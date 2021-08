Analista pide cuestionar prejuicios y ser autocríticos 1:16

San Antonio, Texas (CNN) -- Décadas después de que Lupe Alemán se viera obligada a repetir el primer grado tres veces, su hijo está haciendo la labor de su vida para revertir la desigualdad racial en las escuelas.

Enrique Alemán Jr., de 50 años, ha pasado los últimos años hablando con numerosos estudiantes de Texas y de todo Estados Unidos sobre cómo su madre y otros niños estadounidenses de origen mexicano de Driscoll, Texas, fueron tratados en la década de 1950 por funcionarios escolares que alegaban que no podían hablar o entender el inglés.

Pero una controvertida ley que entrará en vigor el 1 de septiembre restringirá la forma en que los profesores de estudios sociales en el estado de la estrella solitaria discuten la raza. La ley también podría dificultar el debate sobre los motivos por los que Lupe Alemán y al menos otros siete niños acudieron a los tribunales federales en el año posterior a la histórica sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. Brown vs. la Junta de Educación en 1954.

"Creo que es un gran daño para los estudiantes de todas las razas no hablar de los aspectos incómodos de nuestra historia. Y es especialmente malo para los jóvenes latinos no entender que Texas ha sido un lugar violento, racista y discriminatorio para vivir", dijo Alemán Jr. a CNN.

Mientras los legisladores de Texas se han visto envueltos en una batalla sobre las leyes electorales en los últimos meses, la legislación contra la "teoría crítica de la raza" ha sido otra prioridad para los republicanos en el estado. En junio, el gobernador republicano Greg Abbott firmó la ley HB3979, y una versión ampliada de ese proyecto de ley está siendo considerada actualmente por el Senado estatal en una segunda sesión legislativa especial que comenzó el 7 de agosto.

La ley HB3979 establece que los profesores de estudios sociales no pueden "exigir" o incluir en sus cursos el concepto de que "una raza o un sexo es inherentemente superior a otra raza o sexo" o el concepto de que "un individuo, en virtud de su raza o sexo, es inherentemente racista, sexista u opresor, ya sea consciente o inconscientemente".

También señala que "no se puede obligar a un profesor a hablar de un determinado acontecimiento de actualidad o de una cuestión ampliamente debatida y actualmente controvertida de política pública o asuntos sociales". Los profesores, según el proyecto de ley, tampoco pueden exigir o dar créditos adicionales por el activismo político de un alumno.

La legislación propuesta por los republicanos del Senado, la ley SB3, pretende ampliar las restricciones a todos los profesores, independientemente de la asignatura o el grado.

Niños estadounidenses de origen mexicano demandaron a su escuela y ganaron

En 1955, un grupo de niños y sus padres demandaron al Distrito Escolar Independiente Consolidado de Driscoll por haber colocado a niños estadounidenses de origen mexicano en el primer grado durante un período de tres años únicamente porque eran de ascendencia mexicana, según la demanda federal.

El distrito escolar de Driscoll, un pueblo de casi 800 habitantes a unas dos horas al sur de San Antonio, dijo en el tribunal que los estudiantes únicamente fueron colocados en aulas separadas debido a su falta de dominio del inglés. Los funcionarios de la escuela dijeron que eso privaba a otros estudiantes de la atención y la instrucción de los profesores, y no era por su país de origen, según muestran los documentos del tribunal.

Después de que varios estudiantes comparecieran ante el tribunal para testificar que dominaban el inglés, el juez de distrito estadounidense James V. Allred dictaminó en 1957 que no era razonable colocar a los estudiantes en aulas separadas en función de su raza u origen.

CNN se puso en contacto con el actual superintendente y los miembros de la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Driscoll para pedirles comentarios en múltiples ocasiones.

Alemán Jr. tenía unos 10 años cuando tomó el anuario de la escuela secundaria de su madre y esta compartió dos detalles de su vida que, en ese momento, no comprendió.

Cuando era una niña en Driscoll, Lupe Alemán fue parte de un caso judicial, y para cuando se graduó de la escuela secundaria tenía casi 21 años, dice Alemán Jr. que le contó su madre.

Fue más de dos décadas después cuando Alemán Jr. se dio cuenta de a qué se refería su madre.

Alemán Jr. tenía 33 años cuando vio en la televisión un documental sobre Héctor P. García, un defensor de los derechos civiles de Texas que fundó el American G.I. Forum, un grupo que ayudaba a los veteranos estadounidenses de origen mexicano a luchar contra la discriminación.

El documental relata la vida y el activismo de García, incluyendo cómo el grupo presentó una demanda federal a mediados de la década de 1950 contra el distrito escolar de Driscoll.

"Inmediatamente tuve un flashback y recordé lo que me dijo mi madre", dijo.

