¿Quienes recibirán la vacuna de refuerzo en EE.UU.? 0:29

(CNN) -- Con la perspectiva de la pandemia de covid-19 empeorando a medida que aumentan las hospitalizaciones y los casos entre los no vacunados, el director general de Sanidad de Estados Unidos dijo que muchos de los que han seguido las precauciones pronto podrían volverse complacientes debido a la fatiga.

"Creo que muchos de los que tomaron la decisión correcta de vacunarse, están pensando, 'Dios, hice lo correcto, pero aquí estamos, todavía en medio de esta pandemia 18 meses después'", le dijo el Dr. Vivek Murthy a Brian Stelter, de CNN, este domingo.

"Superaremos esta pandemia cuando una gran mayoría de nosotros se vacune, y aún no hemos alcanzado ese número crítico", dijo Murthy.

Hasta el domingo, el 50,7% de la población total de EE.UU. estaba completamente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y con poco menos de la mitad del país aún sin vacunar, los casos y las hospitalizaciones están aumentando nuevamente.

Estas personas son elegibles para tercera dosis de vacuna 1:07

Los casos de covid-19 están aumentando en 40 estados, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Pronto, Estados Unidos podría estar reportando más de 200.000 casos nuevos por día, predijo el domingo el director de los Institutos Nacionales de Salud. Esa es una tasa que no se había visto desde antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles.

"Es desgarrador teniendo en cuenta que nunca pensamos que volveríamos a estar en ese lugar", dijo el Dr. Francis Collins, en Fox News.

Murthy está especialmente preocupado por los padres que han estado trabajando arduamente para proteger a sus hijos mientras la nación lidia con la pandemia. Ese miedo es especialmente apremiante a medida que se hospitaliza a más niños con el virus, como Carter, el hijo de un año de Kyle Butrum, en Arkansas.

Butrum instó a las personas a vacunarse para que otras familias no tengan que ver a su hijo luchar en el hospital.

"Lo único que puede hacer para evitar que otra persona haga esto es vacunarse, para que otro niño no tenga que hacer esto y otra familia no tenga que despedir a su hijo. Para que otro padre no tenga que estar en la parte trasera de la ambulancia y preguntarse si será la última vez que verá a su hijo", dijo Butrum a CNN.

La variante delta, un peligro para los niños

Con el aumento de la variante delta y el comienzo del nuevo año escolar, la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, dijo que este es el momento más peligroso de la pandemia para los niños.

Los expertos han compartido las mejores prácticas para mantener a las familias seguras, pero "nosotros, como sociedad, les hemos fallado a nuestros hijos", dijo Wen, citando a las franjas de personas que navegan por las comunidades sin mascarillas y sin vacunar y a los políticos que ignoran la guía.

Estudio: dosis de Moderna protegen contra variante delta 0:48

"Como resultado, hemos dificultado que las escuelas permanezcan abiertas, hemos aumentado las probabilidades de que los niños se infecten", dijo Wen. "Este es un reflejo realmente triste de que los niños tienen que pagar el precio por adultos irresponsables y políticos imprudentes", añadió.

Funcionarios en desacuerdo sobre el uso obligatorio de mascarillas

Muchos expertos en salud han señalado que los mandatos de uso de mascarillas son un paso necesario para controlar la pandemia de covid-19 mientras los funcionarios trabajan para aumentar las tasas de vacunación. Pero algunos líderes locales están cada vez más en desacuerdo con dichos mandatos.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, llevó la lucha contra la obligatoriedad del uso de mascarillas en su estado a la Corte Suprema de Texas, después de varias derrotas en tribunales inferiores.

La Corte Suprema del estado falló el domingo a favor de Paxton y el gobernador de Texas, Greg Abbott, bloqueando temporalmente los mandatos locales de uso de tapabocas. Pero los funcionarios en Dallas y San Antonio dijeron que continuarían haciendo cumplir los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas, a pesar del fallo de la Corte.

Abbott y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fueron los destinatarios de cartas del Departamento de Educación en las que el secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que está "profundamente preocupado" por las restricciones del mandato de uso de mascarillas.

"El Departamento reconoce que varios distritos escolares en su estado ya se han movido para adoptar tales políticas en línea con la orientación de los CDC para la reapertura y operación de las instalaciones escolares a pesar de las prohibiciones a nivel estatal. El Departamento apoya a estos educadores dedicados que están trabajando para reabrir escuelas de manera segura y mantener la instrucción presencial segura", escribió Cardona en la carta a DeSantis, que también fue dirigida al Comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran.

¿Son diferentes los síntomas de la variante delta? 2:22

En mayo, DeSantis emitió dos órdenes ejecutivas que limitan las restricciones por el covid-19 que los condados y las ciudades podrían imponer, incluidos los mandatos de uso de mascarillas y, desde entonces, ha amenazado con medidas punitivas si un condado o ciudad las impugna.

En un correo electrónico enviado a CNN, el domingo, un portavoz de DeSantis reiteró la posición del gobernador de que su prohibición de los mandatos de uso de tapabocas en escuelas se trata de empoderar a los padres para que tomen la mejor decisión para su hijo y su familia.

El presidente de la Junta Escolar del Condado de Broward criticó a DeSantis, el domingo, por su posición sobre los mandatos de uso de mascarillas en escuelas.

"Creemos que tenemos la obligación constitucional de proteger las vidas de nuestros estudiantes y personal. Y hemos recibido amenazas de nuestro gobernador, y ha sido realmente dramático y horrible estar en esta posición", dijo la Dra. Rosalind Osgood, este domingo, en "Face the Nation", de CBS.

Funcionarios de salud monitorean los datos sobre dosis adicionales de vacunas

Otro nivel de protección que algunos expertos en salud están considerando son las dosis de refuerzo para aumentar la eficacia de la vacuna contra el covid-19.

La semana pasada, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó una dosis adicional de vacuna para ciertas personas inmunodeprimidas, lo que Wen le dijo a Kaitlan Collin, de CNN, fue una buena decisión para un grupo que "claramente necesita un refuerzo porque no generó una respuesta inmune suficiente por primera vez".

En lo que los funcionarios de salud aún no están de acuerdo es en si el resto de la población podría beneficiarse de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19.

Israel ya ha recomendado una dosis adicional para las personas mayores de 50 años, algo que Estados Unidos aún no puede hacer porque hay menos recopilación de datos, dijo Wen. Por lo tanto, espera que los funcionarios hagan un esfuerzo concertado para examinar los datos de otros países además de los de EE.UU. para tomar la decisión.

La lucha del equipo Rubicon contra el covid-19 0:57

Wen señaló que hay muchas personas que pueden no estar gravemente inmunodeprimidas, pero "pueden tener algún grado de inmunodepresión y pueden estar en condiciones de alto riesgo, por ejemplo, si viven con alguien no vacunado o son trabajadores esenciales. Tal vez deberían recibir un refuerzo también".

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el domingo que EE.UU. está planeando la posibilidad de dosis de refuerzo y estará "absolutamente preparado" para actuar rápidamente si es necesario para algunos grupos.

Fauci dijo en "Face the Nation", de CBS, que los funcionarios están mirando todos los días datos de Estados Unidos y otros países "para determinar si, cuándo y a quién deberíamos dar esto. Entonces, si resulta que, a medida que llegan los datos, de hecho, necesitamos dar una dosis adicional a las personas que viven en hogares de ancianos o a las personas mayores, estaremos absolutamente preparados para hacerlo muy rápidamente".

Jamie Gumbrecht, Rosa Flores, Leyla Santiago y Gregory Lemos, de CNN, contribuyeron a este informe.