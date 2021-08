Los países con mayor brecha de género en el mundo 0:44

(CNN) -- Aumenta el temor entre las mujeres y las niñas en Afganistán, después de que los talibanes les dijeron a las trabajadoras que se quedaran en casa, admitiendo que no estaban seguras en presencia de los soldados del grupo militante.

El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, dijo en una conferencia de prensa el martes que las mujeres no deberían ir a trabajar por su propia seguridad, lo que debilitó los esfuerzos del grupo para convencer a los observadores internacionales de que serían más tolerantes con las mujeres que cuando estuvieron en el poder por última vez.

La instrucción llegó el mismo día en que el Banco Mundial detuvo la financiación en Afganistán, citando preocupaciones sobre la seguridad de las mujeres, y pocas horas después de que la ONU pidiera una "investigación transparente y rápida" sobre los informes de abusos contra los derechos humanos desde la toma de poder de los talibanes.

ONU reporta ejecuciones por parte de talibanes 0:43

Mujahid dijo que la orientación de quedarse en casa sería temporal y permitiría al grupo encontrar formas para garantizar que las mujeres no sean "tratadas de manera irrespetuosa" o "Dios no lo quiera, lastimadas". Admitió que la medida era necesaria porque los soldados de los talibanes "siguen cambiando y no están entrenados".

"Estamos felices de que ingresen a los edificios, pero queremos asegurarnos de que no enfrenten ninguna inquietud", dijo. "Por lo tanto, les hemos pedido que se tomen un tiempo libre del trabajo hasta que la situación vuelva al orden normal y los procedimientos relacionados con las mujeres estén en su lugar, luego pueden regresar a sus trabajos una vez que se anuncie".

Cuando los talibanes estuvieron en el poder por última vez, entre 1996 y 2001, el grupo militante prohibió a las mujeres el trabajo, les impidió salir de casa sin estar acompañadas y las obligó a cubrirse todo el cuerpo.

El grupo ha insistido en que su nueva era en el poder sería más moderada, pero los líderes talibanes se han negado a garantizar que los derechos de las mujeres no sean despojados y muchas ya se han enfrentado a la violencia.

Banco Mundial detiene apoyo financiero a Afganistán

El Banco Mundial anunció el martes que está deteniendo el apoyo financiero a Afganistán antes las preocupaciones sobre el destino de las mujeres bajo el gobierno de los talibanes, dando otro golpe a una economía que depende en gran medida de la ayuda exterior.

"Estamos profundamente preocupados por la situación en Afganistán y el impacto en las perspectivas de desarrollo del país, especialmente para las mujeres", dijo la portavoz del Banco Mundial, Marcela Sánchez-Bender, en un comunicado a CNN.

Y cinco mujeres del reconocido equipo de robótica de Afganistán llegaron a México el martes, luego de recibir visas humanitarias.

México ofrece refugio a 5 mujeres afganas 1:54

En los primeros meses del resurgimiento de los talibanes en Afganistán, las mujeres se han visto cada vez más aisladas de la sociedad y muchas han sido objeto de acoso y ataques, incluyendo el asesinato de alto perfil de tres mujeres periodistas en marzo.

A principios de julio, los insurgentes entraron en las oficinas de Azizi Bank en la ciudad sureña de Kandahar y ordenaron a nueve mujeres que trabajaban ahí que se fueran, informó Reuters. A las cajeras del banco se les dijo que sus parientes masculinos ocuparían su lugar.

La intervención de ONU

En medio de la creciente preocupación de la comunidad internacional, Naciones Unidas pidió el martes una "investigación transparente y rápida" sobre los abusos de derechos humanos "cometidos por todas las partes en el conflicto", después de una reunión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos.

Sin embargo, la agencia fue criticada por una serie de organizaciones sin fines de lucro por contenerse en el lenguaje tras adoptar la resolución, inicialmente propuesta por Pakistán.

La desgarradora nota de voz de una mujer afgana 3:28

John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra, dijo en un comunicado que la ONU "no logró crear un organismo fuerte de vigilancia de los derechos humanos y no cumplió con su responsabilidad de proteger al pueblo afgano". Dijo que la resolución "es una bofetada a los defensores de los derechos humanos y activistas de los derechos de las mujeres afganas que ven con horror cómo el estado de derecho se derrumba a su alrededor".

Los talibanes también advirtieron el martes que Estados Unidos debe ceñirse a la fecha límite de la próxima semana para retirarse y dijeron que "ya no permitirían la evacuación de afganos", aunque una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNN el miércoles que la aparente prohibición aún no había tenido un efecto perceptible en las llegadas al aeropuerto de Kabul.

La fuente dijo que algunos afganos cuya protección es prioridad recibirían ayuda en las próximas horas, aunque algunos solicitantes del programa especial de visa de inmigrante (SIV, por sus siglas en inglés), una vía para que los afganos que trabajaron para las fuerzas y agencias de Estados Unidos salieran del país, tendrían que esperar.

El Banco Mundial detiene el apoyo financiero a Afganistán 1:01

Continúan las evacuaciones

El Pentágono anunció el miércoles que un total de 19.000 evacuados salieron de Afganistán en las últimas 24 horas, incluyendo a 11.200 personas que volaban en 42 aviones militares estadounidenses y otras 7.800 personas que fueron evacuadas por socios de la coalición.

El número de evacuados se redujo ligeramente con respecto al día anterior, cuando Estados Unidos informó que 21.000 personas fueron evacuadas del aeropuerto de Kabul a través de 37 vuelos militares estadounidenses que transportaban a 12.700 evacuados, más 57 vuelos de la coalición que transportaban a 8.900 personas.

"Desde que EE.UU. y las fuerzas de la coalición comenzaron la evacuación hasta la fecha, aproximadamente 88.000 han salido de Afganistán de manera segura", dijo el subdirector del Estado Mayor Conjunto para operaciones regionales, el mayor general del ejército William "Hank" Taylor, en una conferencia de prensa el miércoles. "Ayer, cada 39 minutos un avión partía del aeropuerto de Kabul".

Taylor dijo que había más de 10.000 personas esperando en el aeropuerto para partir, y que el número cambiaría a medida que llegaran más personas al aeropuerto y salieran los vuelos.

La frenética operación de evacuación en el aeropuerto de Kabul le ha brindado a muchos afganos la única oportunidad para escapar del país en los últimos días, y las multitudes fuera de las instalaciones han aumentado desde que los militantes tomaron el poder.

Biden sostiene salida de Afganistán el 31 de agosto 1:19

Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que su objetivo es cumplir con su fecha límite del 31 de agosto para retirarse de Afganistán, siempre y cuando los talibanes no interrumpan las operaciones de evacuación en curso o el acceso al aeropuerto.

Nick Paton Walsh, Sarah Dean, Sheena McKenzie, Jeremy Diamond, Sharon Braithwaite y Matt Egan de CNN contribuyeron con este reportaje.