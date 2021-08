CNN rastrea a propagador de desinformación sobre covid 6:22

(CNN) -- A medida que la tasa de vacunación contra el covid-19 aumentaba y el número de nuevas infecciones se desplomaba en la primavera, muchos estadounidenses pensaron que les esperaba un verano sin preocupaciones.

Pero el retraso de la vacunación y una nueva variante altamente contagiosa arrastraron a EE.UU. de vuelta a un feroz aumento de covid-19, uno que ha generado nuevos mandatos de uso de mascarillas y otras medidas y que aún no muestra signos de desaceleración.

El aumento de casos está siendo impulsado por estadounidenses no vacunados, quienes, según los funcionarios de salud, también representan la mayoría de los pacientes hospitalizados y las muertes por covid-19 en todo el país. Lo que alimenta el aumento es la peligrosa variante delta, una cepa tan contagiosa que es probable que quienes no hayan sido infectados previamente o no hayan sido vacunados la contraigan, dijo Scott Gottlieb, director de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) durante la administración de Trump.

Si Estados Unidos no vacuna a un número suficientemente grande de su población para ayudar a aplastar esta ola, el aumento podría convertirse en el peor del país hasta ahora, advierten algunos expertos.

"Esta ola que estamos atravesando en este momento tiene todo el potencial para ser, y ya parece ser, la peor ola que hemos enfrentado hasta ahora", dijo el exdirector general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Jerome Adams, en una entrevista en línea con The Washington Post, el martes.

Pero no tenemos que llegar a ese punto. Los funcionarios de salud dicen que la clave para cambiar las cosas rápidamente es vacunar a más personas.

"Si trabajamos juntos, nos unificamos como país, vacunamos a todos los interesados que no vacunados, y nos ponemos nuestras mascarillas para prevenir la enfermedad, realmente podríamos controlar esto en cuestión de semanas", dijo a CNN la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Dra. Rochelle Walensky, el jueves.

Si eso no sucede, advirtió Walensky, Estados Unidos pronto podría estar viendo los mismos niveles de casos diarios que en enero: varios cientos de miles al día.

Aquí es donde estamos ahora.

El promedio de casos se ha multiplicado por nueve desde principios de julio

Hasta el viernes, el promedio de siete días de casos diarios de covid-19 en Estados Unidos era de más de 107.100, el promedio más alto en casi seis meses, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La última vez que el promedio de casos diarios superó los 100.000 fue el 11 de febrero. El promedio de casos diarios se ha multiplicado por nueve desde principios de julio.

La mayoría de los casos provienen de áreas con bajas tasas de vacunación, dijo el coordinador de respuesta de covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una sesión informativa, el lunes. Un tercio de todos los casos en Estados Unidos en la semana anterior provino de Florida y Texas, dijo.

"La parte frustrante es que todo esto se puede prevenir", dijo el jueves el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina Baylor, a Pamela Brown, de CNN. "Si realmente hubiéramos acelerado durante mayo y junio y hubiéramos vacunado completamente al país... no tendríamos que preocuparnos tanto por esto".

Las oleadas han sido particularmente pronunciadas en todo el sur, incluyendo Florida y Louisiana, donde Walensky dijo, el jueves, que ha habido "aumentos exponenciales" en los casos en los que no parece que hayan alcanzado su punto máximo todavía.

Las hospitalizaciones son más altas desde febrero

Más de 66.000 estadounidenses fueron hospitalizados con covid-19 en todo el país, hasta el sábado por la noche, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Las hospitalizaciones por covid-19 en Estados Unidos no han sido tan altas desde febrero.

"Hoy nos encontramos volviendo sobre nuestros pasos hacia el borde del abismo. Es muy concebible que podamos dirigirnos una vez más hacia una catástrofe de salud pública", dijo el jueves la jueza Lina Hidalgo del condado de Harris, Texas, en una conferencia de prensa. En esa conferencia, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció que el campus del Texas Medical Center en Houston había admitido a más de 300 pacientes con covid-19 en un día.

Florida, que lidera en el número de adultos y niños hospitalizados por covid-19, tuvo 12.373 adultos y 143 niños hospitalizados el jueves, según datos de los CDC.

Los datos publicados el viernes por el Departamento de Salud de Florida mostraron que el estado reportó un récord de 134.506 nuevos casos de covid-19 durante la semana pasada, para un promedio de 19.215 casos por día. El récord anterior fue el 8 de enero, con 125.937 casos totales reportados durante siete días, para un promedio de 17.991 casos por día, según datos de Johns Hopkins.

Los funcionarios de Louisiana informaron el viernes un récord de 2.421 personas hospitalizadas con covid-19 en todo el estado, superando el récord anterior del estado que se estableció solo un día antes. De los pacientes hospitalizados del estado, aproximadamente el 91% no están vacunados, dijeron las autoridades a principios de semana.

La semana pasada, Arkansas reportó un mínimo histórico de 25 camas de UCI disponibles en todo el estado. En Mississippi, los funcionarios de salud dijeron el miércoles que solo había seis camas de UCI disponibles.

Los casos de covid-19 en niños y adolescentes aumentaron un 84% en una semana

En la semana entre el 22 y el 29 de julio, se reportaron casi 72.000 nuevos casos de covid-19 en menores de edad, informó el martes la Academia Estadounidense de Pediatría: un aumento sustancial frente a la semana anterior, cuando se reportaron alrededor de 39.000 casos, y casi cinco veces más de lo que se reportó a fines de junio. La definición de "niños" varía según el estado, pero generalmente incluye a aquellos de hasta 17 o 18 años.

