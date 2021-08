CNCO se redefine como cuarteto 1:28

(CNN Español) – El grupo estadounidense CNCO presentó esta semana el video de "Toa la noche", su primer sencillo desde la partida de Joel Pimentel. Según la agrupación musical, este marca el comienzo de una nueva era como un cuarteto.

El tema fue grabado en "La Base", los estudios creados por Wisin y Los Legendarios en Puerto Rico. Allí exploraron nuevos sonidos, más urbanos, más parecido a la propuesta de la banda en sus inicios.

"Veníamos de un proyecto que era bastante clásico y queríamos intentar ahora volver un poco a lo que era nuestros inicios, de alguna manera que era como bastante urbano. ¡Qué mejor que hacerlo con Wisin! Trabajar el proyecto con Wisin, viajamos a Puerto Rico, estuvimos en 'La Base' con Los Legendarios y sacamos un par de temas y uno de ellos es Toa la noche", dijo Zabdiel De Jesús Colón a Zona Pop CNN.

La agrupación dice que este es el inicio de una nueva era pero, ¿cómo reencontraron su identidad ahora como un cuarteto?

"En verdad fue un proceso rápido pero fue un poquito difícil, la verdad, no te vamos a mentir. Fue un momento que no lo esperábamos venir. Las ganas están ahí y las ganas siempre han estado. Yo creo que CNCO está para largo. La esencia sigue, la esencia de CNCO está ahí, siempre va a estar. Yo creo que lo mejor está por venir. Estamos con muchas más ganas de volver a los escenarios y poder traer esta buena vibra a nuestro público, que no lo hemos podido ver hace mucho tiempo, así que nosotros venimos con todas las ganas de romper", dijo Christopher Vélez a Zona Pop CNN.

Letras más maduras: así sonará lo nuevo de CNCO

Esta nueva era estará también marcada por letras más maduras y algunas "un poquito más fuertes" en la temática.

"Hemos estado trabajando en que nuestras canciones sean más maduras. Estamos creciendo, nuestras fans están creciendo con nosotros también, y yo creo que es el momento para para darles eso. Hay unos temitas por ahí que están obviamente más fuertes que otros, pero estamos locos porque salga todo eso", dijo Erick Colón a Zona Pop CNN.

Como varios boybands, los chicos de CNCO iniciaron la banda siendo adolescentes, a lo sumo llegaban a 20 años. La agrupación nació en 2015 durante el reality show de Univisión "La Banda", y poco meses después lanzaron su primer disco "Primera cita". Esta producción celebra en agosto su quinto aniversario.

Esta es una época que Christopher Vélez recuerda con cariño y en la que, como con "Toa la noche", también la trabajaron con Wisin.

"Algo súper chévere que vivimos en ese álbum (es que) Wisin y su equipo nos ayudó a producirlo también. Ahora que volvemos de trabajar con Wisin, volvemos a experimentar ese bonding con él, pero creo que con un poquito de más música urbana, un poquito más fuerte, un poquito más de dembow, más sólido", dijo Vélez a Zona Pop CNN.

"Hemos evolucionado muchísimo desde ese álbum. Creo que (entre) los lindos recuerdos está ponerme en un estudio loco hasta las tres de la mañana, trying to figure it out (intentando entender), y yo creo que eso fue lo más duro, viendo ahí a Wisin gritar 'dale, más fuerte'. Yo creo que esa fue la experiencia más dura que hemos tenido empezando todo esto. Ir de nuevo con Wisin, estar ahí en 'La Base', se vio la evolución, se vio el crecimiento de nosotros y nos encantó esa experiencia", agregó Richard Camacho.

"Toa la noche club tour", Estados Unidos

En agosto la banda iniciará una gira de 16 fechas en Estados Unidos, en la que se presentarán en un formato más íntimo.

La agrupación agregó que las seguidoras disfrutarán tanto de sus clásicos como de algunos temas nuevos que serán parte de la próxima producción discográfica.

El tour inicia el 19 de agosto en Austin, Texas; y finalizará el 18 de septiembre en Tampa, Florida.

7 de agosto: Houston – Uforia La tin Mix Live *

Houston – Uforia tin Mix Live 19 de agosto: Austin, Texas – The Coliseum

Austin, Texas – The Coliseum 20 de agosto: San Antonio, Texas – Hotel Discotheque

San Antonio, Texas – Hotel Discotheque 21 de agosto: Chicago – Joe's Live Rosemont

Chicago – Joe's Live Rosemont 26 de agosto: Nueva York – La Boom

Nueva York – La Boom 28 de agosto: Boston – Oceanside Events Center

29 de agosto: Washington, DC – CocoCabana

Washington, DC – CocoCabana 2 de septiembre: San Francisco – Roccapulco

San Francisco – Roccapulco 9 de septiembre: Phoenix – Versalles Palace

Phoenix – Versalles Palace 10 de septiembre: Houston – Escapade 2001 Houston

Houston – Escapade 2001 Houston 11 de septiembre: Dallas – Escapade 2009 Dallas

Dallas – Escapade 2009 Dallas 16 de septiembre: Atlanta – Atlanta Coliseum

Atlanta – Atlanta Coliseum 17 de septiembre: Miami – Mad Club

Miami – Mad Club 18 de septiembre: Tampa, Florida – Avalon Event Center

*No es parte de la gira "Toa la noche club tour"

Las entradas para esta gira las puedes adquirir a través de TicketWeb.