(CNN Español) -- Las infecciones posvacunación son parte de las preguntas que recibimos esta semana en este episodio de preguntas y respuestas sobre el coronavirus. El Dr. Elmer Huerta aclara estas dudas, además de preguntas sobre la variante delta, los efectos secundarios de la vacuna, entre otras.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Si me contagio vacunado, ¿se pierde la protección? 0:52

Preguntas sobre las infecciones posvacunación

@drhuerta @CNNArgentina si yo ya tengo mis dos dosis de la Moderna y me contagió, puedo contaminar a mi familia del COVID? — Maria Herrera (@Mariaferh04) August 13, 2021 publicidad

Hola, María, esa es una excelente pregunta. Claro que sí, como lo escuchamos en el episodio del 13 de agosto, al no ser ninguna vacuna ciento por ciento efectiva la infección es aún posible. Al estar infectado, es posible contagiar a otras personas.

Es por eso que la persona que desarrolla covid-19 después de la vacunación, debe seguir las mismas reglas de aislamiento y prevención de cualquier persona infectada.

@drhuerta una duda doctor buen día el día 22 de julio me vacune contra el. Covid me pusieron la. Primera dosis de aztrazeneca y el día12 salí de agosto sali positivo a covid pero no He presentado síntomas la pregunta es es necesario tomar tratamiento de antibiótico y antivirales — Jaime Fidel Garcia (@JAIMEFIDEL) August 13, 2021

Hola, Jaime, no es necesario que tomes ningún antibiótico ni antiviral. Recuerda que los antibióticos solo son efectivos contra las bacterias y el SARS CoV2 es un virus.

Por otro lado, lamentablemente no se ha descubierto aún ningún medicamento antiviral que pueda eliminar el nuevo coronavirus.

@drhuerta a mi papá le pusieron aztraseneca y hace una semana le pusieron la segunda dosis, tuvo reacciones pero hoy amaneció con síntomas covid fue hacerce la prueba y salió positivo, no servirá la vacuna? — McFly (@AleexMcfly) August 12, 2021

Hola McFly, te ruego que escuches el episodio del 13 de agosto. Allí verás que las infecciones después de la vacunación son esperables y en ningún caso indican que las vacunas no funcionen.

Eso porque el principal beneficio de las vacunas es proteger contra la enfermedad grave y la muerte.

Casi todas las infecciones después de la vacunación son leves.

@drhuerta es verdad que están muriendo personas vacunadas con sinofarm por la variante delta? — alejandro (@dalejand92) August 11, 2021

Hola, Alejandro, hasta donde tenemos conocimiento no se ha publicado aún ningún estudio científico que haya demostrado, con el secuenciamiento genético del virus, que alguien vacunado con Sinopharm haya fallecido de covid-19.

#CAMILOVacunas

Tengo las 2 dosis de Pfizer, estoy libre del mutante Delta ?

Recomendaciones por favor @camilocnn @drhuerta — Azucenita Avendaño (@azucenita) August 11, 2021

Hola, Azucenita, como lo escuchamos en el episodio del 13 de agosto, ninguna vacuna es cien por ciento efectiva, por lo que una infección por cualquier variante es aún posible.

La recomendación práctica es que las personas vacunadas deben seguirse cuidando de la infección hasta que la mayoría de la población esté vacunada.

¿Cómo atenuar los efectos secundarios de las vacunas? 5:38

Preguntas sobre los efectos secundarios de la vacuna

@drhuerta estimado Doctor, es verdad que uno de los síntomas que se a visto en mujeres ha sido la alteración de las hormonas. Como influir en sus periodos menstruales? — KAREN (@karen_tocain) August 11, 2021

Hola, Karen, ese es un tema muy importante y que está en pleno estudio. Es cierto que se ha observado que muchas mujeres presentan alteraciones de su ciclo menstrual después de la vacuna, pero su causa no es conocida.

Habrá que esperar más investigaciones para aclarar este importante asunto.

@drhuerta un afectuoso saludo desde México!

