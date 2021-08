Imágenes de pánico de afganos que huyen de los talibanes 2:33

(CNN) -- Imágenes que se volvieron icónicas instantáneamente ahora rematan la guerra perdida en Afganistán, contando una historia dolorosa de una tragedia nacional que terminó en una retirada caótica de Estados Unidos bajo la supervisión del presidente Joe Biden.

El 14 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush se paró sobre una pira de concreto retorcido en la Zona Cero en Nueva York y juró a través de un megáfono: "La gente que derribó estos edificios pronto nos escuchará".

El lunes, 19 años y 11 meses después, afganos desesperados que huían del restablecimiento de los talibanes, una década después de que Estados Unidos ganara su venganza contra Osama bin Laden en el vecino Pakistán, se aferraron a un avión de carga estadounidense que partía del aeropuerto de Kabul. Varios aparentemente cayeron fatalmente a la tierra después del despegue, recordando inquietantemente a aquellos que saltaron a la muerte desde las Torres Gemelas en lugar de arder en el infierno provocado por aviones secuestrados por los invitados terroristas de los talibanes --Al Qaeda-- el 11 de septiembre de 2001.

Las batallas, tragedias humanas y errores políticos que se desarrollaron entre estos momentos que definieron la era están culminando en la derrota actual y están impulsando la política de crisis traicionera que enfrenta otra Casa Blanca 20 años después.

Biden apareció ante el mundo el lunes, bajo una creciente presión política, para explicar su fracaso en planificar la salida de la guerra más larga de Estados Unidos de la manera que esperaban sus electores y aliados globales: de una manera ordenada, digna y humana.

Se le acusa de no haber visto el inminente colapso de Afganistán, de llevar lentamente la evacuación de los afganos que trabajaron para y confiaron en Estados Unidos y de supervisar escenas de derrota que empañan el poder de Estados Unidos a los ojos del mundo.

Los defensores de Biden se han centrado con razón en las malas decisiones que le dejó el expresidente Donald Trump, quien negoció una retirada anterior de Estados Unidos con los talibanes que dejó por fuera al gobierno oficial afgano respaldado por Washington. Y los errores de cuatro administraciones llevaron a la derrota de Estados Unidos ante un régimen represivo, lo que enviará repercusiones geopolíticas a través del Medio Oriente y en todo el mundo.

Pero Biden es el comandante en jefe, y el caos actual parece más una derrota ignominiosa que una salida con honor.

"Soy el presidente de Estados Unidos. La responsabilidad termina conmigo", dijo.

Sin embargo, mientras culpó a los expresidentes --incluyendo implícitamente a Barack Obama, con cuyo aumento de tropas en 2010 Biden señaló que no estaba de acuerdo-- por no poner fin al conflicto y a los propios afganos por negarse a luchar por una tierra devastada por generaciones de guerra, el presidente realmente no siguió la máxima de Harry Truman. En cambio, Biden trató de replantear un fin de semana de caos y humillaciones en Kabul. Sugirió que la elección que enfrentaba era entre quedarse durante años o décadas más, o irse.

Admitió que había subestimado lo repentino de la caída de Afganistán después de que los programas de noticias mostraran videos de él descartando repetidamente y con vehemencia cualquier posibilidad de ese tipo.

"La verdad es que esto se desarrolló más rápidamente de lo que habíamos anticipado", dijo Biden, pero su insistencia en que había planeado todas las posibilidades fue desmentida por los acontecimientos.

Es de suponer que esos planes nunca esperaban el éxodo que bloqueó las pistas del aeropuerto de Kabul. Y el despliegue de emergencia de Biden de 6.000 soldados de regreso a la capital en bloques apresurados durante el fin de semana no dio mucha evidencia de planificación de contingencia.

También es fácil acusar a los afganos de falta de estómago para la lucha desde el ornamentado Salón Este de la Casa Blanca, a miles de kilómetros del trauma y el miedo de una nación a punto de caer nuevamente en la represión, y donde miles de millones de dólares estadounidenses nunca tuvieron éxito en la construcción de una fuerza militar coherente.

Legislador demócrata lamenta el 'fracaso' en Afganistán

Las explicaciones de Biden no fueron suficientes para el representante Seth Moulton, un veterano de la Marina de Estados Unidos que cumplió cuatro periodos en Iraq. El demócrata de Massachusetts dijo que la historia podría juzgar cómo salió mal la guerra en Afganistán.

"Pero lo que importa hoy es la operación que está en curso en Afganistán. Ese es el fracaso del que estamos hablando", dijo Moulton en "Erin Burnett OutFront" de CNN.

"Esa es la operación que tenemos que arreglar, porque hay miles de vidas inocentes en juego", dijo Moulton.

Esa operación ahora depende de la voluntad de los talibanes, un enemigo de Estados Unidos durante 20 años, de no interferir.

Biden estaba solo con una cámara en la Casa Blanca. Inusualmente, la vicepresidenta Kamala Harris no estaba a su lado, ni los altos mandos militares ni el secretario de Estado, Antony Blinken.

