Ciudad de México (CNN) -- Uno de los cárteles más poderosos de México ha amenazado a una destacada presentadora de noticias mexicana en un mensaje de video.

En el video publicado el lunes, un hombre enmascarado que afirma ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenaza con rastrear a la presentadora de Milenio TV Azucena Uresti por su cobertura del cártel. En sus noticieros nocturnos, Uresti cubre regularmente la violencia de los cárteles y las autoproclamadas milicias civiles formadas para defender a las comunidades contra el crimen organizado.

CNN no puede verificar la autenticidad del video de forma independiente.

En el video, seis hombres armados rodean a un hombre enmascarado que dice ser el líder del cártel, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como "El Mencho".

"Yo, representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticia Milenio", lee el hombre en voz alta. "Lo único que les digo es que sean parejos, y no se ladien (sic) para un solo lado, no acarrien (sic) ustedes con problemas que no les corresponden".

"Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio", dijo la persona en el video que se identificó como Rubén Oseguera Cervantes.

En su programa del lunes en Milenio TV, la presentadora Azucena Uresti dijo que había ingresado al sistema de protección federal a raíz de la amenaza, cuyo alcance no está claro. También agradeció todo el apoyo que dijo haber recibido a raíz del video, y agregó: "Nuestro trabajo seguirá siempre siendo apegado a la verdad y con la intención de informar la realidad de un país como el nuestro".

Uresti continuó dando su apoyo a todos los periodistas amenazados por sus reportajes, diciendo: "Además con ello expreso, como ha sucedido en otras ocasiones, mi solidaridad y apoyo a cientos de colegas que se mantienen amenazados o que han tenido que dejar sus lugares de origen pero que siguen mostrando el valor de informar y el amor a este oficio".

El grupo Milenio Media publicó un comunicado reconociendo que informar sobre el crimen organizado es un "riesgo, pero en Grupo Milenio mantenemos el indeclinable compromiso de seguirlo haciendo, de manera impacrial y atendiendo el derecho de nuestra audiencia a una información de calidad".

También brindó apoyo "a todos nuestros compañeros y a Azuncena Uresti, periodistas honestos y ejemplares, ante las amenazas y calumnias de que fueron objeto".

La oficina en México de Artículo 19, una organización que promueve la libertad de expresión, ha registrado 141 asesinatos de periodistas en el país desde 2000. México también ocupa un sombrío lugar 143 entre 180 países en el ranking de libertad de prensa de 2021, realizado por Reporteros sin Fronteras.

"México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad", escribió Reporteros sin Fronteras.

"El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad", dijo también la organización.

López Obrador condenó este martes el video amenazador y expresó su apoyo a Uresti.

"Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia, quiero decirle que cuenta con nosotros, desde que me enteré di instrucciones para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella", expresó en su informe diario.

López Obrador continuó diciendo que los periodistas estarían protegidos. "Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos lo mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos. Que no sean dañados que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie".

"Ya la autoridad no está al servicio de las mafias, de modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Uresti, y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo”, agregó.