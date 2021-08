EE.UU. reanuda operaciones en aeropuerto de Kabul, aunque se esperan suspensiones esporádicas

Los vuelos militares de evacuación de parte de Estados Unidos se han reanudado en el aeropuerto de Kabul por ahora, dice un funcionario de defensa estadounidense a CNN. Los vuelos se habían suspendido debido a las multitudes de afganos que inundaron la pista de aterrizaje.

Las personas han sido desalojadas, pero los militares prevén continuar con operaciones esporádicas de desalojo si las multitudes siguen reuniéndose.

La suspensión y reanudación se produjo en medio de informes sobre el caos en el aeropuerto, donde Estados Unidos ha trasladado a todo el personal de su embajada. Al parecer, algunos afganos se habían abalanzado sobre los aviones que salían, haciendo intentos frenéticos de subirse a las aeronaves y luego aferrarse a ellos mientras despegaban. También se han escuchado disparos en los alrededores del aeropuerto. CNN no ha podido confirmar de forma independiente estos informes, pero los militares se están movilizando para despejar y asegurar las pistas.

El funcionario de defensa estadounidense había dicho a CNN que la suspensión estaría en vigor "mientras nos aseguramos de que el aeródromo es seguro".

La agitación en el aeropuerto subraya el caos y la confusión que han marcado la repentina salida de Estados Unidos de Afganistán. En medio de los informes sobre los disturbios en el aeropuerto y la repentina decisión de EE.UU. de enviar rápidamente 1.000 soldados adicionales a Kabul, el principal comandante militar de EE.UU. en Oriente Medio se reunió con funcionarios talibanes para subrayar que la única misión de EE.UU. era evacuar a la gente de forma segura. Los funcionarios de la administración Biden siguieron insistiendo en que Estados Unidos tiene la capacidad de estabilizar la situación.

"Estados Unidos tiene las fuerzas necesarias para llevar la estabilidad y la seguridad a ese aeropuerto", dijo el viceconsejero de Seguridad Nacional Jon Finer a Brianna Keilar de CNN en el programa "New Day".

"Creo que han avanzado mucho en ese sentido desde que se emitieron algunas de esas imágenes", dijo Finer sobre las escenas de caos en el aeropuerto.

"Van a llegar más fuerzas a lo largo de hoy y mañana, y creemos que tenemos lo necesario para poder permitir que estos vuelos continúen lo antes posible", dijo Finer.

El general Frank McKenzie, comandante del Mando central de EE.UU. (Centcom, en inglés), se reunió con los líderes talibanes en Doha (Qatar) el domingo para subrayar que la única misión de EE.UU. era sacar a la gente de forma segura, dijo el funcionario de defensa.

Finer dijo que EE.UU. también emitió una advertencia, dejando claro a los talibanes "en términos inequívocos" que no interfieran con los afganos que intentan llegar al aeropuerto de Kabul para una posible evacuación. Pero Finer también añadió que esos afganos deben esperar hasta que se les diga que es el momento de su evacuación antes de ir al aeropuerto.

"Estamos indicando a la gente, de forma ordenada, cuando su vuelo sea programado", dijo Finer. "Y, de nuevo, esto no va a ser una batalla campal. No puede serlo, por razones de seguridad... Cuando los vuelos de la gente estén programados, les pedimos que se presenten en el aeropuerto para abrodar esos vuelos. No sólo quien llegue al aeropuerto por casualidad", dijo Finer.

Acelerar la evacuación

Este lunes EE.UU. sacó por aire a unos 500 miembros del personal de su embajada de Afganistán, dejando a otros 3.500 empleados -ciudadanos estadounidenses y afganos- a la espera de ser evacuados en el aeropuerto, según declaró el domingo un funcionario de Defensa a CNN.

Dado que el gobierno de Biden da prioridad a la evacuación del personal estadounidense del país, redujeron por el momento el número de vuelos de evacuación patrocinados por el gobierno para los afganos que trabajaban junto a Estados Unidos, dijeron a CNN el domingo tres fuentes familiarizadas con la situación.

A última hora del domingo, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado anunciaron que las fuerzas estadounidenses estaban asumiendo el control del tráfico aéreo en el aeropuerto de Kabul. El comunicado conjunto también confirmó que EE.UU. ampliará la presencia de tropas en el aeropuerto de Kabul a casi 6.000 efectivos en las próximas 48 horas como parte de "una serie de medidas para asegurar el aeropuerto internacional Hamid Karzai para permitir la salida segura del personal estadounidense y aliado de Afganistán a través de vuelos civiles y militares".

"Mañana y en los próximos días, trasladaremos fuera del país a miles de ciudadanos estadounidenses que han residido en Afganistán, así como al personal empleado localmente de la misión de Estados Unidos en Kabul y a sus familias y a otros nacionales afganos especialmente vulnerables", señala el comunicado conjunto.

"Y aceleraremos la evacuación de miles de afganos que reúnen los requisitos para obtener los visados especiales para inmigrantes de Estados Unidos, de los cuales casi 2.000 ya han llegado a Estados Unidos en las últimas dos semanas", señala el comunicado. "Para todas las categorías, los afganos que hayan superado el control de seguridad seguirán siendo trasladados directamente a Estados Unidos. Y encontraremos lugares adicionales para los que aún no han sido examinados".

Un funcionario de Defensa dijo a CNN que los 6.000 soldados estadounidenses destinados a tareas de seguridad en Kabul tendrán ahora la tarea de asegurar todo el perímetro del aeropuerto. Sensores aéreos también podrían utilizarse para garantizar la seguridad del perímetro, dijo el funcionario. La preocupación no es sólo por los cientos de afganos que se apresuran a llegar al aeródromo para tratar de sacar los vuelos, sino por la posibilidad de que se produzcan ataques talibanes, dijo el funcionario.

El funcionario dijo que la continuación de los vuelos de evacuación debe producirse en un ambiente seguro. El plan de evacuación original, que preveía la presencia de 3.000 soldados, era esencialmente el plan de seguridad básico que suponía un entorno seguro, dijo el funcionario. Con los estragos causados en la ciudad y en el aeropuerto, el Pentágono tuvo que duplicar esa cifra a 6.000 cuando la situación de seguridad se agravó.

El funcionario dijo que las fuerzas estadounidenses podrían terminar quedándose "el tiempo que sea necesario" para sacar a los estadounidenses y afganos, pero que el camino a seguir sigue siendo incierto.