La coreografía podría haber tenido la intención de mostrar a un presidente mirando al pueblo estadounidense a los ojos. Pero también se mostró bastante aislado, después de un fin de semana en el retiro presidencial de Camp David, marcado por un viaje a Washington para el discurso, y un regreso posterior a Maryland para reanudar sus vacaciones.

El presidente, normalmente muy empático, reconoció las escenas "desgarradoras" en Kabul, y su efecto sobre los veteranos y las familias de los fallecidos en la guerra más larga de Estados Unidos. Pero la mayor parte de su discurso pareció un intento de sofocar el retroceso político de un fin de semana de imágenes horribles.

De hecho, Biden pasó la mayor parte de su tiempo discutiendo un caso que ya había ganado con el pueblo: la necesidad de salir de Afganistán.

"¿Cuántas vidas --vidas estadounidenses-- más vale la pena? ¿Cuántas filas interminables de lápidas en el Cementerio Nacional de Arlington?", preguntó Biden.

En esencia, el presidente confía en el deseo del pueblo estadounidense de salir de Afganistán para ocultar su mala gestión de la salida. Su instinto podría ser correcto. Si bien los republicanos aprovechan la debacle para presentar a Biden como un líder inepto y débil, es probable que nadie se presente a la presidencia en 2024 con la promesa de enviar tropas estadounidenses de regreso a campos de batalla extranjeros.

Más imágenes horribles, como la caída de los afganos de los aviones, aumentarán la presión política sobre el presidente. Puede que no haya escapado de su momento Saigón --con helicópteros despegando de la embajada de Estados Unidos tal como lo hicieron en las frenéticas horas finales de la guerra de Vietnam. Pero si puede evitar un paralelo de "Black Hawk Down" --la pérdida de 18 soldados estadounidenses en una misión humanitaria en Somalia en 1993-- su posición política actual podría mantenerse. Incluso en ese incidente, que expuso a un nuevo comandante en jefe, Bill Clinton, a críticas fulminantes y provocó la retirada de las tropas estadounidenses, la tensión política finalmente disminuyó y Clinton ganó la reelección.

En un episodio anterior que pareció políticamente devastador para el poder estadounidense en ese momento, el presidente Ronald Reagan retiró las fuerzas estadounidenses del Líbano, meses después de que un atentado suicida en un cuartel de los marines estadounidenses mató a 241 miembros de las fuerzas armadas.

Biden recordará ambos dramas, ya que era senador en ese momento.

También existe la duda de si la cobertura general de la retirada de Afganistán, impulsada en gran parte por los medios de comunicación, legisladores, expertos y funcionarios de Washington que han vivido con la guerra y sus giros políticos durante 20 años, se comparte ampliamente.

"Respaldo totalmente mi decisión", dijo Biden en un gesto que asiente a los votantes fuera de Washington que dicen en las encuestas que respaldan su decisión de poner fin a la guerra.

Una narrativa dañina

Una amenaza política más amplia para Biden es la posibilidad de que la calamidad afgana pueda generar una narrativa más amplia de fracaso en torno a su presidencia. Biden ha tenido un comienzo doméstico fuerte en su administración, promulgando un enorme paquete de ayuda por covid-19 y promoviendo el gasto en infraestructura en el Senado.

Pero los republicanos, alentados por las interminables declaraciones egoístas de Trump, están tratando de construir una imagen de un presidente desventurado, débil en el extranjero, asediado por los flujos de migrantes que se apresuran a la frontera y son superados por la pandemia. Trump, por ejemplo, acusó a Biden el lunes de "rendirse" a los talibanes y al covid-19.

Fue un ataque profundamente hipócrita dado el descuido de Trump de la emergencia sanitaria y su propio cortejo de la milicia afgana mientras estaba en el cargo. Pero eso no significa que una impresión dañina de las capacidades de Biden no se arrastre entre algunos votantes.

Y los propios errores del presidente podrían socavar sus fortalezas. Se ha presentado a sí mismo como un solucionador de problemas estadounidenses. Es el presidente estadounidense que defiende la democracia y acaba de dejar en ruinas una frágil democracia afgana. Sus declaraciones de que Estados Unidos ha vuelto se ven socavadas por una retirada pública.

Y si los talibanes nuevamente dan la bienvenida a los terroristas que tienen como objetivo a Estados Unidos, todas las apuestas políticas que hizo el presidente el lunes, después de señalar que Estados Unidos había aplastado a Al Qaeda hace más de una década, están cerradas.

"Si lo que sucede en Afganistán es un regreso a un refugio seguro para los yihadistas, los islamistas, entonces las imágenes que vemos hoy serán una soga al cuello para el legado de Joe Biden para siempre", dijo Timothy Naftali, historiador presidencial de la Universidad de Nueva York en CNN.

"Si los talibanes de hoy son de alguna manera diferentes a los talibanes de la década de 1990... entonces tal vez este final caótico de nuestra odisea de 20 años en Afganistán no parecerá un final tan horrible."

"En este momento, esto parece un caos, y parece que no lo predijimos".