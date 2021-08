Confirma "incidente anómalo" en gira de Harris 1:17

(CNN) -- La salida de la vicepresidenta Kamala Harris hacia Vietnam se retrasó varias horas este martes por la tarde después de que su oficina fuera informada por la embajada de EE.UU. en Hanoi, Vietnam, de un "posible incidente sanitario anómalo reciente".

Ese término es la forma en que el gobierno suele referirse al misterioso síndrome de La Habana, que ha enfermado a cientos de funcionarios de EE.UU. en los últimos años.

"A primera hora de esta tarde, la delegación de viaje de la vicepresidenta se retrasó en su salida de Singapur porque la oficina de la vicepresidenta tuvo conocimiento de un informe sobre un posible incidente sanitario anómalo reciente en Hanoi, Vietnam. Tras una cuidadosa evaluación, se tomó la decisión de continuar con el viaje", dijo Rachael Chen, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Hanoi, en un comunicado.

A bordo del Air Force Two, la principal portavoz de Harris, Symone Sanders, dijo a los periodistas que viajaban en el mismo vuelo que Harris se encuentra "bien, todo está bien y esperando las reuniones de mañana en Hanoi". Más tarde dijo sobre el retraso: "Esto no tiene nada que ver con la salud de la vicepresidenta", según un informe.

Finalmente, Harris despegó de la base aérea de Paya Lebar, en Singapur, a las 19:32 hora local, tras un retraso de más de tres horas.

Qué dijo la Casa Blanca

Este martes por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, intentó garantizar a los periodistas la seguridad de la vicepresidenta en Vietnam, diciendo que Harris "no viajaría a un país si no hubiera confianza en su seguridad sobre el terreno".

Cuando se le preguntó si Harris o su personal eran el objetivo de un posible ataque, Psaki dijo que no se había hecho ninguna evaluación adicional. También se negó a dar detalles adicionales sobre la seguridad, como por ejemplo cómo la administración mantendrá a la vicepresidenta a salvo.

publicidad

"Este no es un caso confirmado en este momento. Nos tomamos muy en serio cualquier incidente del que se haya informado recientemente y del que se haya informado públicamente. En consecuencia, se ha evaluado la seguridad de la vicepresidenta y se ha decidido que puede seguir viajando con su personal", dijo Psaki.

Además, Psaki confirmó que los afectados no viajaban con Harris, pero declinó decir cuántas personas enfermaron. Harris no fue evaluada médicamente porque no estaba en tierra en el momento en que se informó del incidente.

La comunidad de inteligencia todavía no tiene una explicación oficial para el síndrome de La Habana, que es una mezcla desconcertante de experiencias sensoriales y síntomas físicos que han enfermado a cientos de diplomáticos, espías y tropas de EE.UU. en todo el mundo, algunos lo suficientemente graves como para obligarlos a retirarse.

CNN no ha informado de ningún caso de síndrome de La Habana en Vietnam.

Qué se conoce como Síndrome de La Habana

Los incidentes del síndrome de La Habana comenzaron a finales de 2016 en Cuba y un comité del Senado dijo a principios de este año que el número de casos sospechosos parecía ir en aumento.

Las víctimas del síndrome de La Habana han informado un conjunto variado de síntomas y sensaciones físicas, como vértigo repentino, náuseas, dolores de cabeza y presión en la cabeza, a veces acompañados de un "ruido direccional penetrante". A algunos se les han diagnosticado lesiones cerebrales traumáticas y siguen sufriendo dolores de cabeza debilitantes y otros problemas de salud años después.

Los investigadores federales de Estados Unidos se han esforzado por determinar qué o quién causa los misteriosos síntomas. Se han registrado casos en Rusia, China y otros países del mundo. El mes pasado, las autoridades de Austria dijeron que estaban investigando informes de que diplomáticos de EE.UU. en Viena habían experimentado síntomas del síndrome de La Habana.

A principios de este año, CNN informó de dos incidentes distintos ocurridos cerca de la Casa Blanca a finales del año pasado que afectaron a personal del Consejo de Seguridad Nacional.

Dos funcionarios de Defensa afirmaron en mayo que el Pentágono estaba redactando un memorando dirigido a toda la plantilla militar y civil de Estados Unidos en el que se pedía al personal que informara de cualquier supuesto síntoma de salud anómalo que pudiera indicar que habían sido víctimas del síndrome de La Habana.

CNN informó a principios de este mes sobre el aumento de la frustración entre el personal de base del Departamento de Estado y los diplomáticos por lo que, según varios funcionarios, ha sido una respuesta tibia por parte de la dirección del departamento, incluido el secretario de Estado Antony Blinken.

El objetivo del viaje de la vicepresidenta

El incidente denunciado se produce en medio del viaje de Harris a Singapur y Vietnam, en el que la vicepresidenta trata de transmitir a las naciones del sudeste asiático que Estados Unidos es sincero en su compromiso a largo plazo con la región.

Funcionarios de la Casa Blanca afirman que la misión general de Harris en este viaje es reforzar las relaciones con los socios regionales. Se espera que se centre en cuestiones de seguridad regional en medio de la preocupación por las reivindicaciones territoriales de China en el Mar de China Meridional; en las prioridades económicas, incluidas las cuestiones relativas a la cadena de suministro, como la producción mundial de chips; en el cambio climático; y en la pandemia de covid-19.

Es su segundo viaje al extranjero como vicepresidenta. A principios de este año, viajó a Centroamérica, un viaje en el que también hubo problemas, ya que Harris tuvo que cambiar de avión momentos antes de salir hacia Guatemala debido a una falla técnica.

--Denise Hruby, Jennifer Hansler, Kylie Atwood, Natasha Bertrand, Katie Bo Williams y Maegan Vazquez contribuyeron con este reportaje.