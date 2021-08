Encuesta culpa a no vacunados por contagios de covid-19 0:53

(CNN) -- El thriller postapocalíptico "I Am Legend" ("Soy leyenda") es un tema de conversación entre la multitud que duda sobre las vacunas contra el covid-19, lo que llevó al coguionista de la película a enfatizar que la trama es completamente ficticia.

Akiva Goldsman, quien coescribió el guión de la película de 2007 protagonizada por Will Smith, aclaró que "I Am Legend" es pura fantasía. Esto después de que una fuente anónima le dijera al New York Times en un reportaje que le temía a la vacunación contra el covid-19 debido a lo que ocurrió en la película.

En esa película, basada en la novela de 1954 del mismo nombre, en un intento de transformar el virus del sarampión en una cura para el cáncer algo sale mal, por lo que la mayor parte de la humanidad es infectada convirtiendo a las personas en híbridos zombis-vampiros. Las vacunas no influyen en la trama.

Goldsman tuiteó una breve respuesta ante la desinformación inspirada en la película: "Oh. Dios mío. Es una película. Me lo inventé. No. Es. Real".

Oh. My. God. It's a movie. I made that up. It's. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021

La película ha sido recibido varias opiniones de las personas antivacunas desde que se autorizaron las primeras vacunas contra el covid-19 en 2020. Reuters publicó una "verificación de hechos" de la trama de la película en diciembre del año pasado después de que los usuarios de las redes sociales circularan afirmaciones de que una "vacuna" había vuelto zombies a los personajes de la película.

Para ser claros, las vacunas nunca han provocado reacciones de tipo zombi en los receptores. Innumerables informes realizados en el último año muestran que la vacunación contra el covid-19 es la mejor defensa contra una enfermedad grave o la muerte por la enfermedad.

Un nuevo análisis de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) muestra que más del 99,99% de las personas completamente vacunadas no han tenido un caso grave de infección de covid-19 posvacunación que haya resultado en hospitalización o muerte. (Sin embargo, en 2011 los CDC utilizaron un apocalipsis zombi ficticio para educar sobre la preparación para desastres).

Smith, cuyo personaje como virólogo pasa gran parte de la película defendiéndose de mutantes infectados y buscando una posible cura, no ha comentado sobre el alboroto de "I Am Legend". Pero parece que quienes basan su miedo a las vacunas en la película no han entendido bien la trama.