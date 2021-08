(Crédito: Universal Music)

(CNN Español) – Feid presentó la semana pasada "Inter Shibuya La Mafia", su cuarta producción discográfica, en la que se mostró más vulnerable y en el que buscó su espacio en el reguetón.

A un día de su lanzamiento, Feid hizo historia en Spotify Colombia al posicionar todos los temas de su álbum dentro de las primeras posiciones del Top 200 de canciones más reproducidas en ese país el sábado. Seis de las canciones se encontraban entre las 10 canciones más reproducidas de la lista.

Además, fue el quinto álbum con el mejor debut a nivel global en Spotify el fin de semana pasado.

Feid y su lugar en el reguetón

Si "Inter Shibuya La Mafia" se pudiese definir en un sentimiento sería nostalgia. Sus canciones recuerdan a clásicos del reguetón, de inicios de los 2000. ¿Buscó Feid rendir un tributo a los inicios del género?

"Más allá que un tributo yo quería encontrar mi espacio en el reguetón, darme mi lugar. Siempre había pensado, ¿cómo hago para vivir como un clásico? ¿Cómo hago yo para vivir en ese momento? Porque lo que a mí me enamoró del reguetón no es lo que suena ahora, lo que (suena) ahora es la música de mi generación, que está súper chévere. Pero lo que me enamoró a mí del reguetón fue Baila Morena de Héctor y Tito; Motivando a la Yal, el álbum Zion y Lenox; Barrio Fino, el álbum de Daddy Yankee", dijo Feid en entrevista con Zona Pop CNN.

"Quise hacer, en este álbum en particular, un recorrido por los tipos de canciones de reguetón que a mí en lo personal me gustaba escuchar cuando estaba muy fan y muy dentro del reguetón. De ahí nacen canciones como Fumeteo, nacen canciones como Coroné, como Hulu, como Hectol. Hay otras que tienen un sello muy personal, pero siempre como que viviendo dentro de ese espacio de reguetón", agregó el cantante.

En el disco, Feid también experimenta con un rango vocal que sus seguidores no estaban acostumbrados a escuchar: el falsete. Lo hace en el tema # 9 de la producción, "Ferxxo", como también es conocido el cantante.

"Yo tuve un una enfermedad hace varios años, me salieron unos nódulos en la garganta, por el mal uso de mi voz, quizás, o irresponsabilidad. No sé qué pasó, pero se me fue el falsetto por muchos años. Yo vengo de cantar en coros, de tener experiencia, de hacer muchas voces en una canción. Cuando me pasa eso del falsetto, yo dije como que ¿damn por qué me pasa esto a mí? Y hacer una canción ahora entera, no sólo usar los backing vocals para una canción, sino hacer una canción entera para mí en falsetto fue como... ¡Lo logré otra vez, lo estamos haciendo!", dijo Feid a Zona Pop CNN.

¿Cómo la pandemia lo obligó a meterse de lleno en la producción?

Como muchos otros artistas, Feid tuvo que ingeniárselas durante la cuarentena para seguir haciendo música, sin tener acceso a un estudio de grabación. Feid transcurrió el 2020 solo en Miami, algo que lo llevó a abrir su lado más vulnerable, no solo musicalmente hablando.

"Abrí muchas partes que la gente desconoce de mí. Hablé mucho de cosas que me están pasando en este momento. No tanto personales, sino como que yo nunca hablo de mí como artista en mi música. Toqué muchas temáticas que no sólo me tocan a mí, sino que tocan a la juventud, que al final del día yo siempre he tratado de ser la voz de los jóvenes", dijo.

"Obviamente siempre les llevo un mensaje a ellos de superación y de muchas cosas alrededor, pero siempre quiero que usen mi música para que transmitan un mensaje de la manera que sea, hacerles más fácil el mensaje que le quieran dar a X o Y persona, o a su familia, o a su amigo, o a su hermano, o a su novio o novia", agregó.

Y, ¿cuál es la canción que más le costó escribir de "Inter Shibuya La Mafia!?

"Yo creo que una que se llama El Padrino, que es de los últimos tracks. Es un reguetón que me recuerda mucho Wisin y Yandel en su época dorada. Yo no sabía cómo montarme en la pista y que no sonara el verso a los temas anteriores. Entonces invertí mucho tiempo haciendo el 'chanteo', ya yo tenía el intro y el coro desde antes, pero dejé todos los versos abiertos. Fue complejo llegar a algo que me convenciera después de haber escuchado todo el álbum", dijo Feid.

¿Por qué Feid no contó con colaboraciones en este disco?

Otro de los aspectos que llaman la atención de "Inter Shibuya La Mafia" es que el disco, que consta de 15 temas, no tiene ninguna colaboración. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión que pudiese resultar atípica en el género urbano?

"Fíjate que yo desde hace muchos años venía consecutivamente presentando canciones con alguien. En Bahía Ducati, que fue el EP que lance a final del año pasado, yo dije bueno voy a sacar muchas colaboraciones, porque de aquí en adelante yo quiero empezar a meter las canciones mías solo, sin nadie", recuerda Feid.

"El primer hijo que sacamos fue Chimbita y la respuesta de la gente fue inmediata. Agarraron el tema, lo disfrutaron mucho, les encantó. Entonces yo dije bueno, si me agarraron una, vamos a ver si me agarran la otra, ¡pum! La otra, la otra y al final del día dije bueno, qué lindo es saber que cuenta como con una base de público real que está esperando y que está ansioso por escuchar mi música", dijo Feid.

"A veces, no (quiero) sonar mal, pero a veces cuando compartía una canción con una artista quizás le quitaba la esencia original al tema. En el caso, por ejemplo, de Fresh Kerias, que la hice con Maluma, la versión que yo tenía sólo sonaba como muy calle, muy oscura, y cuando él se monta obviamente le da el toque pop, como de abrir más el rango", dijo el cantante.

Según Feid, cuando escuchaba la referencia original de por ejemplo este tema, también le gustaba. Por eso el cantante oriundo de Medellín decidió aventurarse, lanzar esta producción completamente solo y darle la oportunidad a sus seguidores a conocer su arte en un 100%, o como dice, el OG (original) de Feid.

