Las 5 cosas que debes saber este 9 de agosto: Las dosis de refuerzo no terminarán con la pandemia, dicen expertos

La tercera dosis no es suficiente para acabar con la pandemia, dicen expertos. Se acabaron los Juegos Olímpicos y también el tiempo de Messi con el FC Barcelona. Países de Europa empiezan a exigir pases verdes de covid-19. Además, Coca-Cola renovará el sabor de una popular bebida. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

La Tierra se está calentando más rápido que antes

Mientras el mundo lucha contra sequías históricas, incendios forestales que alteran el paisaje e inundaciones mortales, un histórico informe de científicos del mundo dice que la ventana se está cerrando rápidamente para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y evitar cambios catastróficos que transformarían la vida tal como la conocemos. Esto dice el informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC).

2

Dosis de refuerzo en países ricos no acabarán con la pandemia

Ante el peligro que generan las variantes del coronavirus, como la variante delta altamente contagiosa, varios países han empezado planes para implementar una tercera dosis de refuerzo contra el covid-19. No obstante, expertos afirman que este enfoque doméstico y no internacional, además de incrementar la desigualdad en el acceso a las vacunas, no resolverá el problema de la pandemia.

publicidad

3

Certificados de salud en Europa

Desde este lunes Italia obliga a clientes de restaurantes y usuarios de gimnasios a presentar un certificado que compruebe que se tiene el esquema completo de vacunación o que posee una prueba negativa de covid-19. Javier Romero explica cómo funciona este “pase verde”. En Francia también entrará en vigor una medida similar desde este lunes.

4

¿Se acerca el posible diálogo entre Maduro y la oposición?

“En los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión”, dijo el cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro el domingo. Afirmó también que “ya tiene un documento redactado” y que en dicho diálogo estaría la oposición “guaidocista”. Desde hace semanas Maduro había mencionado la posibilidad de un diálogo con la oposición, a principios de agosto, en México.

5

Lo que dejaron estos atípicos Juegos Olímpicos

La ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Tokio fue el último acto de estos Juegos Olímpicos sin comparación, ya que se realizaron durante una pandemia. Dejaron, no obstante, debates en torno a la salud mental, el sexismo y varios récords. Estas son las 10 cosas que marcaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tokio 2020: así culminaron los Juegos Olímpicos 1:32

A la hora del café

Coca-Cola cambiará la receta de una popular bebida. ¿Qué podría salir mal?

La empresa renovará el sabor de la Coke Zero Sugar con el fin de hacer que sea más similar a la Coca-Cola original. Pero, ¿podría repetirse la historia de la New Coke en 1985?

Coletas y sonrisas: el lenguaje generalizado mantiene al sexismo en el deporte olímpico

En realidad, en cualquier deporte. Comentaristas llamando “niñas” a atletas de élite, independientemente de su edad, es tan solo uno de los tantos ejemplos, dicen académicos.

#NuevaMúsica: Sia presenta “1+1” junto con Sofía Reyes y Yandel

Además, el grupo Aventura y Bad Bunny se unen para lanzar la canción “Volví”. Conoce estos y más estrenos musicales de la primera semana de agosto, en Zona Pop CNN.

Tras otro suicidio, el Vessel de Hudson Yards en Nueva York encara su futuro

La enorme pieza arquitectónica ubicada en Manhattan debe implementar medidas para que tragedias como esta no se repitan jamás. ¿Cómo hacerlo? Ahí está la discusión.

La cifra del día

1.000

Es la cantidad de hectáreas de área natural en Cusco, Perú, que han sido afectadas por un incendio hasta este domingo.

La cita del día

“Yo había bajado un 50% en mi ficha y habíamos cerrado el contrato… hicimos todo lo posible y no se pudo”.

Lo dijo Lionel Messi, ídolo indiscutible del FC Barcelona, durante la conferencia de prensa el domingo en la que habló sobre su salida definitiva del club donde obtuvo un palmarés de leyenda.

La selección del día

El pequeño gadget retro que es bocina, despertador, tiene juegos y al que puedes hacerle diseños con pixeles

El Divoom Ditoo Pixel Art integra Tetris y otros juegos en los que podrás moverte por medio de la palanca y el teclado mecánico.

Y para terminar…

Un agente se desploma tras estar expuesto al fentanilo por poco tiempo

La exposición al fentanilo noquea a un agente en segundos 1:51

Un funcionario de la oficina del sheriff de San Diego se desploma después de haber estado expuesto al fentanilo mientras realizaba un registro de automóvil.