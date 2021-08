Una ciudad nigeriana podría desaparecer en este siglo 0:36

(CNN) -- Legisladores y altos funcionarios del clima en la administración del presidente Joe Biden hicieron sonar la alarma este lunes tras conocerse un nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) instando a las naciones a limitar rápidamente el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

"Si los senadores siguieran realmente a la ciencia de este informe, tendríamos 100 votos a favor de la acción climática en sintonía con la certeza al 100% de que el cambio climático provocado por el hombre está destruyendo nuestro planeta", dijo el senador Ed Markey, de Massachusetts, en un comunicado. "Este informe debe ser la última advertencia al mundo de que se ha agotado el tiempo para salvar al planeta de un cambio climático peligroso e irreversible".

El último informe del IPCC concluye que al mundo se le está acabando el tiempo para mantener el calentamiento global provocado por el hombre en 1,5 grados centígrados. El informe plantea diferentes escenarios si las naciones del mundo reducen sus emisiones de carbono y limitan colectivamente su calentamiento a 1,5 grados, en comparación con lo que ocurrirá si no toman medidas, lo que llevaría a un calentamiento global de 2 o 3 grados centígrados. Esto último tendría consecuencias catastróficas para el planeta, al empeorar los fenómenos meteorológicos ya graves, como los incendios y las inundaciones.

"Cada pequeño aumento del calentamiento es importante, y cada pequeño aumento del calentamiento evitado es importante", dijo a CNN la Dra. Jane Lubchenco, subdirectora de Clima y Medio Ambiente de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. "Tenemos que aumentar la ambición y afrontar la crisis climática como la amenaza existencial que es".

Temperaturas récord en el hemisferio norte

Con el calentamiento global actualmente en 1,1 grados centígrados, este verano ya ha establecido nuevos récords de calor y sequía en algunas partes de Estados Unidos. Algunos legisladores dijeron que temían que este verano pudiera ser la nueva normalidad, e incluso el mejor escenario de cara al futuro.

publicidad

"No es que este año que estamos viviendo vaya a ser un bache, sino que va a ser el mejor escenario si no hacemos cambios", dijo a CNN la senadora demócrata Tina Smith, de Minnesota. "Los ganaderos están liquidando sus rebaños porque no encuentran heno, parte de las aguas fronterizas [de Minnesota] están cerradas por el peligro de incendios. Pienso en mi nieto; ¿va a conocer la nieve en Minnesota?".

Smith y otros legisladores afirmaron que el nuevo informe subraya la necesidad de que los demócratas del Congreso aprueben un proyecto de ley de conciliación presupuestaria de US$ 3,5 billones que incluya fuertes disposiciones sobre el clima, como créditos fiscales para las energías renovables, y un Estándar de Electricidad Limpia.

Este país estaría mejor preparado para un colapso global 0:43

Muchos legisladores creen que la aprobación de un proyecto de ley de conciliación sólido es su mejor esperanza para lograr el objetivo del presidente Biden de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50% y un 52% en relación con los niveles de 2005 para 2030. Biden también ha dicho que quiere conseguir que Estados Unidos alcance las emisiones netas cero para 2050, y reducir por completo las emisiones del sector eléctrico estadounidense para 2035.

"El mundo debe unirse antes de que la capacidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados esté fuera de su alcance", dijo el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry. "Lo que el mundo requiere ahora es una acción real. Podemos llegar a la economía baja en carbono que necesitamos urgentemente, pero el tiempo no está de nuestra parte".

La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático

Biden y los legisladores tienen una serie de pasos cruciales este verano y otoño boreal. El grueso de la conciliación presupuestaria se producirá probablemente en septiembre y octubre, en vísperas de la crucial Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26, por su siglas en inglés), en la que Estados Unidos y otros países se reunirán para debatir los compromisos para reducir las emisiones de carbono.

"Todas las grandes economías deben comprometerse a tomar medidas enérgicas contra el cambio climático durante esta década crítica", dijo Kerry. "Es la única manera de situarnos en una vía creíble hacia las emisiones netas globales a mediados de siglo. Esta es la década crítica para la acción, y la COP26 de Glasgow debe ser un punto de inflexión en esta crisis".