El miembro de la tripulación de la Estación Espacial Internacional Thomas Pesquet capturó una foto del huracán Ida desde el espacio. Ocurrió solo unas horas antes de que tocara tierra en Lousiana.

"Observar huracanes desde el espacio nos ayuda a trabajar con agencias asociadas como @NOAA y @FEMA para apoyar la preparación y la respuesta ante desastres", tuiteó la NASA junto con la imagen.

Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.

Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response: https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54

— NASA (@NASA) August 29, 2021