"No creo que este virus se dirija necesariamente a niños o adolescentes, creo que lo que sucedió es, creo que lo que estamos viendo en todo el sur en este momento es como un incendio y está arrasando con todo, incluidos los adolescentes, incluidos los niños más pequeños", dijo Hotez a CNN, el jueves.

"La forma en que se detiene es que se vacune a la mayor cantidad de personas", agregó. "Cuanto más se pueda vacunar, en realidad se puede ralentizar la transmisión".

El alarmante aumento se produce cuando las escuelas de todo el país se preparan para dar la bienvenida a los estudiantes a clases, mientras navegan por el camino más seguro hacia adelante. Dado que los niños menores de 12 años aún no son elegibles para una vacuna, algunos estados exigen que los estudiantes usen mascarillas, mientras que otros han prohibido los mandatos escolares de uso de mascarillas.

Los líderes de todo el país están tomando diferentes medidas para ayudar a proteger a los más jóvenes de Estados Unidos. El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que el estado regalará tapabocas KN-95 a los niños y el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, convocó una sesión especial de la Legislatura de Arkansas para enmendar una ley aprobada que "ponía fin a los requisitos obligatorios de cubrirse el rostro". Dijo que lamentaba haber firmado el proyecto de ley y agregó que los distritos escolares locales deberían tener la flexibilidad de agregar protección para los niños menores de 12 años, que no pueden ser vacunados.

El viernes, un juez de Arkansas bloqueó temporalmente la aplicación de esa ley.

La variante delta representa el 93% de los casos de covid-19 en EE.UU.

Detrás del último aumento del país está la variante delta, que ahora representa más del 93% de los casos de coronavirus que circulan en EE.UU., según datos de los CDC. Esto incluye varios sublinajes de delta, todos los cuales se clasifican como variantes de interés. El número es aún mayor en partes del país, incluidas Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, donde la variante delta representa más del 98% del virus circulante.

Esos números muestran un rápido aumento en la prevalencia de la variante en EE.UU. A fines de mayo, los CDC estimaron que la delta representaba aproximadamente el 3% de los nuevos casos de covid-19.

Un documento interno de los CDC, el mes pasado, dijo que la variante parece causar una enfermedad más grave y es tan transmisible como la varicela.

"Esto es serio", dijo anteriormente Walensky a CNN. "Es uno de los virus más transmisibles que conocemos".

Los funcionarios de todo el país han dicho que la variante delta está impulsando los aumentos de sus casos.

El Dr. Thomas Dobbs, funcionario de Salud de Mississippi, dijo el jueves que el estado ha visto un "aumento fenomenal" en los casos diarios que es "enteramente atribuible a la variante delta, que está arrasando Mississippi como un tsunami". Aproximadamente el 97% de los casos nuevos se encuentran entre personas no vacunadas, dijo Dobbs.

"Estamos viendo que los no vacunados en nuestra población están impulsando el aumento actual. Estamos viendo alrededor del 89% de nuestras hospitalizaciones y el 85% de nuestras muertes entre personas no vacunadas".

La mayoría de los estadounidenses viven en áreas de propagación alta o sustancial de covid-19

Más del 97% de los estadounidenses viven en áreas con transmisión de covid-19 "sustancial" o "alta", según datos de los CDC.

La agencia dijo, a fines del mes pasado, que incluso las personas completamente vacunadas que viven en esas áreas deben usar mascarillas en el interior, para evitar una mayor propagación de la variante delta. La guía de los CDC para las personas no vacunadas sigue siendo que deben continuar con el uso de mascarillas hasta que estén completamente vacunadas.

Los términos "sustancial" y "alto" son parte del sistema de los CDC que mide el nivel de transmisión comunitaria en un condado con base en dos métricas: nuevos casos de covid-19 por 100.000 personas y la tasa de positividad.

Los expertos dicen que saber la cantidad de virus que circula en una comunidad puede ayudar a los residentes a comprender el tipo de riesgo que están tomando al elegir si usar el tapabocas o no.

Las buenas noticias

Las cifras son desalentadoras, pero hay buenas noticias: las vacunaciones contra el covid-19 están aumentando, con un promedio de más de 464.700 personas iniciando sus vacunas todos los días, a partir del jueves, según muestran los datos de los CDC. Ese es el ritmo diario promedio más alto en casi siete semanas, y un aumento del 19% con respecto al ritmo de la semana pasada.

Y algunos de los aumentos más pronunciados de las vacunaciones son varios estados del sur, que durante meses han visto un progreso deficiente de la vacunación y una gran vacilación ante las vacunas. A fines de julio, el promedio de nuevas dosis aplicadas en Alabama era más del doble de lo que era tres semanas antes.

Louisiana experimentó un aumento de las tasas de vacunación diaria del 111% en el mismo período de tiempo, mientras que en Missouri el promedio diario de vacunaciones aumentó en un 87%.

Aproximadamente el 58,5% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y aproximadamente el 50,1% está completamente vacunada, según muestran los datos de los CDC.

"La respuesta definitiva" para revertir este aumento es la vacunación, dijo la doctora en Medicina de Emergencia, la Dra. Leana Wen, a Anderson Cooper, de CNN.

"Sabemos que lo que detendrá al virus, y realmente es nuestra única y mejor manera de salir de la pandemia, es aumentar nuestras tasas de vacunación", dijo Wen. "Si tenemos un nivel de inmunidad lo suficientemente alto en EE.UU., entonces podemos evitar que este virus cause más estragos de los que ya ha causado".

Deidre McPhillips y Michael Nedelman, de CNN, contribuyeron a este informe.