¿Qué es la ley sharía con la que los talibanes rigen Afganistán?

'Talibán 2.0', ¿estrategia publicitaria o realidad? 2:31

(CNN) -- Los talibanes nuevamente tomaron el control de Afganistán. Como en 1996, los miembros del grupo se hicieron con el poder en un país que ha visto escenas de caos en los últimos días.

En esta ocasión, los talibanes avanzaron de forma rápida. Aunque las fuerzas de seguridad afganas estaban bien financiadas y bien equipadas, opusieron poca resistencia cuando los militantes talibanes se apoderaron de gran parte del país tras la retirada de las tropas estadounidenses a principios de julio.

El domingo 15 de agosto, el expresidente de Afganistán Ashraf Ghani huyó del país y abandonó el palacio presidencial. Entonces, los combatientes talibanes tomaron el control de Kabul y, en general, del país.

Durante el gobierno de los talibanes entre 1996 y 2001, eran habituales los brutales azotes, las amputaciones y las ejecuciones públicas. Las mujeres estaban en gran parte confinadas en sus hogares; se aplicaba la pena de muerte para delitos como el adulterio femenino, la homosexualidad y el rechazo del islam.

Ahora, los militantes han buscado presentarse a sí mismos como más progresistas, inclusivos y moderados que el grupo que aterrorizó a las comunidades hace dos décadas, alegando que no buscarán represalias contra sus enemigos políticos y que las mujeres desempeñarán un papel importante en la sociedad y tendrán acceso a la educación.

publicidad

Sin embargo, cada una de estas promesas se ha visto condicionada por un recordatorio de los "valores fundamentales" de los talibanes: una interpretación estricta de la ley sharía, que, según los expertos, no se ha modificado drásticamente en 20 años.

¿Qué significa "sharía"?

La palabra "sharía" significa "el camino" o "un camino que lleva al agua". Se refiere a un conjunto de principios que rigen la vida moral y religiosa de los musulmanes.

"La sharía representa la forma en que los musulmanes practicantes pueden llevar mejor su vida diaria de acuerdo con la guía divina", según Teaching Tolerance, un proyecto del Southern Poverty Law Center.

¿Qué contiene la sharía?

La sharía se basa en el libro sagrado del islam, el Corán, y en la vida del profeta Mahoma. La mayor parte de ella se refiere a la fe del individuo y a cómo practicar el islam, junto con orientaciones sobre cuándo rezar y cómo ayunar durante el Ramadán.

La ley sharía, según los musulmanes, incluye "el principio de tratar a otras personas con justicia, de asegurarse de que el sistema financiero trate a la gente con equidad... y lo más importante, los principios básicos del destino islámico", dijo el profesor de Derecho de Harvard Noah Feldman.

Abarca cosas como el matrimonio, el divorcio, la herencia y los castigos por delitos.

¿Es una ley o muchas?

Mientras que el Corán y la vida del profeta conforman la sharía, su interpretación se denomina "fikh" y se realiza a través de la enseñanza musulmana. La mayoría de los musulmanes practicantes se guían por la sharía, pero no se practica de manera uniforme.

Su aplicación varía mucho en el mundo musulmán. Una encuesta de Pew sobre el panorama religioso descubrió que el 57% de los musulmanes estadounidenses dicen que hay más de una manera de interpretar las enseñanzas del islam.

Grupos terroristas como ISIS intentan implantar una versión brutal de la sharía, pero millones de musulmanes se guían por una interpretación mucho más moderada.

¿Dónde se practica?

La sharía se ha aplicado en distintos grados y con gran diversidad en la práctica, tanto por musulmanes individuales como por países predominantemente musulmanes. Aunque tanto Arabia Saudita como Irán afirman regirse por la sharía, difieren mucho en la forma de aplicar sus leyes.

Cuando se les pregunta cómo quieren que se elaboren las leyes de sus países, muchos musulmanes se sienten cómodos con la sharía que rige el derecho de familia, pero no quieren que se apliquen castigos corporales severos.

¿Qué quieren los musulmanes estadounidenses?

La mayoría de los musulmanes disfrutan de la libertad religiosa que necesitan para practicar su fe, que está garantizada por la Constitución estadounidense.

"No me preocupa el hecho de que quiera convertirla en la ley que rige el país en el que vivo. Estoy muy contenta de vivir en Estados Unidos bajo la Constitución", afirma la teniente coronel retirada Shareda Hosein en una entrevista con CNN. "Y para mí la Constitución me permite mi libertad de religión, que es lo más importante para mí y para otros musulmanes".

Con información de Gul Tuysuz, Rob Picheta, Saleem Mehsud y Julia Hollingsworth.