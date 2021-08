(Crédito: Samsung)

(CNN Español) – Samsung presentó junto con los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 al Galaxy Watch 4 como la primera serie de relojes inteligentes con Wear OS Powered by Samsung, conocido también como Wear OS 3, la nueva generación del sistema operativo para relojes inteligente que Google reveló en mayo como la unión de Wear OS, Tizen y Fitbit (ahora parte de Google).

Esta serie de relojes consta en realidad de dos versiones, una llamada Galaxy Watch 4 que parece una nueva generación del Galaxy Watch Active 2 y otra versión llamada Galaxy Watch 4 Classic que tiene un bisel giratorio físico como los anteriores Galaxy Watch tradicionales.

El Galaxy Watch 4 es el primer reloj de Samsung con un procesador de 5nm que promete un 20 por ciento más potencia que antes, expande más su almacenamiento interno para ofrecer 16 GB y promete no solo mejor duración de batería, sino también mejoras en la velocidad de carga.

Sensor BioActive para mejor monitorización de tu salud

El Galaxy Watch 4 es el primer reloj integrar el sensor BioActive que combina tres potentes sensores en uno sin sacrificar la detección y precisión, al menos según asegura Samsung.

Este sensor BioActive combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca, análisis de impedancia bioeléctrica y un sensor para realizar electrocardiogramas (ECG).

Con esto, los usuarios pueden detectar la presión arterial, arritmias, niveles de oxígeno en la sangre y, por primera vez, la composición corporal. Con esto, los usuarios pueden obtener más detalle sobre la salud y estado físico a través de medidas clave como son la masa corporal, tasa metabólica basal, porcentaje de agua y grasa. Todo esto se puede hacer en solo 15 segundos al colocar dos dedos en el reloj -- el reloj medirá más de 2.400 puntos de datos.

Otras funciones de ejercicio como son el entrenador que te anima a seguir trabajando, la posibilidad de hacer ejercicio y mostrar tu estado en un televisor Samsung o medir el Vo2 están presentes.

Monitorización del sueño y de los ronquidos

Samsung sigue ofreciendo una función que permite monitorear el sueño, pero promete algunas mejoras para obtener más detalles detalles de la calidad de sueño.

Inclusive, cuando duermes el reloj monitorea la oxigenación de la sangre, detecta los ronquidos para combinarlos con otros datos para proporcionarte un marcador de sueño.

Wear OS 3: Tizen y Wear OS en uno solo

Google y Samsung unen fuerzas para llevar a otro nivel a sus sistemas operativos para relojes inteligentes con Wear OS 3, o Wear OS Powered by Samsung.

Este es el primer reloj con este sistema operativo, pero tiene la interfaz personalizada de Samsung (One UI) que haría a la experiencia un poco diferente a lo que veríamos en relojes de otros fabricantes y posiblemente hasta de Google.

Sin embargo, este nuevo sistema operativo permite que el ecosistema de apps se unifique para llevar más apps a las dos plataformas y así ofrecer una experiencia más consistente que le permita establecerse mejor para enfrentarse al Apple Watch.

Además, Wear OS 3 permite que configuraciones del celular (como un Galaxy S21 Ultra y posiblemente como ofrecerá el Pixel 6 Pro) se transmitan automáticamente al reloj para ofrecer consistencia en las preferencias del usuario. Inclusive, apps instalados en el celular se instalan automáticamente en el reloj cuando está disponible.

Esta unificación también permite que los audífonos Bluetooth cambien automáticamente de dispositivo dependiendo del uso.

Precio del Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic

La preventa de los Galaxy Watch 4 comenzó el 11 de agosto y estarán disponibles el 27 del mismo mes. Los que compren estos relojes en preventa obtendrán US$ 50 en Samsung.

El precio del Galaxy Watch 4 es de US$ 249, mientras que el precio del Galaxy Watch 4 Classic es de US$ 349 para los modelos de 40 (regular) y 42mm (Classic) en versión sin conectividad celular. Las versiones con conectividad se pueden comprar desde US$ 299 y US$ 399 dependiendo del tamaño.

