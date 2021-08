Seguidores de Trump acosaron bus de campaña Biden-Harris 2:21

(CNN) -- El expresidente Donald Trump y el Partido Republicano reembolsaron casi US$ 13 millones a los donantes de la campaña 2020 en la primera mitad del año, después de implementar tácticas de recaudación de fondos que los engañaron para que dieran más dinero de lo que pretendían o creían que estaban aportando, informó The New York Times.

Es más, ese medio informó el sábado que la campaña de reelección de Trump, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) y sus cuentas compartidas han reembolsado más de US$ 135 millones a los donantes desde 2020 y hasta junio de 2021.

Una investigación de The New York Times publicada meses atrás encontró que la operación política de Trump el año pasado inscribía automáticamente a sus donantes en línea en donaciones recurrentes cada semana hasta el día de las elecciones.

Los donantes tenían que desmarcar manualmente una casilla en los formularios de donación digitales si deseaban optar por no participar en la donación semanal, informó el diario. Una segunda opción preseleccionada retiraba otra donación. La campaña de Trump hizo que el descargo de responsabilidad fuera "cada vez más opaco" al incluirlo entre texto en negrita y en mayúsculas, según el periódico.

Revelaciones sobre el gobierno de Trump en un libro 0:41

La táctica dio lugar a demandas de reembolso por parte de los partidarios. Y también a una gran cantidad de quejas por fraude con tarjetas de crédito, informó The New York Times.

publicidad

El proceso de devolución de fondos

The New York Times informó, citando registros recientemente publicados de la Comisión Federal de Elecciones, que de los US$ 12,8 millones en reembolsos emitidos este año, US$ 8,1 millones provinieron de Trump y la cuenta compartida del RNC, US$ 2,2 millones del comité de reelección de Trump y US$ 2,5 millones del RNC.

El periódico informó anteriormente que la operación política de Trump y el RNC reembolsaron US$ 122 millones, o más del 10% de lo que recaudó en 2020 a través de WinRed, que procesa donaciones en línea para republicanos.

En comparación, los comités del presidente Joe Biden reembolsaron más del 2% de lo que recaudaron en línea el año pasado a través del sitio de procesamiento de donaciones demócratas, ActBlue, informó el mismo diario.

Carta muestra que Trump quería revertir derrota en urnas 1:15

Según The New York Times, los republicanos que usan WinRed continúan implementando la casilla premarcada para las donaciones en línea, incluido el comité de acción política de Trump, Save America. Los demócratas, en cambio, han realizado acciones para dejar de usar esa táctica.

La defensa del equipo de Trump

La campaña de Trump ha defendido previamente sus tácticas en línea. Jason Miller, un portavoz de la campaña, le dijo a The New York Times que menos del 1% de las transacciones, alrededor de 200.000, fueron objeto de disputas de tarjetas de crédito el año pasado.

Miller no respondió sobre los reembolsos emitidos este año.

Cuatro fiscales generales demócratas de los estados de Nueva York, Connecticut, Maryland y Minnesota están examinando las prácticas de recaudación de fondos de WinRed y ActBlue.

WinRed demandó el mes pasado en Minnesota para detener las investigaciones, argumentando que sus actividades se rigen por la ley federal, no por las leyes estatales de protección al consumidor. Calificó las investigaciones de "ilegales, partidistas e hipócritas".

Fredreka Schouten de CNN contribuyó a este informe.