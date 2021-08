Los estragos de Henri en la costa este 3:01

(CNN) -- ¿Qué debes hacer si estás atrapado en una inundación y no sabes cómo pedir ayuda?

Esto es lo que debes hacer —y lo que no— dependiendo de tu situación.

Llama al 911, pero solo para emergencias

Residentes y rescatistas en Middle Tennessee están trabajando fervientemente el lunes para encontrar a unas 25 personas que siguen desaparecidas luego de una inundación repentina el sábado que dejó al menos 21 personas muertas.

En este tipo de eventos usualmente abruman con llamadas a los centros regionales del 911. Así que llama al 911 únicamente si tienes una emergencia médica o si necesitas ser evacuado, y sigue intentándolo si las líneas están ocupadas.

Si tu llamada es puesta en espera, no cuelgues porque una nueva llamada tendrá que ir a la parte final de la fila. No te preocupes si te contestan en inglés y no lo hablas, pide ayuda en español, las autoridades tienen funcionarios que hablan varias lenguas e insisten: no cuelgues la llamada.

Si no es crítico, puedes llamar a la Policía local al teléfono que no es de emergencias.

¿Estás atrapado en tu casa?

No vayas al ático si la casa se está inundando, porque podrías quedar atrapado si no hay una salida al techo. “Salgan hacia donde puedan ser vistos y a donde puedan responder para que los encontremos”, dijo Larry Satterwhite, jefe auxiliar de la Policía de Houston en el pasado.

Pero no vayas muy lejos porque las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas. El agua está usualmente contaminada con aguas residuales y sustancias químicas y puede esconder objetos como metales y vidrios. El agua también puede esconder animales peligrosos, incluyendo serpientes venenosas o caimanes, según el área.

Es más seguro quedarse con un poco de agua dentro de su casa que salir, dijeron expertos.

¿Estás atascado en las vías o en una autopista?

No intentes conducir si la vía está inundada. Incluso aguas poco profundas pueden hacer que los conductores pierdan el control de sus vehículos y siempre hay riesgo de que el nivel de las aguas crezcan y que lo hagan rápido.

Si el nivel del agua crece alrededor de tu vehículo, pero el agua no se está moviendo, abandona el auto y muévete a una superficie elevada, según recomienda Ready.gov, un sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre preparación para desastres.

Si el agua se mueve, no dejes tu vehículo. Ese es el momento de llamar al 911.

Además ten cuidado con conducir sobre puentes donde el agua de las inundaciones se mueve rápidamente, pues el agua puede dañar las bases del puente y hacer que se vuelva inestable, dice Ready.gov.

¿Estás en un edificio alto?

Si estás en un edificio alto y necesitas resguardarte, ve a los pasillos o habitaciones interiores de la primera o segunda planta, dice la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), pero no vayas a los pisos más altos. Es mejor estar en los pisos que están por encima del agua pues los pisos altos pueden ser afectados por fuertes vientos.

Por último, ten cuidado con los engaños

Los estafadores siempre salen durante una emergencia, y después de una tragedia no será diferente. Ten cuidado con la información falsa que circula en redes sociales, prometiendo ayudas económicas a cambio de tus datos o incluso tu dinero.