(CNN Español) – Desde hace aproximadamente un año, el restaurante de comida rápida McDonald's inició sus colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Travis Scott o BTS. Ahora es el turno de la rapera estadounidense Saweetie, a quien recordarás por su mundialmente conocido tema "Best Friend" junto a Doja Cat.

Para sus seguidores, la colaboración no fue una sorpresa, sino que era algo que ocurriría eventualmente. Además, este es un restaurante que la cantante frecuenta desde su infancia.

"Crecí comiendo en McDonald's, es una comida que me satisface. Trabajo mucho, largas horas, y hay solo un puñado de lugares que están abiertos luego de la medianoche. Así que si quiero comer algo en la madrugada, luego de un largo día de trabajo, voy a McDonald's. Cuando me ofrecieron la colaboración me quedé sin palabras porque yo en realidad como ahí uno día sí, un día no. Así que tenía sentido", dijo Saweetie a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

Las mezclas únicas de Saweetie

La cantante comparte frecuentemente en sus redes sociales sus ya famosas mezclas con su comida favorita, en su mayoría, hamburguesas.

Y quizás, esto es algo con los que muchos podrían sentirse identificados. Hay personas que colocan papas fritas dentro de sus hamburguesas, hay otros que meten sus papitas fritas en helados.

Para Saweetie, estas combinaciones la podrían llevar hasta crear un nuevo menú: McNachos.

"Cuando tengo mucho hambre pongo los nuggets de pollo dentro del Big Mac y luego las papitas fritas sobre la hamburguesa. Sin embargo, una de las cosas de las que me siento muy orgullosa es cuando se me ocurren mezclas. Por ejemplo, cuando pongo los nuggets de pollo encima de las papitas fritas, como si fueran nachos. Entonces vierto la salsa agridulce encima, en como un McNacho (risas). Es delicioso", explica la cantante.

"La gente no se da cuenta pero ellos hacen estas mezclas siempre, cuando pones diferentes cosas en tu tenedor, eso es una mini mezcla", agrega.

Para la cantante, la manera más natural de disfrutar su combo es en el carro y con amigos.

"Me gusta comer comida rápida en el carro. Así que hazlo con tu mejor amiga. Pon mi música, pide tu combo Saweetie, ah... por supuesto, estaciónate, no estés manejando", dijo.

La nueva música de Saweetie

Otro proyecto que la cantante está cocinando es su primer álbum de estudio, "Pretty B**** Music". Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, y está ultimando detalles, si conocemos que la artista contará con una colaboración latina, dos voces para ser específicos, un hombre y una mujer.

"Es una canción espectacular. Pienso que será uno de los hits del álbum. No quiero decir mucho porque no quiero arruinar la sorpresa y las voces todavía no me llegan. Pero, esta canción... Me encantaría decir el nombre, pero si lo hago lo revelará todo así que no puedo decirles", explica Saweetie.

Recientemente vimos a la rapera en el video de "Sobrio" de Maluma, en el que también participó Scott Disick. Al preguntarle sobre si uno de esos cantantes que colaborarán en esta canción es Maluma, Saweetie dijo "Maluma es muy talentoso, así que no sé... tendremos que ver".

¿Por qué la cantante decidió incluir artistas latinos en este su primer álbum de estudio? Según Saweetie, todo se remonta a su infancia cuando su madre, que es de raíces filipinas y china, escuchaba géneros como el merengue o la salsa.

"Mi mamá tiene un gusto musical muy ecléctico. Le gusta toda la música, así que escuchaba merengue, salsa, bossa nova. Conozco a varios géneros dentro de la cultura latina, pero de pequeña siempre me sentía atraída a esta música porque es alegre y a mí me gusta divertirme. Así que me emociona conocer más de la cultura y esta canción será una locura, no puedo esperar que la escuchen".

¿A qué artistas latinos tiene la cantante en su playlist?

"Amo a Bad Bunny, Karol G, Becky G... A la música latina le está yendo muy bien. He visto a muchas estrellas latinas colaborar con artistas de hip hop. Creo que esto es algo que nos favorece a ambas culturas".