Críticas a Biden por sus medidas en Afganistán 1:01

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Es autor del libro reciente "The Rise and Fall of Osama bin Laden". Las opiniones expresadas aquí le pertenecen. Ver más opiniones aquí.

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en su discurso a la nación, el lunes, que estaba obligado por el acuerdo de la administración de Trump con los talibanes a retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán. Sin embargo, este argumento tiene múltiples fallos.

En primer lugar, los talibanes nunca respetaron los términos de ese acuerdo, incluyendo que romperían los lazos con al Qaeda. Según un informe de la ONU, publicado a principios de este año, no lo hicieron.

En segundo lugar, el acuerdo decía que los talibanes entablarían verdaderas negociaciones de paz con el Gobierno afgano. Eso tampoco ocurrió.

En tercer lugar, el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes se negoció sin ninguna aportación del Gobierno de Afganistán, que, al fin y al cabo, era el Gobierno elegido del país. Convenientemente para los talibanes, ellos no creen en las elecciones.

Así que la administración Biden se sintió obligada a cumplir un acuerdo hecho por la administración anterior con un grupo insurgente que había excluido al Gobierno real de Afganistán.

Pero no mucho antes, la administración Trump se deshizo del acuerdo nuclear con Irán de 2015, que fue negociado por la administración de Obama con un Estado soberano y con algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, los británicos, los franceses y los alemanes. Ese acuerdo estaba siendo realmente respetado por los iraníes, según la comunidad de inteligencia estadounidense.

Eso no impidió que Trump abandonara el acuerdo nuclear iraní, en 2018, que a menudo describió como un acuerdo terrible, aunque en realidad estaba funcionando.

Afganos no pueden solos contra talibanes, dice analista 2:24

Ahora, la administración Biden está diciendo que tuvo que adherirse al acuerdo genuinamente terrible de Trump con los talibanes, a pesar de que no estaba funcionando en absoluto.

Lo que la administración ha hecho en Afganistán no tiene mucho sentido. Biden podría haber dicho fácilmente que los talibanes habían renegado de su acuerdo con Estados Unidos para poder seguir manteniendo una fuerza militar de Estados Unidos relativamente pequeña en Afganistán para asesorar y ayudar al Ejército del país y apoyar a la Fuerza Aérea de Afganistán para frustrar los avances talibanes.

Pero Biden también cree en las ventajas de abandonar Afganistán independientemente del acuerdo de Trump con los talibanes. Sostiene que EE.UU. no puede estar empantanado en guerras interminables, aunque la presencia estadounidense en Afganistán se ha reducido a solo 2.500 soldados, especialmente pocos para una fuerza de 1,3 millones de militares en servicio activo de EE.UU. Esa pequeña fuerza ayudó a sostener física y psicológicamente a los militares de Afganistán, sobre todo con apoyo aéreo cercano.

Ahora, el Gobierno de Biden retiró unilateralmente la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, lo que ha minado la moral de los militares y la población afganos. También precipitó la salida de miles de soldados aliados de Occidente, así como de los muchos miles de contratistas en Afganistán que, entre otras cosas, mantenían en alto a la Fuerza Aérea nacional.

Y, ahora, las banderas blancas de los talibanes ondean por todo Afganistán. No tenía por qué ser así.