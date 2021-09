La FDA aprueba el uso total de la vacuna de Pfizer 2:36

(CNN) -- Un estudio comparativo muestra que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiende a producir una menor respuesta de anticuerpos en las personas mayores en comparación con las más jóvenes, mientras que no hay diferencias aparentes con la vacuna Moderna.

El Dr. Jeffrey Wilson, de la Universidad de Virginia, y sus colegas analizaron la sangre de 167 personas que recibieron la vacuna Moderna o la de Pfizer/BioNTech, buscando los niveles de anticuerpos después de dos dosis.

"En este estudio de cohorte, utilizamos un ensayo cuantitativo y descubrimos que la BNT162b2 (la vacuna de Pfizer) provocaba niveles de anticuerpos relativamente más bajos en los adultos mayores que en los más jóvenes, lo que concuerda con los informes emergentes", escribieron en su informe, publicado en la revista médica JAMA. Por adultos mayores se referían a personas de más de 50 años.

"Por el contrario, no hubo diferencias en los niveles de anticuerpos posteriores al refuerzo en los adultos mayores frente a los más jóvenes que recibieron el ARNm-1273 (la vacuna de Moderna)".

No está claro por qué. La vacuna de Moderna administra una dosis mayor de antígeno —el producto activo—, aunque las dosis no pueden compararse directamente. Y podría no significar nada.

Los investigadores midieron lo que se conoce como anticuerpos de unión. Se trata de anticuerpos que se adhieren a un objetivo —en este caso, el virus— pero no le hacen nada.

No midieron los anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos específicos que interfieren en la capacidad del virus para infectar las células. Los anticuerpos aglutinantes podrían atraer a las células del sistema inmunitario para que vengan a atacar, pero esto no se ha medido con las vacunas covid-19.

"Se necesitan estudios adicionales para determinar si los anticuerpos de unión al SARS-CoV-2 pueden utilizarse para predecir la protección clínica contra el covid-19", escribió el equipo.

Tanto Pfizer como Moderna han solicitado a la FDA que autorice dosis de refuerzo de sus vacunas. Los estudios demuestran que añadir una tercera dosis de la vacuna meses después de que las personas reciban las dos primeras dosis puede restaurar las respuestas de los anticuerpos que pueden haber disminuido con el tiempo.