Su madre, que nació en Driscoll, vivió allí hasta que fue una joven adulta y tendría unos 9 años cuando se presentó la demanda, dijo Alemán Jr.

Pero no pudo coger el teléfono y preguntar a su madre sobre el caso. Su madre había muerto unos meses antes de que él viera el documental, dijo.

"Estaba asombrado y molesto", dijo Alemán Jr., y añadió que su madre y dos de sus tías testificaron en el tribunal. "No entendía por qué nadie hablaba de ello".

Mientras Alemán Jr. continuaba su educación y centraba su investigación en las desigualdades que los estudiantes negros y de tez oscura enfrentan en la escuela, no podía olvidarse de la historia de su familia.

En 2012, viajó a través de Texas para conocer a varios de los niños que testificaron junto con su madre para el caso Hernández vs. Driscoll CISD y produjo un documental llamado "Stolen Education".

Se enteró de que algunos fueron castigados por hablar en español en la escuela o que habían visto cómo sus compañeros eran azotados por los profesores. Algunos se graduaron en el instituto y otros abandonaron la escuela para trabajar o alistarse en el ejército, dijo.

Siguieron adelante con sus vidas, dice Alemán Jr., pero "todavía hay algo en ellos que siente que no alcanzaron todo su potencial por la forma en que empezaron".

Ha habido una larga lucha por los estudios étnicos en Texas

Los educadores y activistas dicen que les preocupa que la nueva ley tenga implicaciones negativas para el esfuerzo de décadas por hacer que la historia que se enseña en las escuelas de Texas sea más inclusiva.

Más del 52% de los 5,3 millones de niños matriculados desde el jardín de niños hasta el 12º grado en todo Texas en el último año escolar eran hispanos o latinos, según datos de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, las normas curriculares para enseñar estudios sobre México y Estados Unidos, solo como un curso electivo en la escuela secundaria, se aprobaron recién en 2018 después de años de debate.

Sonia Hernández, profesora asociada de Historia en la Universidad de Texas A&M, que trabaja con la organización sin fines de lucro Refusing to Forget para arrojar luz sobre los asesinatos de estadounidenses de origen mexicano por parte de los Rangers de Texas en las décadas de 1910 y 1920, dijo que le entristecía ver que una "idea infundada" pudiera convertirse en un retroceso para los activistas y educadores del estado.

"Tantos años de grandes esfuerzos están siendo dejados de lado por la idea infundada de que si hablamos de temas de desigualdad racial, si hablamos de cómo ciertos grupos de personas fueron marginados y fueron tratados como ciudadanos de segunda clase, incluso si de hecho eran ciudadanos estadounidenses, eso llevaría a una especie de historia antipatriótica", dijo Hernández.

"Estamos haciendo un perjuicio a nuestros estudiantes, les estamos diciendo que pensamos que no están intelectualmente equipados para entender una historia compleja de su propio país", añadió.

Para Tony Díaz, un autor y activista, la nueva ley y los esfuerzos en torno a la legislación de la "teoría crítica de la raza" se hacen eco del sentimiento detrás de la ley de Arizona que prohibió los estudios sobre México y Estados Unidos en las escuelas públicas hace una década.

"Esas mismas tendencias han vuelto en una nueva forma", dijo Díaz, que hizo campaña contra la prohibición en las escuelas de Arizona lanzando Librotraficante, una caravana para llevar a Arizona los libros prohibidos por la misma ley.

La ley de Texas pretende intimidar a los profesores, dice Díaz, y hará falta una "campaña de base muy profunda" para anularla.

Semanas antes de que la nueva ley entre en vigor, aún no está claro cómo la aplicarán las escuelas. La TEA aún no ha emitido una guía para las escuelas y la agencia aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Angela Valenzuela, profesora de política educativa en la Universidad de Texas, dijo que la ley no aborda cómo las escuelas la implementarán o harán cumplir.

"Creo que, en última instancia, tiene la intención de crear división a nivel de base para empoderar a los padres que sienten que sus hijos están siendo perjudicados por la enseñanza de conceptos como el supremacismo blanco, el privilegio blanco, la historia del racismo y la esclavitud", dijo Valenzuela.

Para Alemán Jr., que ahora es profesor de educación en la Universidad de Trinity y da clases para líderes educativos, el sistema educativo del estado en parte "nunca ha querido que los latinos, los afroamericanos y las mujeres conozcan siquiera su parte" en la historia.

Aprender lo que le ocurrió a su madre y a otros niños estadounidenses de origen mexicano en Driscoll cambió el propósito del trabajo de Alemán. También le hizo sentirse cerca de su madre, incluso décadas después de su fallecimiento.

Es empoderador saber de dónde vienes y ese sentimiento, dice, es algo que espera que más latinos y estudiantes de color puedan sentir mientras están en la escuela.