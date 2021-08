Los estragos de Henri en la costa este 3:01

(CNN) -- Residentes y rescatistas en Middle Tennessee están trabajando fervientemente el lunes para encontrar a unas 25 personas que siguen desaparecidas luego de una inundación repentina el sábado que dejó al menos 21 personas muertas.

Entre los muertos había unos gemelos de 7 meses, dijo el lunes a CNN el portavoz de la Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado de Humphreys, Gray Collier. Los detalles sobre las muertes de los bebés no estuvieron disponibles de inmediato.

"Hemos experimentado una devastadora pérdida de vidas", dijo el jefe de bomberos y policía de Waverly, Grant Gillespie, durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

Los funcionarios locales han expresado su conmoción desde que la lluvia inundó la región el sábado, arrasando con personas, casas y vehículos mientras los residentes trataban de escapar del torrente de agua. La inundación dañó la infraestructura, escuelas, hogares y otras instalaciones en Waverly, dijo Gillespie.

El número de personas desaparecidas continúa fluctuando a medida que se agregan nombres a la lista, mientras que otros se reportan a salvo, dijo Collier. La reanudación del servicio de telefonía celular ha ayudado a reducir la lista de desaparecidos de 45, dijo Gillespie.

"Necesitamos paciencia y oraciones", dijo el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, y agregó que las personas deben permanecer fuera del área mientras continúan con sus operaciones.

publicidad

Los esfuerzos de rescate y recuperación "continuarán hasta que tengamos en cuenta a todos los habitantes de Tennessee desaparecidos", dijo el director de la agencia estatal de manejo de emergencias, Patrick Sheehan.

"Es bastante devastador en el terreno", explicó Sheehan, y agregó: "En este punto, veremos principalmente esfuerzos de recuperación en lugar de esfuerzos de rescate".

Entre los muertos se encuentra un capataz que trabajaba en el rancho de Loretta Lynn en el condado de Humphreys, dijo el domingo un comunicado de Facebook de la leyenda de la música country. Wayne Spears fue el mayordomo de su propiedad durante mucho tiempo, según el comunicado.

"Hoy no hay palabras en el rancho... solo lágrimas. Nuestra familia del rancho es nuestra familia", dijo Lynn en su publicación de Facebook. "Él cuidó muy bien las cosas aquí en el rancho por nosotros. Es uno de nosotros y toda la familia Lynn está desconsolada. Por favor, oren por su preciosa familia y amigos".

El Departamento de Salud de Tennessee confirmó 16 muertes hasta el momento, dijo Sheehan, y señaló que la discrepancia con el número de víctimas informado por las autoridades locales se debe al estricto proceso del departamento de salud para validar las muertes.

El agua inundó casas en cuestión de minutos, dice el gobernador

Unos 430 milímetros de lluvia cayeron en un período de 24 horas en McEwen, una ciudad en el condado de Humphreys, dijo Krissy Hurley, meteoróloga coordinadora de advertencia del Servicio Meteorológico Nacional en Nashville. Una vez que el total de precipitaciones se haga oficial, será un nuevo récord estatal, dijo.

"Obtuvimos tasas de lluvia de 70 milímetros por hora durante tres horas seguidas", dijo Hurley. "Es un tipo de estadística astronómica inaudita para ver después de los hechos".

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, examinó los daños causados por las inundaciones el domingo en el condado de Humphreys y lo calificó como "una situación muy trágica y difícil". Citó un total de lluvia diferente.

La gran cantidad de lluvia que cayó, un récord de 350 milímetros, según el gobernador, provocó "inundaciones devastadoras en la comunidad" y una "tremenda pérdida de vidas", dijo Lee.

Lee habló con los sobrevivientes de la inundación y se sorprendió al escuchar lo rápido que su situación se volvió terrible, dijo.

"Ellos veían agua en su jardín y luego, en cuestión de minutos, llegaba a su casa", dijo Lee, y agregó que los residentes pasaron de "ver las inundaciones subir a no poder escapar de sus casas".

Lee describió las secuelas como trágicas: "Casas arrasadas por sus cimientos, autos esparcidos por la comunidad. Es una imagen devastadora de pérdida y dolor", dijo.

Los socorristas, incluida la Guardia Nacional, permanecerán en el lugar mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, dijo el gobernador.

"Lo que sí sabemos es que es increíblemente difícil, y nuestros corazones y nuestras oraciones deben estar con estas comunidades, por las personas en esa comunidad, muchas de las cuales han sufrido no solo la pérdida de sus hogares y sus propiedades, sino también de la pérdida de familiares y amigos", dijo Lee.

Sheriff describe el dolor de no poder ayudar a todos

Cuando los servicios de emergencia intentaron el sábado por la noche entrar en la zona de inundación, su esfuerzo se complicó por las líneas telefónicas que estaban caídas y las carreteras arrasadas, dijo Davis, sheriff del condado de Humphreys.

Lo comparó con la sensación de una madre que no puede alcanzar a su hijo.

"Sabiendo que hay personas que se quedaron que no pueden recibir ayuda... tengo personas flotando por el arroyo a las que nadie puede llegar y nadie puede ayudar. Duele. Duele", dijo, conteniendo las lágrimas.

El alcalde de Waverly, Buddy Frazier, dijo que la pérdida de vidas no se parece a nada que haya experimentado la ciudad.

"He estado aquí por mucho tiempo, y he pasado por muchos eventos aquí y este realmente me sorprendió", dijo Frazier. "Esto es malo, esto es malo: la cantidad de personas que afectó, la cantidad de vidas perdidas".

Keith Allen, Alta Spells y Kay Jones de CNN contribuyeron a este informe.