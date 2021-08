Camaleón que se creía extinto lucha por sobrevivir 0:45

(CNN) -- Investigadores encontraron una especie de camaleones diminutos que se creía extinta debido a la deforestación, pero está luchando por sobrevivir.

El camaleón pigmeo de Chapman (Rhampholeon chapmanorum), en peligro crítico de extinción, mide solo 5,5 centímetros y es originario de la selva tropical de baja altitud de las colinas de Malawi, en el sur del país, según un estudio publicado el 3 de agosto en Oryx—The International Journal of Conservation.

Descrito por primera vez por el herpetólogo y autor Colin Tilbury en 1992, el camaleón pigmeo de Chapman es uno de los camaleones más raros del mundo.

"Son principalmente marrones, pero pueden cambiar a azules y verdes muy hermosos con pequeños puntos por todo el cuerpo, y probablemente sea una forma de comunicarse entre ellos", dijo la autora principal del estudio, Krystal Tolley, profesora y líder de investigación en el Laboratorio de Ecología Molecular Leslie Hill del Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica, en un comunicado.

"Otras especies de camaleones pueden ser histéricas, sisear y morder, pero los camaleones pigmeos son gentiles y simplemente hermosos", añadió.

El riesgo de extinción de los camaleones es mucho más alto que el promedio del 15% para el orden de reptiles al que pertenecen. Un 34% de las especies de camaleones están clasificadas como amenazadas y un 18% casi amenazadas, escribieron los autores. La mayoría de las especies amenazadas son especialistas en bosques, lo que significa que solo pueden vivir en un tipo de entorno específico.

En busca de la especie

Cuando Tilbury describió por primera vez a los camaleones pigmeos en 1992, investigadores observaron signos de deforestación considerable en las colinas de Malawi, escribieron los autores del estudio actual.

Según el estudio, para proteger a la especie de más daños, en 1998 se liberaron 37 camaleones pigmeos de las colinas de Malawi en una zona forestal situada a unos 95 kilómetros al norte, en Mikundi (Malawi). Cuando Tilbury evaluó el lugar de liberación en 2001 y 2012, los camaleones seguían allí.

Dado que los camaleones pigmeos no toleran las zonas modificadas y que Tolley no descubrió ningún camaleón pigmeo durante un trabajo de evaluación conexo en 2014, se pensó que posiblemente se habían extinguido.

Su trabajo llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a incluir a los camaleones en su Lista Roja de Especies Amenazadas como especie en peligro crítico. Utilizando imágenes satelitales históricas (1984-1985) y recientes (2019) de Google Earth de las colinas de Malawi y otro sistema de información geográfica, los autores del estudio actual estimaron que alrededor del 80% del bosque de las colinas de Malawi había sido destruido desde 1984 hasta 2019.

Por la noche, en los senderos de tres parcelas de bosque accesibles en 2016, los autores caminaron utilizando linternas para encontrar y registrar camaleones.

El primero y muchos otros más

"El primero que encontramos estaba en la zona de transición, en el borde del bosque, donde hay algunos árboles pero sobre todo plantas de maíz y yuca", dijo Tolley.

"Cuando lo encontramos se nos puso la piel de gallina y empezamos a dar saltos. No sabíamos si conseguiríamos más, pero una vez que nos adentramos en el bosque había muchos, aunque no sé cuánto tiempo durará".

Los investigadores encontraron siete camaleones adultos a lo largo de un sendero justo dentro de la primera parcela de bosque de las colinas de Malawi; 10 camaleones dentro de un sitio a más de 6 kilómetros al suroeste de la primera; y 21 camaleones adultos más 11 jóvenes y crías dentro de la parcela de Mikundi, el lugar de la liberación de 1998.

Los camaleones pigmeos siguen estando en peligro

Después de cortar fragmentos de cola de 2 milímetros de largo de algunos camaleones adultos, los autores hicieron un análisis genético.

Los autores descubrieron que la diversidad genética de los camaleones era normal en comparación con la de otros camaleones y especies de reptiles de tamaño pequeño. Pero había diferencias significativas en la estructura genética entre las poblaciones de las distintas zonas, lo que sugiere que los humanos que fragmentaron las parcelas de bosque habían interrumpido la capacidad de reproducción entre los camaleones de las parcelas vecinas y, por tanto, su flujo genético, un impacto que aumenta el riesgo de extinción debido a las menores opciones de pareja, escribieron los autores.

Sin embargo, los autores podrían haber sobrestimado la cantidad de diversidad genética entre las poblaciones al no tener en cuenta la forma en que se hereda parte del ADN, dijo Eric Routman, profesor emérito de Biología en la Universidad Estatal de San Francisco, que no participó en el estudio.

"E incluso si tuvieran muchos lóculos y buenas estimaciones genéticas, no tienen ninguna estimación de estos parámetros genéticos antes de la fragmentación del hábitat, por lo que no pueden atribuir ningún efecto genético a la deforestación", añadió Routman por correo electrónico. "Si yo hubiera revisado este trabajo, habría recomendado importantes revisiones del manuscrito. Esencialmente, la parte genética de su estudio no es concluyente".

Atención inmediata

Los autores creen que los efectos de la deforestación sobre la diversidad genética podrían tardar en aparecer. Pero para evitar que la especie de camaleón llegue a un punto de no retorno, la pérdida de selva tropical requiere atención inmediata, dijo Tolley.

"Es necesario tomar medidas urgentes de conservación, como detener la destrucción de la selva y recuperar el hábitat para promover la conectividad". Aunque parte de las colinas de Malawi se encuentra dentro de una zona clave para la biodiversidad (la Reserva Forestal de Matandwe), la mayor parte del bosque queda fuera de los límites de la reserva, y la eficacia de esta es cuestionable, dado que la mayor parte de la destrucción se ha producido dentro de sus límites", escribieron los autores.

"Aunque ampliar la reserva para que abarque todos las parcelas de bosque sería un primer paso, se necesitan medidas para evitar la destrucción de los parches restantes".

Estos esfuerzos serían importantes también para cualquier otra especie que posiblemente viva entre estos camaleones, escribieron los autores. Y podría haber más camaleones pigmeos en las parcelas que no pudieron explorar, dijeron.

Para las pequeñas criaturas que Polley describió como gentiles y hermosas, "tanto la planificación como las acciones recomendadas requieren un fuerte liderazgo personal, compromiso de las partes interesadas, incluso con los departamentos gubernamentales, y suficiente financiación para asegurar el éxito", añadieron los autores.