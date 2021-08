Cuomo renuncia como gobernador: "Me haré a un lado" 3:30

(CNN Español) -- Después de meses de tensiones en torno a una serie de acusaciones por presunto acoso sexual contra 11 mujeres, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su renuncia al cargo, que será efectiva en 14 días.

¿Quién es exactamente Andrew Cuomo, gobernador demócrata de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, y alguna vez uno de los políticos más populares en el país?

La renuncia

“Gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso”, dijo en un video compartido en redes sociales. "La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el Gobierno vuelva al Gobierno".

Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul, y su decisión llega una semana después de que se publicaran detalles sobre los descargos de 11 mujeres en su contra por “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones.

Cuomo, quien ha rechazado algunas de las acusaciones en su contra y ha dicho que ciertas conductas fueron sacadas de contexto, dijo este martes que debería haber apreciado los cambios generacionales y culturales, pero no lo hizo. “En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea", dijo.

El gobernador dijo que pensaba que estaba siendo "amigable" y "agradable" con sus besos y abrazos, pero que en última instancia asumía "toda la responsabilidad" por sus acciones.

Inicios en Queens

Cuomo, de 63 años, nació el 6 de diciembre de 1957 en Queens, dentro de la ciudad de Nueva York, según sus datos biográficos disponibles en la página oficial del Estado.

Es hijo de Mario Cuomo, exgobernador de Nueva York entre 1983 y 1994 por el Partido Demócrata, y hermano de Chris Cuomo, presentador de noticias en CNN.

Se graduó de la Universidad Fordham, en el Bronx, en 1979 y obtuvo su diploma en abogacía en la Escuela de Leyes de Albany en 1982. Luego dirigió el Comité de Transición para el entonces gobernador electo Mario Cuomo y sirvió como asesor en su gobierno.

Biden: Cuomo debería renunciar 1:04

En 1997, durante la segunda presidencia de Bill Clinton, fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Posteriormente, en 2006, fue electo como fiscal general del Estado de Nueva York, cargo que mantuvo desde 2007 hasta 2010. Se trata de la misma oficina que investiga ahora, bajo el liderazgo de Letitia James, las acusaciones en contra de Cuomo.

La llegada a la gobernación de Nueva York

Tras sus años como fiscal general se postuló y ganó las elecciones para gobernador de Nueva York.

Asumió la gobernación en 2011, y luego fue reelecto en 2014 y 2018, en esta última ocasión obteniendo el 59,62% de los votos contra el 36,2% de su rival, Marc Molinaro del Partido Republicano.

Aunque ya era popular en su estado, Cuomo saltó al escenario nacional a comienzos de 2020 y luego de que su estado se convirtiera en el epicentro —en ese momento— de la pandemia de covid-19.

Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, dice Fiscalía 6:03

En ese entonces la reacción del gobernador, incluyendo el cierre de escuelas y bares cuando aún estas medidas no estaba siendo adoptadas masivamente, mientras al mismo tiempo ofrecía conferencias de prensa diarias basadas en datos y con el objetivo de alertar sobre el peligro del coronavirus, cuándo aún era subestimado por muchos —incluyendo el presidente Donald Trump—, le generaron una importante base de apoyo.

Según un sondeo de Siena College de abril de 2020, Cuomo tenía en ese momento una tasa de aprobación del 77% entre los neoyorquinos, incluyendo el apoyo de 90% de los demócratas, 73% de los independientes y 53% de los republicanos.

De la popularidad a las críticas

La popularidad de Cuomo generó una ola de expectativas sobre si el gobernador buscaría un cuarto mandato en Nueva York o incluso la presidencia de Estados Unidos. Aunque Cuomo rechazó enfáticamente tener intenciones de llegar a la Casa Blanca, en una entrevista con CNN.

Pero a comienzos de 2021 comenzaron a aparecer las primeras sombras.

Aumenta presión para que Cuomo renuncie 0:46

En enero la fiscalía general de Nueva York indicó en un reporte preliminar que el Departamento de Salud de Nueva York había contado de menos las muertes en hogares de ancianos en aproximadamente un 50%.

En un comunicado, el Dr. Howard Zucker, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, negó que hubiera un recuento insuficiente. El mismo Cuomo apoyó a sus subalternos y rechazó que haya habido un conteo menor de las muertes reales.

Pero el informe, basado en una encuesta realizada en 62 residencias de ancianos, una muestra de aproximadamente el 10% del total de instalaciones de todo el estado, generó una ola de críticas al gobierno de Cuomo sobre el manejo de la pandemia, al punto de que el FBI y la oficina del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn abrieron sus propias investigaciones sobre la situación y generaron dudas sobre la transparencia del gobierno.

Las primeras acusaciones

Pero el mayor golpe a la imagen de Cuomo comenzó en diciembre 2020, cuando Lindsay Boylan denunció al gobernador por presunto acoso sexual ocurrido en 2018.

Los detalles de la denuncia de acoso sexual en contra de Cuomo 5:17

"Cuando me levanté para irme y caminar hacia una puerta abierta, se paró frente a mí y me besó en los labios", escribió Boylan en una publicación en Medium, describiendo una sesión informativa que tuvo junto a Cuomo.

Caitlin Girouard, secretaria de Prensa del gobernador, dijo en un comunicado en febrero que "las afirmaciones de la Sra. Boylan sobre un comportamiento inapropiado son sencillamente falsas".

Tras las declaraciones de Boylan, otras mujeres comenzaron a acusar a Cuomo en los meses siguientes, culminando en el informe de la fiscal general de Nueva York, y la presión para que el gobernador renunciara siguió creciendo.

Hasta este martes, sin embargo, Cuomo se resistió a renunciar, a pesar de haber perdido el apoyo de los miembros del Partido Demócrata, de que la Asamblea del estado de Nueva York comenzara una investigación para un posible juicio político y de que el propio presidente Joe Biden le pidiera dar un paso al costado.