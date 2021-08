Así se vive en Kabul ante el avance de los talibanes 1:59

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona. Bergen ha informado desde Afganistán desde 1993. Su nuevo libro es "The Rise and Fall of Osama bin Laden". Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones aquí.

(CNN) -- Roya Rahmani es la primera mujer en fungir como embajadora de Afganistán en Estados Unidos, un puesto que había ejercido desde 2018 hasta el mes pasado.

Bergen habló con ella durante el fin de semana sobre la caída de gran parte de Afganistán al control de los talibanes. Rahmani, que se encuentra en Estados Unidos, dice que le preocupa que con la ocupación de los talibanes, las guerras civiles que han destrozado a Afganistán continúen. También le preocupa que los derechos de las mujeres de Afganistán desaparezcan bajo su mando.

Rahmani nació en Kabul en 1978, un año antes de que los soviéticos invadieron Afganistán, empujando al país a un ciclo de guerras que ha continuado por más de cuatro décadas. Su familia escapó a la nación vecina Pakistán, donde creció como refugiada. Rahmani obtuvo su título de ingeniera en software en la Universidad McGill en Canadá, y luego realizó una maestría en administración pública en la Universidad Columbia. Antes de convertirse en embajadora de Afganistán en Washington, Rahmani era la embajadora de Afganistán para Indonesia.

La conversación de Bergen con Rahmani fue editada para mayor claridad y longitud.

BERGEN: ¿Cómo te sientes en este momento?

RAHMANI: Angustiada, preocupada. Estoy extremadamente preocupada por lo que vendrá. y estoy muy preocupada por mi familia y seres queridos que están en el país.

BERGEN: ¿Crees que todo esto era evitable, la situación en la que estamos actualmente?

RAHMANI: ¡Claro! ¡Absolutamente! Sin duda era evitable. No creo que importe en este momento a quién debemos señalar con el dedo y a quién debemos culpar. Es lamentable que estemos aquí, pero estamos aquí.

Esto apunta a un inmenso fracaso de la democracia afgana. Señala el fracaso de la diplomacia. Señala el fracaso de la ayuda y la asistencia internacionales.

Creo que pone en tela de juicio todos los sacrificios realizados por los estadounidenses, por nuestros aliados, y multiplicados por todos los afganos con tanta sangre, lágrimas y sudor que todos hemos puesto en los últimos 20 años.

BERGEN: ¿Te sorprendió lo rápido que los talibanes tomaron el control de la mayor parte del país?

RAHMANI: No. Creo que muchas personas de la comunidad internacional estuvieron sorprendidas, pero yo estaba consciente del deterioro de la moral entre nuestras fuerzas de seguridad,de la división de la política en Afganistán.

En muchos lugares, las fuerzas del orden de Afganistán no contaban con el apoyo de Kabul.

BERGEN: ¿Esto te recuerda al verano de Iraq de 2014 cuando ISIS tomó el control y el ejército no luchó?

RAHMANI: Sí, hay ciertas similitudes. En primer lugar, se trata de lo mismo, de cómo los dirigentes del país ignoraron la realidad de Iraq. No eran un gobierno inclusivo. Y hubo una falta de madurez en la forma de conducir la política y la estrategia militar.

BERGEN: Desde la Casa Blanca se transmite el mensaje de que el presidente Joe Biden tenía razón, que los últimos acontecimientos demuestran que el gobierno y el ejército de Afganistán son débiles, y el hecho de que todo se haya derrumbado tan rápidamente demuestra que tenía razón.

RAHMANI: Entiendo la posición del presidente Biden porque cuando dice que si hiciera esto en seis meses o un año en lugar de ahora, no habría mucha diferencia, por desgracia, estoy de acuerdo con eso. No habría mucha diferencia.

¿Por qué? Porque, desgraciadamente, la comunidad internacional no negoció ni aplicó a tiempo un acuerdo que condujera al establecimiento de un nuevo gobierno inclusivo, que podría haberse mantenido unido con la ayuda de una misión de mantenimiento de la paz.

BERGEN: ¿Pero era necesario llegar a cero tropas estadounidenses en Afganistán? Porque, además, hay otros 7.000 soldados de la OTAN que también se han ido y 16.000 contratistas. ¿Era necesario?

RAHMANI: Por supuesto, eso aceleró el proceso de toma de posesión de los talibanes a la velocidad de la luz. No hay duda de ello.

BERGEN: Eres la primera embajadora de Afganistán en Estados Unidos que es mujer. ¿Cree que un gobierno controlado por los talibanes enviará embajadoras en el futuro?

RAHMANI: No. Basándome en lo que conozco de ellos y en sus acciones sobre el terreno, me temo que los derechos más básicos de las mujeres están en vías de ser sacrificados.

BERGEN: ¿Cuáles derechos están en peligro?

RAHMANI: No se tolera el acceso a la educación, al empleo, ni siquiera la presencia física de las mujeres en la esfera pública. He oído que a uno de los representantes de los talibanes en Herat le preguntaron si las mujeres podían trabajar en la administración y en la judicatura, y dijo: "Oh, eso sería algo muy difícil. Las mujeres solo podrían trabajar en la educación y en el sector de la sanidad".

Así que esta es la mentalidad. Lo que los talibanes van a ofrecer a las mujeres está muy por debajo de la igualdad de ciudadanía. Hay pocas razones para pensar que alguien tenga derechos de ciudadanía bajo los talibanes, basándonos en la experiencia anterior. Pero aun así, las mujeres serán tratadas como una "clase inferior", consideradas aptas solo para roles específicos y nada más.