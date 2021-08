Conoce las playas mexicanas que dejarían de existir 0:45

(CNN) -- La tormenta tropical Grace se dirige hacia México este miércoles, amenazando con llevar vientos huracanados, mareas de ruptura peligrosas para la vida y hasta 150 milímetros de lluvia.

Después de alejarse de Jamaica, la tormenta tropical Grace se estaba moviendo hacia las Islas Caimán en la madrugada de este miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Se espera que llegue a la Península de Yucatán en México a finales de este miércoles o principios del jueves, dijo el NHC.

A primera hora de la mañana de este miércoles, Grace se encontraba a 136 kilómetros al este del sureste de Gran Caimán con vientos máximos sostenidos de casi 100 kilómetros por hora, dijo el NHC.

Se espera que la tormenta alcance la fuerza de un huracán en la noche de este miércoles y podría fortalecerse aún más cuando el centro llegue al este de la Península de Yucatán.

¿Cuál es la trayectoria de Grace sobre Haití? 3:08

Un aviso de huracán está fue emitido para la Península de Yucatán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluyendo Cozumel, dijo el NHC.

publicidad

En tanto, un alerta de huracán rige para las Islas Caimán. Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar dentro de la zona de advertencia, mientras que una alerta indica que las condiciones de huracán son posibles en esa zona.

Jamaica, las Islas Caimán y algunas partes de la Península de Yucatán podrían recibir de 75 a 150 milímetros de lluvia de la tormenta, lo que podría provocar inundaciones repentinas y urbanas. Es probable que el oleaje en toda la zona provoque olas que pongan en peligro la vida de las personas y corrientes de resaca, según el NHC.

Una vez que Grace toque tierra en la Península de Yucatán, se espera que continúe hacia el oeste y cruce hacia la Bahía de Campeche después de perder algo de fuerza, dijo el meteorólogo de CNN Michael Guy. Una vez allí, la tormenta se regenerará y se prevé que se convierta de nuevo en un huracán antes de volver a tocar tierra en la costa central de México este viernes por la noche.

La tormenta Grace pasa por encima de Haití

Durante la noche del lunes al martes, el centro de Grace pasó brevemente sobre la península de Tiburón en Haití, trayendo fuertes lluvias, dijo el NHC.

Se esperaba que Grace produjera otros pocos milímetros de lluvia en la zona que se recupera de un terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió el sábado, causando la muerte de al menos 1.941 personas.

Alrededor de 1,2 millones de personas, entre ellas 540.000 niños, se han visto afectadas por el terremoto, según Unicef.

Haitianos limpian escombros con sus medios tras sismo 3:01

La tormenta tropical Grace, que azotó la misma región a última hora de este lunes, "está interrumpiendo aún más el acceso al agua, al refugio y a otros servicios básicos", dijo Unicef en un comunicado este martes.

"Es probable que las inundaciones y los deslizamientos de tierra empeoren la situación de las familias vulnerables y compliquen aún más la respuesta humanitaria", agregó.

No hay informes de precipitaciones o datos de observación de radar disponibles fuera de Haití. Pero los meteorólogos de CNN estiman que aproximadamente entre 60 y100 milímetros de lluvia cayeron durante el período comprendido entre las 11 a.m. EDT del lunes y las 11 a.m. EDT de este martes, sobre la base de las estimaciones de un satélite de la NOAA.

Judson Jones, Michael Guy, Matt Rivers y Theresa Waldrop de CNN contribuyeron a este informe.