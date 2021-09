5 productos difíciles de encontrar ahora 1:44

(CNN) -- Renée Melendez tiene más motivos para sentirse frustrada con los no vacunados que la renovada propagación del covid-19.

Esta mujer de Virginia dice que ella y toda su familia se vacunaron en cuanto la vacuna estuvo disponible para ellos. Es inmunodeprimida y susceptible de enfermar gravemente si se contagia de covid-19. Tiene lupus y artritis reumatoide y son estas enfermedades las que añaden una capa adicional a su frustración y enojo.

Para mantener los síntomas de su artritis reumatoide bajo control, para poder funcionar cada día, una vez al mes recibe una infusión de un biológico llamado Actemra, también conocido como tocilizumab. Pero ahora, debido a la pandemia y al reciente aumento de casos, no hay disponible.

"Hicimos nuestra parte para protegernos, a nuestra comunidad, al tratar de ayudar a combatir esto vacunándonos", dijo Meléndez. "Es lamentable que la ignorancia y la pereza, a falta de mejores palabras, de otras personas que evitaron vacunarse y acabaron en el hospital con covid ahora me afecten".

Científicos están preocupados por la variante c.1.2 2:00

Reutilización de fármacos para tratar el covid-19

En junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) concedió a Actemra una autorización de uso de emergencia para su uso en pacientes hospitalizados por covid-19. Este anticuerpo monoclonal puede reducir la inflamación que agrava la enfermedad de los pacientes.

El tratamiento con el anticuerpo bloquea una proteína inflamatoria llamada IL-6 que causa daños en la artritis reumatoide. Esa misma proteína desempeña un papel en algunas de las complicaciones de las personas con infecciones graves por covid-19.

El más reciente aumento de casos ha provocado una escasez mundial. Genentech, la empresa que fabrica Actemra, no tiene suficiente para todos los que lo necesitan. Días atrás, la empresa dijo que la demanda del medicamento aumentó más de un 400% sobre los niveles anteriores al covid en solo dos semanas.

publicidad

En Estados Unidos, los suministros de varios niveles de dosis de este medicamento están agotados desde el pasado lunes.

Un salvavidas y un cambio de vida

Para los pacientes con covid-19, el medicamento puede salvarles la vida. Para los pacientes con artritis reumatoide, como Meléndez, puede cambiarles la vida.

EE.UU.: aumenta hospitalización en cinco estados 1:11

"Me devolvió la capacidad de tener una vida totalmente funcional", dijo Meléndez. "Antes era tan grave que cosas tan sencillas como cepillarme los dientes, peinarme, abrir una botella de agua, desabrocharme unos pantalones, ir a un restaurante o alimentarme eran todo un reto. Ponerme de pie y caminar era difícil. Así de grave es mi artritis y apenas tengo 47 años".

Sin la medicación, incluso durante un mes, las personas pueden sufrir brotes debilitantes.

"Hay miles de pacientes que toman mensualmente Actemra para ayudar a (combatir) sus enfermedades inflamatorias", dijo el doctor Marcus Snow, presidente del comité de Atención Reumática del Colegio Estadounidense de Reumatología, que trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. "Las personas que necesitan estos medicamentos han pasado por importantes pruebas y vicisitudes para llegar al punto en que necesitan estos medicamentos, y que de repente haya una escasez es aterrador para mucha gente".

Steven Taylor, vicepresidente ejecutivo de misión e iniciativas estratégicas de la Fundación de la Artritis, dijo que aunque hay otros medicamentos disponibles, no son fácilmente intercambiables.

"No es fácil cambiar de medicamento, especialmente cuando se está tomando un medicamento serio como Actemra", dijo Taylor. "Seguramente no quieres estar rebotando de un lado a otro".

Vuelve a casa y descubre que su esposo murió por covid 1:42

El Colegio Estadounidense de Reumatología dijo que ha recibido "un número" de correos electrónicos de miembros preocupados. La organización envió un aviso sobre la escasez la semana pasada, al igual que la Fundación de la Artritis.

Genentech expandirá su fabricación

El jueves, Genentech envió un aviso a los clientes diciendo que estaba "trabajando con la mayor urgencia posible para acelerar el reabastecimiento y aumentar la capacidad de fabricación y el suministro siempre que sea posible".

