(CNN) -- Debido al aumento de los casos de covid-19, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, poo sus siglas en inglés) pide a los estadounidenses no vacunados que no viajen durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

El país está superando una media de 160.000 nuevos casos de covid-19 al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Con la propagación de la variante delta, más transmisible, y la vuelta a las aulas de muchos estudiantes para un nuevo curso académico, el aumento preocupa a las autoridades y a los expertos sanitarios.

"Ante todo, si no está vacunado, le recomendamos que no viaje", dijo el martes la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, en una reunión informativa del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca.

Walensky dijo que, aunque las personas que están totalmente vacunadas pueden viajar con precauciones, las tasas de transmisión actuales significan que también deben tener en cuenta el riesgo de contraer covid-19 a la hora de decidir si van a viajar.

Los expertos en salud han dicho que la vacunación es la mejor manera de protegerse contra la propagación del virus, y muchos han atribuido el aumento de los casos a la gran parte de los estadounidenses que no están vacunados.

De las personas con derecho a vacunarse, que incluye a los estadounidenses de 12 años en adelante, el 38,6% aún no está totalmente vacunado, según datos de los CDC.

Esta semana, los datos presentados por un asesor en materia de vacunas de los CDC mostraron una tasa de hospitalización 16 veces mayor en la población no vacunada que en la vacunada. Y el aumento de las hospitalizaciones, sobre todo entre los no vacunados, ha puesto al límite a los hospitales.

En Idaho, el gobernador Brad Little dijo que el estado ha llegado a un punto de la pandemia "que no habíamos visto antes", con más habitantes de Idaho en las UCI que nunca antes. Subrayó en múltiples ocasiones que la "gran mayoría" no está vacunada.

"Ayer por la tarde, visité un ala de la UCI casi llena en Boise. Lo que vi fue desgarrador", dijo el martes. "Algunos eran jóvenes, dos eran de mediana edad, dos pacientes estaban embarazadas. [...] Todos luchaban por respirar y la mayoría solo lo hacía con ayuda de una máquina", describió.

Dijo que el personal médico está "agotado", por lo que el estado está incorporando hasta 370 personas más para ayudar.

Un nuevo estudio de caso publicado el martes ilustra el impacto de las reuniones de grandes grupos de personas no vacunadas.

En junio, los asistentes se reunieron en un campamento eclesiástico de cinco días y en una conferencia de hombres de dos días en Illinois, en ninguno de los cuales se exigió la vacunación, las pruebas o las mascarillas. En agosto, 180 casos de covid-19 se relacionaron con los eventos, incluyendo cinco hospitalizaciones, según la investigación, realizada por los CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois.

Más de 200.000 menores dan positivo en una semana

Crece la preocupación por las infecciones en los menores de edad, muchos de los cuales no tienen todavía acceso a la vacuna. Y los que tienen derecho a ella no están cosechando todos los beneficios. Los adolescentes de 12 a 15 años son elegibles, pero menos de la mitad de ese grupo está vacunado con al menos una dosis, según los datos publicados este lunes por los CDC.

El resultado ha sido un aumento "exponencial" de los casos en menores, según informó el martes la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

Más de 200.000 niños dieron positivo en la prueba de covid-19 en la última semana, un aumento de cinco veces desde hace un mes, dijo la AAP. Y las tasas de hospitalización han aumentado con los casos.

Entre el 20 y el 26 de agosto, una media de 330 niños fueron ingresados en hospitales con covid-19, según los CDC. Se trata de la mayor tasa de nuevas hospitalizaciones por covid-19 entre los niños en más de un año, según los datos de los CDC.

Uno de los primeros objetivos del esfuerzo de vacunación era administrar suficiente protección para frenar la propagación a tiempo para el nuevo año escolar y permitir a los estudiantes volver a las aulas con seguridad, algo que muchos no habían hecho durante un año.

Pero con el aumento de los casos, las escuelas han tenido que implementar otras medidas para proteger a los estudiantes.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul dijo este martes que planea implementar pruebas semanales obligatorias de covid-19 para el personal escolar que no esté vacunado.

"El personal escolar, cualquiera que entre en ese edificio, tendrá que ser vacunado o someterse a pruebas obligatorias, y ahora mismo estamos en proceso de obtener la autorización legal para ello", dijo Hochul.

"No estamos consiguiendo que nuestros jóvenes de 12 a 17 años se vacunen tan bien, y son vulnerables al siguiente virus, que es peligroso", dijo.

Y aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado las dosis de refuerzo para los adultos, los menores de 12 a 17 años aún no pueden recibirlas. Pero el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo esta semana que cree que finalmente podrán recibir refuerzos una vez que se presenten los datos a la FDA para que considere su seguridad.

Los hospitales se quedan sin oxígeno

Los hospitales que se están llenando de pacientes de covid-19 han puesto a prueba el espacio y el personal, y muchos de ellos están experimentando una escasez de suministro de oxígeno.

Varios hospitales de Florida, Carolina del Sur, Texas y Louisiana están luchando contra la escasez de oxígeno. Algunos corren el riesgo de tener que utilizar su suministro de reserva o de quedarse sin oxígeno de forma inminente, según los funcionarios de salud del estado y los consultores de los hospitales.

"Normalmente, un tanque de oxígeno estaría lleno en un 90%, y los proveedores les dejarían llegar a un nivel de recarga del 30-40% en su tanque, lo que les daría un colchón de suministro de tres a cinco días", dijo a CNN Donna Cross, directora sénior de instalaciones y construcción en Premier, una empresa de mejora del rendimiento de la atención sanitaria.

"Lo que está ocurriendo ahora es que los hospitales se están quedando con un 10-20%, lo que supone un suministro de uno o dos días a mano, antes de ser rellenados", explicó.

Incluso cuando se están reabasteciendo, es solo un suministro parcial de alrededor del 50%, dijo Cross. "Es una situación muy crítica", advirtió.

