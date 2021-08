La mejor hora para ver la rara 'luna azul' de este 21-23 de agosto

NASA descubre vapor de agua en una luna de Júpiter 1:02

(CNN) -- Este fin de semana es tu próxima oportunidad de ver la rara luna llena azul antes de que se convierta nuevamente en tan "solo un recuerdo" hasta 2024.

Una luna azul es la tercera luna llena en una temporada que contiene cuatro lunas llenas, en lugar de las tres habituales, según la revista Sky & Telescope. El fenómeno ha sido una musa cultural para la música, el arte y el lenguaje, como las canciones "When My Blue Moon Turns to Gold Again" y "Blue Moon", grabadas por varios artistas, incluido Elvis Presley, y el dicho "una vez en una luna azul", que describe un evento raro.

La NASA reportó el primer uso registrado de "luna azul" que ocurrió en 1528, mientras que Sky & Telescope ha rastreado su origen del hasta el Maine Farmers 'Almanac publicado en la década de 1930.

"La introducción de la Luna 'Azul' significó que los nombres tradicionales de la Luna llena, como Wolf Moon y Harvest Moon, se mantuvieron (sincronizados) con su temporada", afirmó Diana Hannikainen, editora de observación de Sky & Telescope, en un comunicado de prensa. Esto fue antes de que el difunto astrónomo aficionado y colaborador de Sky & Telescope, Hugh Pruett, entendiera incorrectamente la definición en 1946, y finalmente ayudó a hacer circular la definición popular de luna azul: la última luna llena en un mes, la última de las cuales ocurrió en Halloween 2020, según Sky & Telescope.

Las personas en las Américas podrán ver una luna casi llena el sábado por la noche, antes de que la verdadera luna azul alcance su punto más alto en el cielo durante la madrugada del domingo a la 1:04 a.m. hora del este, según la NASA. La luna alcanzará la iluminación máxima a las 8:02 a.m. hora del este del domingo y parecerá estar casi llena después del anochecer de ese día.

Sin embargo, la luna azul llena, que ocurre aproximadamente una vez cada 2,7 años en promedio, en realidad no se verá azul —eso ocurre con menos frecuencia, cuando "las erupciones volcánicas o los incendios forestales envían mucho humo y polvo fino a la atmósfera", según Sky & Telescope.

Esta luna ha tenido muchos nombres diferentes. El Maine Farmers 'Almanac publicó por primera vez los términos de los nativos americanos para las lunas llenas en la década de 1930, según la NASA —incluyendo la "Luna de esturión" de las tribus Algonquin, que lleva el nombre de peces grandes que se capturaban más fácilmente en los Grandes Lagos y otros cuerpos de agua durante este tiempo, y la "Luna del Maíz Verde".

Sin embargo, el nombre de la luna llena de agosto difiere entre culturas. La gente de Anishnaabe la llama la "luna de la baya", mientras que la gente de Cherokee la llama la "luna seca". Para el pueblo comanche, la luna llena de agosto es la "luna de verano". La gente de Creek la conoce como la luna de la "gran cosecha". Y la gente Hopi la llama la "luna de la alegría".

Ve todos los nombres de nativos americanos para esta luna llena en el sitio web del Planetario de la Universidad de Western Washington.