La compañía dijo que el medicamento debía estar disponible para su distribución a partir del lunes 30 de agosto, pero "dado que el suministro sigue siendo escaso, Genentech prevé más periodos intermitentes de desabastecimiento en los próximos meses si la pandemia continúa al ritmo actual".

Una forma inyectable subcutánea de Actemra que no ha sido autorizada para tratar el covid-19 sigue estando disponible para los pacientes con artritis reumatoide. Snow sugirió a los pacientes que preguntaran a sus médicos por ella. No está claro si el seguro lo cubriría.

Y para los pacientes de covid-19 hospitalizados, hay algunas alternativas si Actemra no está disponible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en junio el uso de Actemra para tratar a los pacientes de covid-19. Preocupada por ellos ahora, ha pedido a Roche, la empresa matriz de Genentech, que se asegure de que haya una asignación equitativa de las existencias actuales para todos los países.

Vacuna quitaría secuelas de covid-19, según estudio 2:09

"También animamos encarecidamente a Roche a que facilite la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos y datos para ampliar el acceso a este importante tratamiento", dijo la OMS en su declaración.

Roche dijo que no haría valer sus patentes en los países de ingresos bajos y medios durante la pandemia para que más empresas puedan fabricar el medicamento. Médicos Sin Fronteras se quejó de que esto no era suficiente, argumentando que el medicamento es "inaccesible e inasequible para la mayoría del mundo".

Más escasez pandémica

Esta no es la primera escasez en la pandemia. Las cadenas de suministro se interrumpieron cuando las fábricas tuvieron que cerrar para evitar la propagación del virus, y el covid-19 supuso un verdadero estrés en la demanda en un sistema que ya era frágil de entrada, según Erin Fox, una experta en escasez de medicamentos que trabaja como directora senior de información de medicamentos y servicios de apoyo en la Universidad de Utah Health.

"Todo lo que se necesita es un pequeño pico en la demanda y tenemos problemas", dijo Fox.

Debido a la incertidumbre de los picos de demanda, algunos centros también acapararon algunos medicamentos. Recientemente, Genentech dijo que no aceptaría pedidos de vuelta, lo que debería reducir el acaparamiento, dijo Fox.

Según Michael Ganio, director senior de práctica farmacéutica y calidad de la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Sistemas de Salud, la forma en que suelen operar las empresas farmacéuticas también puede causar problemas.

"Al igual que cualquier otro fabricante, van a producir lo suficiente para lo que creen que necesitan para el año. Nadie quiere tener un inventario extra por ahí", dijo Ganio.

Ganio dijo que la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud también ha escuchado informes de escasez de filtros en línea que se utilizan con las vías intravenosas. Ha habido más demanda de ellos debido al creciente uso del cóctel de anticuerpos de Regeneron utilizado para tratar a las personas con covid-19.

Luchan contra la escasez de oxígeno en el sur de EE.UU. 0:47

Algunos productos electrolíticos también han sufrido una escasez crónica, dijo.

Incluso antes de la pandemia, la escasez de fármacos se consideraba un "verdadero reto para la salud pública", según la FDA, y ha estado ocurriendo durante décadas.

En la actualidad hay escasez de al menos 110 medicamentos, según la FDA. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud cuenta 183.

"Es muy frustrante. En escasez tras escasez, el fabricante no tiene un plan para cuando no puede suministrar el producto. A menudo es 'buena suerte, no tenemos'", dijo Fox. "Todas las decisiones se toman primero sobre el negocio y, por desgracia, no hay ningún requisito para fabricar nada, por mucho que salve vidas".

En su informe de 2020 al Congreso, la FDA dijo que está "haciendo todo lo que está en sus manos para ayudar a prevenir y aliviar" las interrupciones y la escasez y trabajó con los fabricantes para evitar 199 desabastecimientos, pero por ahora eso no ayuda a pacientes como Meléndez.

"Sé que no puedo ser la única persona que está sentada aquí hoy con los nervios de punta", dijo Meléndez. "Quiero asegurarme de que no nos olviden".