Disculpe, es posible que aparezcan los síntomas de los efectos secundarios, por primera vez, hasta el cuarto día después de que me pusiera la vacuna Pfizer contra el Covid? — MARIA MAGAÑA (@MARI2011MAGA) August 11, 2021

Hola, María, lo común es que los efectos secundarios de las vacunas sean inmediatos, sin embargo, podrían ocurrir algunos efectos secundarios más retardados.

Mi sugerencia es consultar con un médico para descartar algún otro proceso que pueda estar causando los síntomas.

@drhuerta Dr luego de recibir la 1ra dosis de Sinopharn me he sentido afectado emocionalmente: deprimido e irritable. ¿Es eso normal...? — jose gonzalez (@pjagonzalez) August 9, 2021

Hola, José, no tenemos conocimiento de qué días después de la vacuna se hayan presentado trastornos de salud mental como los que mencionas.

Lo que sí se ha observado es que inmediatamente después de la vacuna en cinco sitios de vacunación masiva en Estados Unidos se informó de 64 episodios eventos de ansiedad, incluidos 17 eventos de síncope o desmayos.

Dr. Huerta yo no me hice vacunar porque tengo secuelas de covid19 que me están afectando y me dijeron tambien que sí tengo que hacerme la prueba de elisa primero. Por favor responda a mi inquietud — Adalid Ticona (@AdalidTicona3) August 8, 2021

Hola, Adalid. En primer lugar, te digo que tener secuelas por covid-19 no es impedimento para que dejes de vacunarte.

Al revés, algunos estudios indican que la vacuna de Pfizer podría mejorar los síntomas producidos por las secuelas de covid-19.

Con respecto a la prueba, no es necesario que te hagas prueba alguna antes de la vacunación.

@drhuerta buenas noches, disculpando la hora quería hacerle una consulta hace 1 semana mi suegro presentaba dolor muscular y empezaron aparecer estos granitos según lo que le dijeron es por vacuna Pfizer una reacción con herpes. Le dijeron solo desaparecerá pero a aumentado pic.twitter.com/K05kmXp1ZP — Mr. Ivan Flores (@MrIvanFlores1) August 14, 2021

Hola, Iván. Siento mucho lo que está pasando con tu padre. Las vacunas de ARN mensajero no causan esa enfermedad.

Al parecer, en raras ocasiones, la vacunación coincide con una reactivación del virus de la varicela que es la que causa esa enfermedad.

Por favor consulta con un médico internista para que vea a tu papá. Se le pasará en unos 10 días.

El uso de la vacuna en pacientes con enfermedades crónicas 2:36

Preguntas sobre la interacción del antígeno y otros medicamentos

Nesecito saber si estando con la vacuna primera dosis de esputnik v tomar Ivomec afecta? — Evelin Paredes Andia (@AndiaParedes) August 14, 2021

Hola, Evelín, buena pregunta. En primer lugar, recuerde que la ivermectina no está recomendada por ninguna agencia reguladora importante del mundo, entre ellas la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS.

Eso, porque no ha demostrado efecto alguna en la prevención ni el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, le digo que, si puede vacunarse, hágalo cuanto antes. Eso sí funcionará para protegerla.

Dr hace 3 días a mi hermano le hicieron un procedimiento maxilofacial sencillo, hace 2 días dejó de tomar acetaminofen e ibuprofeno, pero actualmente toma amoxicilina y nimesulida, puede vacunarse o cuánto tiempo debe esperar para hacerlo? Gracias — Alexandra López S (@alelosu22) August 11, 2021

Claro que sí Alexandra, tu hermano debe seguir tomando sus medicamentos y si está relativamente bien y sin síntomas, puede vacunarse.

Recuerda que si no se siente bien y tiene algún tipo de síntomas, es posible que se sienta peor por los efectos secundarios de la vacuna que puedan presentarse.

Es verdad que tomar antibióticos días después de vacunarse con astrazeneca afecta su efectividad (de la vacuna)? — El Ro (@roesp74) August 13, 2021

Buena pregunta El Ro. Si por alguna razón el médico ha recetado que una persona tome antibióticos, no es necesario que los suspenda para vacunarse.

Recuerda que el tratamiento médico de cualquier enfermedad debe continuar, antes y después de la vacunación.

