(CNN) -- Detenciones, exilios y represión marcan las noticias más recientes del Belarús de Alexander Lukashenko. Aquí algunos datos que quizá no conocías sobre el autoritario presidente de esta ex república soviética.

Datos básicos

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1954 (algunas fuentes dicen el 31 de agosto)

Lugar de nacimiento: Kopys, Belarús

Nombre completo: Alexander Grigorievich Lukashenko

Padre: Nombre no disponible públicamente

Madre: Yekaterina Lukashenko, lechera

Matrimonio: Galina (Zhelnerovich ) Lukashenko (1975-presente)

Hijos: Con Galina (Zhelnerovich) Lukashenko: Viktor y Dmitry; con Irina Abelskaya: Nikolai "Kolya"

Educación: Historia en el Instituto Pedagógico Mogilev (ahora Universidad Estatal A. Kuleshov de Mogilev), 1975; Economía en la Academia Agrícola de Belarús, 1985

Servicio militar: Ejército soviético

Religión: Se ha llamado a sí mismo un "ateo ortodoxo"

Ha gobernado Belarús, un país entre Rusia y Polonia miembro de la Unión Europea, y una ruta comercial esencial de este a oeste, durante más de un cuarto de siglo.

Fue elegido presidente en la primera elección democrática de Belarús en 1994, pero las elecciones posteriores se han visto empañadas por acusaciones de tácticas de mano dura e irregularidades en la votación y fueron ganadas por márgenes sospechosamente amplios.

Ha sido descrito como "el último dictador de Europa".

Lukashenko ha mantenido los estrechos vínculos políticos de su país con Rusia, ha restringido los movimientos de oposición y ha censurado a los medios de comunicación.

Cronología

1975-1977 - Fue reclutado en el ejército y se desempeña como instructor en la guardia fronteriza a lo largo de la frontera occidental de Belarús.

1980-1982 - Sirve en el ejército soviético.

1987-1994 - Jefe de la granja estatal de Gorodets en la región de Mogilev.

1990-1994 - Miembro del Consejo Supremo de la República Socialista Soviética de Belarús (BSSR), donde se convierte en diputado y luego funda una facción llamada Comunistas por la Democracia.

1991 - Único miembro del Parlamento de Belarús que votó en contra del acuerdo que conduce a la disolución de la Unión Soviética.

10 de julio de 1994 - Es elegido presidente de Belarús con el 80% de los votos, derrotando al primer ministro Vyacheslav Kebich en las primeras elecciones presidenciales del país.

Mayo de 1995 - Está detrás de un referéndum que aumenta la integración con Rusia, que incluye igualar el idioma ruso al bielorruso y reemplazar la bandera nacional y los símbolos estatales por otros similares a los de la ex Unión Soviética. El referéndum también le da a Lukashenko el derecho a disolver el Parlamento.

Noviembre de 1996 - Está detrás de un referéndum que revisa la Constitución para otorgar más autoridad a la presidencia, incluida la limitación de la autoridad del Tribunal Constitucional y la extensión del mandato presidencial de Lukashenko. Un esfuerzo de juicio político fracasa y Lukashenko firma una nueva constitución.

1997-2021 - Jefe del Comité Olímpico de Belarús.

1999 - Firma un tratado que convierte a Belarús en un "estado de unión" con Rusia.

9 de septiembre de 2001 - Es reelegido presidente con el 75% de los votos.

Octubre de 2004 - Se aprueba un referéndum para eliminar los límites del mandato presidencial.

20 de abril de 2005 - La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, se refiere a Belarús como "la última dictadura verdadera que queda en el corazón de Europa", en una entrevista con CNN.

Marzo de 2006 - Es reelegido presidente con más del 80% de los votos.

Diciembre de 2010 - Es reelegido presidente con casi el 80% de los votos.

Octubre de 2015 - Es reelegido presidente con el 83,5% de los votos.

28 de marzo de 2020 - Habla sobre el coronavirus después de jugar hockey sobre hielo frente a un estadio abarrotado en Minsk, Belarús. Sin especificar evidencia científica, dice que el área similar a la del "refrigerador" es una "verdadera cura anti-viral".

29 de marzo de 2020 - Recomienda que las personas no solo beban vodka, sino que se laven las manos con él y tomen saunas para combatir el coronavirus.

28 de julio de 2020 - Lukashenko dice que contrajo coronavirus pero se recuperó sin sufrir ningún síntoma, según un informe de la agencia de noticias estatal Belta. En repetidas ocasiones ha rechazado la amenaza que representa el covid-19, ha promocionado los remedios caseros y se ha negado a cerrar su país, lo que convierte a Belarús en un caso atípico en Europa.

9 de agosto de 2020 - Lukashenko es reelegido con el 80% de los votos. Su principal candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, recibe alrededor del 10%. Ella reemplazó a su esposo, Sergei Tikhanovsky, después de que fuera encarcelado en mayo en el período previo a las elecciones. Se producen disturbios.

10 de agosto de 2020 - Se reanudan las manifestaciones. Alrededor de 3.000 personas son detenidas y decenas resultan heridas durante los enfrentamientos con la Policía, dice el Ministerio del Interior en un comunicado visto por la agencia estatal de noticias Belta. Tikhanovskaya rechaza los resultados electorales preliminares y presenta una queja ante el comité electoral central de Belarús exigiendo un recuento de votos. Ella se va a Lituania poco después.

