(CNN Español) – Las vacunas contra el covid-19 siguen generando preguntas entre nuestra audiencia. Esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde dudas sobre la combinación de diferentes vacunas, el tiempo de protección que ofrecen luego de la segunda dosis y su uso con enfermedades o medicamentos específicos.

También, respondemos otras preguntas sobre el contagio y la protección contra el virus.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Buena pregunta, Mercedes. Por lo que sabemos, el estudio CoM-Cov demostró que es posible combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer en cualquier orden. Por ahora, solo la combinación de AstraZeneca seguida de Moderna ha sido estudiada.

Hola, Andrea. El fabricante recomienda que la segunda dosis de AstraZeneca sea administrada a los 28 días después de la primera. La combinación de AstraZeneca seguida de Moderna ha sido también estudiada y aprobada. Debes conversar con tu médico antes de tomar una decisión.

Hola, Sofía. No entiendo la razón para querer hacer ese cambio, pero te digo que los estudios de fase 1 y fase 2 determinaron que el mejor intervalo es de 21 días o tres semanas. Quizás por alguna razón excepcional pueda hacerse, pero solo con permiso de tu doctor.

Hola!! Quisiera saber qué tan segura es la combinación de dosis.. tengo la primera de Sputnik y dudo que llegue la segunda (soy argentina), acá la están combinando con AstraZeneca y moderna. Es de ignorante tal vez, pero no confío mucho en las combinaciones

Hola, Cecilia. Te felicito por tener siempre un espíritu crítico con respecto a las medicinas que usas, incluidas las vacunas. Por lo que se informó, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio científico, en el que se demostró que esa combinación era segura y efectiva.

Hola, Saigonita. Si tu pregunta es en relación con alguna de las vacunas contra el covid-19, te digo que se ha informado de una sola vacuna que usa virus atenuado, es decir debilitado y que pueda causar una forma leve de la enfermedad. Se llama CODAGENIX y está aún en estudios. Se desconoce aún si tiene efectos secundarios relacionados al sistema hormonal.

Excelente pregunta, Luis. El tiempo de protección que dan las vacunas está en pleno estudio, recuerda que estas se usan en estudios clínicos desde mediados del año pasado y que se usan de manera masiva en la comunidad, recién desde principios de este año.

Sin embargo, como lo escuchamos en el episodio del 18 de marzo, las personas que han recibido un trasplante de órgano no producen una adecuada cantidad de anticuerpos, por lo que tanto la FDA como la EMA han recomendado administrar una dosis de refuerzo a esas personas, así como a otras que tengan su inmunidad deprimida.

@drhuerta buenas dias. Soy de Italia. nuestros ijos tienen 12 y 13 años y son bastante pequenos, no son desarrollados. tenemos miedo que la vacuna contra Covid podria hacer algo malo porque no son adultos. que piensa? debemos vacunar os? muchas gracias por su informaccion

Hola, Nik. Ojalá que el pediatra que atiende a tus niños te haya explicado la razón de lo que percibes como que son bastante pequeños y no desarrollados. Aparte de eso, te puedo decir que, en general, el beneficio de la vacuna es mucho más grande que los riesgos que se puedan presentar. Creo que debes tener una larga conversación con el pediatra.

@drhuerta Me vacune con Pfizer, pero la 2da dosis la coloqué a las 7 semanas. Por dejar más tiempo disminuyen los anticuerpos que debería generar la 2da dosis? Gracias

Hola, VM, excelente pregunta. No te preocupes por ese retraso entre tu primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Recuerda que algunos países como Canadá y el Reino Unido espaciaron hasta por 12 semanas el tiempo entre ambas dosis. La aparición de la variante delta obligó, sin embargo, a regresar al intervalo de tres semanas recomendado por el fabricante.

Excelente pregunta, Norian. Un estudio llevado a cabo en pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino demostró que las vacunas de Pfizer y Moderna fueron capaces de provocar la formación de una adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes. De todas maneras, por favor habla con tu médico.

Desde Guatemala, conozco a alguien de 70 años no quiere vacunarse porque padece de corazón, hipertensa y tiene artritis. Su cardiólogo le dijo que era mayor el riesgo que el beneficio por los posibles efectos secundarios. No se ha vacunado.

Hola, VM. Es una pena que nos cuentes que el cardiólogo no entienda que es precisamente al revés. Su paciente tiene muy altas probabilidades de complicarse si se infecta, y el beneficio de la vacuna es muchísimas veces más alto que el riesgo de efectos secundarios de la vacuna.

Doctor gracias por la información, al pensar en regresar a la oficina, la cual es pequeña y no tiene ventilación, yo podría llevar mis propios filtros, ya que allá no implementaron nada de esto; me gustaría saber de cuales comprar.

— Adriana Murcia (@Adriana66635246) August 28, 2021