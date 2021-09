Un tornado arrasó el condado de Gloucester en Nueva Jersey el miércoles, dañando varias casas, según WPVI, afiliada de CNN.

Un video de la tormenta muestra varias residencias destruidas en el vecindario Mullica Hill del condado.

Video captures multiple damaged homes in Mullica Hill, NJ after tornado spotted in areahttps://t.co/72LHZwKn0B pic.twitter.com/UOy5U0mVC2