Expertos ya hablan de una ronda de vacunas de refuerzo 1:22

Preguntas sobre las mezclas de vacunas o dosis de refuerzo

@drhuerta buenos días. Yo me vacuné con la Jansen en mayo y he oído que hay que ponerse una vacuna de refuerzo, ya sea de moderna o de pfizer. No he querido hacerlo esperando que Johnson & Johnson se pronuncie, pero no hay modo. Que me aconseja? Saludos cordiales. — Vanezza (@Vanezza72985457) August 14, 2021

Hola, Vanezza, hasta el momento de escribir esta respuesta ninguna entidad reguladora en el mundo ha dispuesto que la vacuna de Johnson & Johnson deba recibir una dosis de refuerzo.

Te ruego estar atenta a nuestros podcasts o a la señal de CNN en Español para que te enteres si llegara a suceder.

@drhuerta Hola soy chilena y recibi 2 dosis de vacuna Sinovac y ahora nos van colocar una dosis de refuerzo con Astrazeneca es confiable? — Lucero Del Alba (@luceromanzul) August 11, 2021

Hola, Lucero, el gobierno chileno anunció un estudio en el que esa combinación era segura y producía formación de anticuerpos neutralizantes, de tal modo que una decisión de política pública basada en ciencia y evidencia es confiable.

Otras preguntas sobre el covid-19

@drhuerta Soy odontólogo, y ocasionalmente atiendo a pacientes antivacunas, algunos de ellos buscan confrontación, con argumento o sin él; la verdad es frustrante lidiar con ellos, mi duda es cómo debiera proceder: no informarles, limitarme a mi trabajo o antagonizar. — Hugo C (@HugoC90118054) August 11, 2021

Muy buena pregunta, Hugo. Creo que podrías explorar su nivel de entendimiento y ofrecerles algunos materiales impresos sobre la efectividad de las vacunas.

A veces es muy difícil hacer que una persona que no quiere escuchar te escuche, pero creo que el antagonismo nunca debe ser empleado con una persona que no cree en las vacunas.

La violencia solo engendra violencia.

@drhuerta Dr Huerta, le pregunto, Yo Vivo en Honduras, aquí el todavía hay un bajo nivel de personas vacunadas pero me vacuné con la Johnson, Hace 2 meses,debo seguir usando doblé mascarilla o puedo usar solo una? — Brandon Alejandro Castro (@vadedy) August 14, 2021

Hola, Brandon, excelente pregunta. Como lo escuchamos en el episodio del 13 de agosto, ninguna vacuna es cien por ciento efectiva y, por lo tanto, la posibilidad de infectarse, ya sea con la variante delta o cualquier otra, está siempre presente.

Cuídate con doble mascarilla o una N-95.

@drhuerta buen día por favor quisiera saber si un joven con anemia hemolitica G6PD puede vacunarse y que cuidados se deben tener mil gracias — Luchy68 (@Luchy682) August 9, 2021

Hola, Luchy, claro que sí, una persona con ese tipo de anemia congénita puede vacunarse contra covid-19.

Obviamente, es siempre importante consultar con el médico personal.

¿Cuál es la probabilidad de que de la variante delta surja alguna otra todavía más peligrosa? — Saelovich (@Saelovich) August 9, 2021

Saelovich, esa es una excelente pregunta. Claro que sí, lamentablemente es posible que la variante delta pueda mutar a un tipo de virus diferente.

Lo que no se puede saber es qué tipo de mutación se produciría, si más o menos peligrosa.

@drhuerta Hola Dr. Huerta, le saluda Juan De Abreu, de Caracas, Venezuela. ¿Puedo hacerme una prueba para determinar si la vacuna Sinopharn genero los anticuerpos después de un mes de colocada la segunda dosis? Es para saber si estoy o no protegido — Juan De Abreu (@deabreujuan) August 15, 2021

Hola, Juan, las pruebas de anticuerpos para determinar si la vacuna funciona no están aprobadas ni por la FDA de Estados Unidos ni la Organización Mundial de la Salud.

Eso es debido a que esas pruebas no están estandarizadas y es muy difícil interpretar los resultados. Además, recuerda que la inmunidad tiene dos componentes, el de las células de memoria y el de los anticuerpos, y esas pruebas solo examinan este segundo tipo de defensa.

