las elecciones. Las medidas estatales se están redactando sobre la base de las mentiras de Trump sobre el fraude electoral en la votación presidencial del año pasado.

Hay pocas posibilidades de que la medida de votación se apruebe en el Senado debido a las tácticas obstruccionistas del Partido Republicano, que requieren una supermayoría de 60 votos para aprobar una legislación importante. Los demócratas moderados, incluidos el senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, y la senadora de Arizona, Kyrsten Sinema, se oponen a cualquier movimiento de su partido para revocar la consagrada regla del Senado, lo que significa que el Partido Republicano tiene un veto efectivo sobre la legislación.

Se espera que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, busque llevar un proyecto de ley de votación reducido en plenaria, en las próximas semanas, pero es probable que la medida sea en gran parte simbólica dada la oposición generalizada del Partido Republicano.

Por lo tanto, en lo que respecta a los logros legislativos en el período previo a las elecciones de mitad de período, un proyecto de ley de infraestructura bipartidista y un paquete de gastos que lo acompaña, suponiendo que los demócratas puedan aprobar ambos en un Congreso inquieto, puede ser tan bueno como parece para el presidente.