16 de agosto de 2020 - Lukashenko da un discurso ante una multitud estimada de menos de 10.000 seguidores, según el equipo de CNN en Minsk, Belarús. Afirma que Belarús está siendo amenazada por la interferencia extranjera. Al mismo tiempo, los manifestantes exigen una nueva elección presidencial, en una multitud estimada de 50.000 según el equipo de CNN.

17 de agosto de 2020 - Visita una fábrica en Minsk, Belarús, según los videos publicados en línea por los medios de comunicación locales y aborda las elecciones. "Hablas de elecciones deshonestas y quieres celebrar nuevas elecciones", les dice a los trabajadores que protestan. "Celebramos las elecciones y hasta que no me maten, no habrá nuevas elecciones". La multitud grita: "Sí, sí sin ti".

19 de septiembre de 2020 - 430 personas son detenidas en protestas electorales en Belarús, según el Ministerio del Interior de Belarús. De ellos, 415 se encuentran en la capital, Minsk. Unas 385 personas fueron puestas en libertad el 20 de septiembre.

23 de septiembre de 2020 - Lukashenko asume la presidencia por sexto período consecutivo en una ceremonia no anunciada en Minsk, Belarús, según informes de los medios estatales. Los políticos de la oposición describen la ceremonia como una "reunión de ladrones" y una "farsa". Estados Unidos y varios países de la Unión Europea emiten declaraciones en las que rechazan la legitimidad de la victoria de Lukashenko.

24 de septiembre de 2020 - La Unión Europea publica una declaración sobre las elecciones presidenciales de Bielorrusia. "La Unión Europea no reconoce sus resultados falsificados. Sobre esta base, la llamada 'toma de posesión' del 23 de septiembre de 2020 y el nuevo mandato reclamado por Aleksandr Lukashenko carecen de legitimidad democrática".

7 de diciembre de 2020 - Tras una investigación "Sobre atletas, funcionarios y deportes en Belarús", el Comité Olímpico Internacional (COI) suspende a la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Nacional de Belarús "de todos los eventos y actividades del COI, incluidos los Juegos Olímpicos". La elección de Lukashenko de su hijo Viktor Lukashenko para reemplazarlo como presidente del Comité Olímpico bielorruso no está reconocida, según una declaración del COI del 8 de marzo de 2021.

23 de mayo de 2021 - Un vuelo de Ryanair que viajaba desde Atenas a la capital de Lituania, Vilnius, es interceptado y obligado a aterrizar en Minsk, Belarús, cuando está a punto de comenzar su descenso. Cuando aterriza, el destacado activista de la oposición Roman Protasevich y su socia rusa Sofia Sapega, que se encuentran en el vuelo, son detenidos. Protasevich es una de las docenas de periodistas y activistas que hacen campaña en el exilio contra los 26 años de gobierno de Lukashenko. Lukashenko luego afirma que el vuelo fue desviado debido a una amenaza de bomba que se originó en Suiza, acusaciones que las autoridades suizas refutan. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, le dijo a CNN que el correo electrónico que indicaba una amenaza de bomba se envió 30 minutos después de que los funcionarios lituanos recibieran la señal de Minsk para aterrizar el avión.

24 de mayo de 2021 - La Unión Europea pide a las aerolíneas que eviten el espacio aéreo de Belarús, respondiendo al aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que el bloque está "cerrando nuestro espacio aéreo a los aviones de Belarús" y pide a las aerolíneas de la UE que no sobrevuelen el país. Agrega que "pronto se presentarán más sanciones económicas".

24 de mayo de 2021 - El Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. publica el texto de una llamada entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y la líder de la oposición democrática Tikhanovskaya. Sullivan "condenó enérgicamente el descarado y peligroso aterrizaje de un vuelo de Ryanair entre dos estados miembros de la UE el 23 de mayo y la posterior deportación y detención del periodista Raman Pratasevich". Exige la liberación inmediata de Protasevich, elecciones justas y declara "que Estados Unidos, en coordinación con la UE y otros aliados y socios, exigirá cuentas al régimen de Lukashenko".

27 de mayo de 2021 - La Organización de Aviación Civil Internacional dice que llevará a cabo una investigación sobre el desvío del vuelo, mientras que al menos dos aerolíneas europeas dicen que las autoridades rusas les negaron el permiso para volar a Moscú después de que solicitaron volar en una ruta alternativa sin pasar por el espacio aéreo bielorruso.

28 de mayo de 2021 - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cimenta su apoyo a Lukashenko en una reunión y dice que la reacción de Occidente a la interceptación y el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros "fue un arrebato de emoción". El mismo día, las autoridades de aviación de Estados Unidos advierten a las aerolíneas "que tengan extrema precaución" al sobrevolar Belarús.

9 de agosto de 2021 - Mientras responde preguntas de los medios de comunicación locales y extranjeros, Lukashenko niega que exista represión estatal en Belarús. En respuesta a una pregunta sobre la represión y el encarcelamiento de opositores políticos, Lukashenko acusa a Estados Unidos de "anarquía", citando la insurrección del 6 de enero e invocando afirmaciones falsas sobre el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses.