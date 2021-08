Las 5 cosas que debes saber este 11 de agosto: Messi ya es parte del PSG

Tras las acusaciones de acoso, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia a su cargo. El Senado de EE.UU. aprueba un proyecto de ley de infraestructura de US$ 1,2 billones. Florida podría retener los salarios de los funcionarios que promulguen órdenes de uso de mascarillas en las escuelas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Messi ya es parte del PSG

Es oficial: el Paris Saint-Germain (PSG) fichó al astro del fútbol Lionel Messi con un contrato por dos años "con opción a un tercer año". El argentino es el refuerzo flamante para el PSG que busca ganar su primera Champions League y cuenta con una plantilla estelar encabezada hasta ahora por Neymar Jr., Mbappé y Sergio Ramos. El miércoles, en su presentación con el equipo francés en una conferencia de prensa, Messi contó que su salida del Barcelona fue “muy difícil”, pero en el momento en que llegó a París fue "muy feliz". Además, dijo que el Paris Saint-Germain fue rápido en sus negociaciones y que estaba "impaciente" por jugar y ganar y "luchar por todos los trofeos". “Quiero seguir creciendo y ganar títulos […] Espero que podamos hacerlo realidad”, agregó.

2

Andrew Cuomo renuncia a la gobernación de Nueva York

Andrew Cuomo anunció que renunciará a su cargo luego de la investigación de la fiscal general del estado que encontró que el gobernador demócrata de Nueva York acosó sexualmente a 11 mujeres y se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones. A pesar de que el gobernador rechazó esas acusaciones en reiteradas oportunidades, dijo que “gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal”.

Los Cuomo, dinastía con amplia trayectoria en Nueva York 0:51

3

Se aprueba proyecto de ley de infraestructura de US$ 1,2 billones

El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete bipartidista histórico de US$ 1,2 billones para fortalecer la infraestructura del país con fondos para prioridades como carreteras, puentes, ferrocarriles, tránsito y la red eléctrica. El proyecto de ley, llamado Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, incluye US$ 550.000 millones en nuevos gastos federales que serán distribuidos a lo largo de cinco años.

Biden: El plan de infraestructura transformará a EE.UU. 0:59

4

Tormenta tropical Fred se forma en el Caribe

La tormenta tropical Fred se formó el martes por la noche frente a la costa de Puerto Rico, convirtiéndose en la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021. Gran parte del Caribe se prepara para la tormenta, ya que se espera que continúe hacia el oeste cerca de Puerto Rico, luego hacia La Española el miércoles y cerca del sureste de las Bahamas el jueves.

publicidad

5

Florida amenaza con retener salarios de funcionarios que promulguen órdenes de uso de mascarillas

En una medida que intensifica la batalla del gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra las órdenes de uso de mascarillas, su oficina dijo que la Junta de Educación estatal podría tomar medidas para retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta escolar que ignoren el decreto del gobernador. Esa medida prohíbe las disposiciones de uso obligatorio de mascarillas en distritos escolares.

¿Cuándo se espera el punto máximo de casos en Florida? 1:47

A la hora del café

La actriz Christina Applegate revela que tiene esclerosis múltiple

La actriz de 49 años, conocida por sus papeles en "Bad Moms", “Married… with Children” y “Dead to Me” anunció en redes sociales que hace meses fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

El coguionista de “I Am Legend” reacciona ante las teorías de conspiración sobre las vacunas contra el covid-19

Akiva Goldsman, quien coescribió el guión de la película de 2007 protagonizada por Will Smith, aclaró que "I Am Legend" es pura fantasía. Esto después de que una fuente anónima dijera al New York Times que le temían a la vacunación debido a lo ocurrido en la película.

Apréndete estos números y elige. El Dr. Huerta explica 0:50

Llega la lluvia de meteoros de las perseidas

Del 11 al 13 de agosto se podrá observar la lluvia de meteoros de las perseidas, un espectáculo centelleante que el espacio ha ofrecido por 2.000 años. Según la NASA, en una hora se pueden llegar a observar hasta 100 meteoros.

Espectacular lluvia de estrellas fugaces llega en agosto 0:36

Este aterrador ‘dragón’ era el reptil volador más grande de Australia

Una especie de "dragón" aterrador volaba sobre Australia hace 105 millones de años, según una nueva investigación. El fósil de un pterosaurio con una envergadura de casi 7 metros perteneció al reptil volador más grande de Australia.

La cifra del día

US$ 1.000

Amazon pagará a los clientes hasta US$ 1.000 por productos vendidos por terceros que causaron daños o lesiones personales.

Amazon indemnizará por daños causados por productos 0:44

La cita del día

“Los pacientes que permanecen más tiempo aquí y tienen casos más severos no están vacunados”

El estado de Florida nuevamente rompió su récord de contagios. El 96% de los hospitalizados actualmente por covid-19 en la clínica Broward Health son personas sin vacunar.

Más personas podrían vacunarse contra covid-19 en EE.UU. 0:46

Selección del día

Probamos el monitor curvo Odyssey G5 de Samsung y este es nuestro veredicto

Si estás buscando un monitor para jugar o para aumentar tu productividad en el trabajo, debes leer esta reseña del Odyssey G5 de Samsung.

Y para terminar...

El Puente de la Torre en Londres quedó atascado y las redes no lo perdonaron

Esto pasó cuando el Puente de la Torre se atascó 2:06

Estos fueron los memes y burlas que surgieron en las redes sociales después de que uno de los emblemas de la ciudad inglesa quedara atascado.