(CNN Español) -- Juan Luis, Maluma Baby, Papi Juancho. Como sea que lo llamen sus familiares, sus pocos amigos famosos, en las redes sociales o sus fans. Maluma es ese chico colombiano de 27 años detrás del personaje, que un día visualizó su cara en los carteles de Time Square y otro día cantó para dos millones de personas en esa mítica esquina de Nueva York.

Maluma, quien grabó su primera canción gracias a un demo que le regaló su tía para su cumpleaños, y el mismo que le dijo que “no” a un amigo de la infancia con el que iba a formar un dúo para lanzarse a la fama, por el simple hecho de haber llegado tarde a la primera grabación.

“Yo le dije ‘te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá. Pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina, y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo. Entonces, muchas gracias, voy a seguir por mi camino’. Y ahí seguí yo”, recuerda el artista colombiano.

Marcelo Longobardi: Permitime preguntarte, ¿en qué momento creés que comenzó tu carrera? ¿en ese momento?

Maluma: Creo que sí, fue en ese momento. La verdad es que cuando yo entré al estudio de grabación, eso fue literalmente amor a primera vista. Me acuerdo cuando yo escuche mi voz en los audífonos, cuando estaba grabando y yo decía: ‘yo quiero hacer esto por el resto de mi vida’. Mi felicidad, mi serenidad, mi paz más grande la encuentro en un estudio de grabación. Y te lo juro que habían pasado dos minutos desde que comenzamos a grabar. Fue algo muy bonito, una experiencia que nunca voy a olvidar. Y de ahí fue que yo dije: ‘lo mío en la música’. Ahora el problema está en como contarle a mi papá.

Marcelo Longobardi: Siento que vos tenés un carácter muy amigable y uno se siente cercano a vos inmediatamente. Pero leí una frase tuya compleja. Dijiste algo así como que ‘no tenías amigos en la industria porque, cuando te das vuelta, te apuñalan´. ¿Es así?

Maluma: Sí, pero no solamente en la industria de la música. Yo digo que en los negocios en general salen los carácteres más inesperados, ¿no? Y a mí me ha pasado así. He tratado de dar mi confianza a diferentes personas de la industria musical y me han pagado mal. Así que prefiero, como digo: ‘yo no soy rancho aparte’. Yo no tengo problemas con nadie en la industria. Y todo lo que me ha pasado me ha llevado a aprender mucho y yo no le llevo, como decimos en Colombia, la mala a nadie. Al revés. Soy una persona muy amigable. Y si me tiran con odio, yo respondo con amor. Siempre he dicho que eso es una ley de vida. Pero sí, yo prefiero ser rancho aparte, prefiero tener mis amigos del colegio. A mis amigos del colegio yo no los cambio por nada. Por qué me conocieron cuando estaba abajo, cuando no era absolutamente nadie. Y yo creo que eso es muy difícil de conseguir hoy en día. Personas reales, que te quieran de verdad y que quieran tu bien. No que te aplaudan. O sea, yo prefiero tener amigos y no porristas. Cuando llega el éxito, todo el mundo te aplaude, todo el mundo te dice que está bien. Inclusive cuando estás haciendo mal. Y si uno es inteligente, creo que te debes rodear de personas que sí te digan la verdad.

Marcelo Longobardi: ¿Qué significó para vos Hawai?

Maluma: Hasta ahora, el éxito más grande de mi carrera. Yo sabía que la canción era buena, te digo la verdad. Pero nunca me imaginé el fenómeno que iba a pasar con la canción.

Marcelo Longobardi: Entendés que mucha gente ha pensado como una cosa medio biográfica…

Maluma: Verdad, todo el mundo piensa que me pasó a mí, pero no. Yo creo que la gente se siente muy identificada con todo el tema de las redes sociales, todo lo que está pasando, como dice el coro ´muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea’. Pero todo el mundo sabe que no eres tan feliz. Y ahora está pasando eso, que realmente es otro mensaje que yo quiero mostrar y que quiero contar a la gente que uno es uno en la vida en Instagram, y es otra diferente en la realidad. Así que invito a que la gente que tiene redes sociales a que se quitó la máscara y sean reales y disfruten de sus redes sociales tal cual como son. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades y es bonito también mostrarle eso a la gente.

Maluma Longobardi: ¿Estás en una búsqueda espiritual?

Maluma: Siempre, todos los días. Me gusta ser una persona espiritual, me gusta leer, me gusta meditar, me gusta orar, me gusta creer que existe la reencarnación. Me lo disfruto, ¿sabes? Es un tema muy amplio y extenso, pero me lo disfruto mucho. Entonces, así me gusta ser espiritual, porque así soy yo y también por mi bienestar mental. Hago yoga cuando puedo, cuando estoy con mi tía, que es profesora de joya. Es muy bonito.