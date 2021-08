(CNN) -- Desde que dejó Washington en enero, solo ha habido un puñado de cosas que han sacado a la exprimera dama Melania Trump de su silencio en las redes sociales: las vacaciones, el aniversario de Be Best, y la respuesta por las felicitaciones de cumpleaños.

Pero nada ha llamado su atención, o su ira, como las críticas al jardín de rosas de la Casa Blanca realizadas la semana pasada por parte del destacado historiador y autor Michael Beschloss.

El 7 de agosto Beschloss tuiteó su continuo disgusto por lo que denominó la "evisceración" por parte de Trump del jardín más emblemático de Estados Unidos. Como ocurre con la mayoría de las cosas tocadas por los Trump, el Rose Garden se ha convertido en un pararrayos político. Su renovación masiva de 2020, un proyecto supervisado por la exprimera dama, se polarizó en un grado que normalmente se reserva para asuntos políticos complejos, no para ramilletes y césped.

La reconstrucción significó eliminar casi todas las plantas, árboles y flores del jardín, desenterrar un sistema de riego anticuado e instalar uno nuevo, crear un aparato audio visual más cohesivo, colocar adoquines para los pasillos y replantar casi todos los arbustos y plántulas desde cero.

En la inauguración, hace un año este mes, las críticas se dividieron principalmente por líneas de partido, entre aquellos que sintieron que la actualización era un tributo a la estética glamorosa de Trump, y aquellos que estaban seguros de que la primera dama había llevado las tijeras al jardín para recolectar astillas de madera para hacer un popurrí.

Beschloss entraría en la última categoría.

Durante el último año, el famoso historiador tuiteó con coherencia su profundo disgusto por la renovación del Rose Garden, ganando miles de retuits cada vez que publica sus opiniones, que a menudo van acompañadas de fotografías que documentan el jardín en la gloria pasada.

El sábado pasado, Beschloss tuiteó una foto de la histórica, pero estéril, parcela de tierra justo afuera de las puertas de la Oficina Oval con la leyenda: "La evisceración del jardín de rosas de la Casa Blanca se completó hace un año este mes, y aquí está el sombrío resultado, décadas de historia estadounidense desaparecieron".

CNN se acercó a Beschloss para comentar sobre esta historia y no recibió una respuesta.

Al día siguiente, Trump, o mejor dicho, la cuenta de Twitter que pertenece a la Oficina de Melania Trump, publicó su propia foto de un jardín de rosas vibrante y floral más reciente, y una leyenda respondiendo a Beschloss.

"@BeschlossDC ha demostrado su ignorancia al mostrar una imagen del jardín de rosas en sus inicios. El jardín de rosas está adornado con un florecimiento de rosas saludable y colorido. Su información engañosa es deshonrosa y nunca se debe confiar en él como historiador profesional", decía el tuit.

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w

